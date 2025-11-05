Overname als vrijheidsboost: Wat als het juist meer mogelijkheden biedt?

In samenwerking met Visma – Voor veel ondernemers roept het concept van een bedrijfsovername angstbeelden op van controleverlies en cultuurverschillen, met als gevolg dat werknemers de organisatie verlaten. Echter, wat als een overname juist nieuwe kansen kan bieden? ‘Jij hebt de volledige controle over de benodigde veranderingen om je bedrijf succesvoller te maken,’ stelt Niels Olthuis van Rompslomp, een onderdeel van Visma. Dit idee gaat lijnrecht in tegen de traditionele angst voor overnames.

Marijn van Baar, al zes jaar actief bij Visma, heeft de expansie van het bedrijf in Nederland van dichtbij meegemaakt: van een Scandinavisch initiatief tot een netwerk van meer dan vijftig ondernemingen in de regio. Als hoofd van de overnamestrategie in de Benelux past hij een unieke aanpak toe, anders dan de gebruikelijke corporate overnames.

Niels Olthuis, directeur van Rompslomp, heeft de overname door Visma persoonlijk ervaren.

Van vier naar dertig zonder cultuurschok

Rompslomp toont aan dat groei en overname mogelijk zijn zonder identiteitsverlies. ‘Van de vier medewerkers die tijdens de overname in 2022 bij ons in dienst waren, zijn er drie nog steeds actief’, vertelt Olthuis. ‘We zijn gegroeid van een team van tien naar een team van dertig.’

Deze groei is zorgvuldig gemanaged met behoud van kernwaarden. ‘Behulpzaamheid en klantgerichtheid blijven onze sleutelwaarden,’ benadrukt Olthuis.

De sleutel tot succes was het aanwervingsproces. ‘We hebben steeds gecontroleerd of behulpzaamheid echt verankerd zit in het DNA van onze sollicitanten. Iedereen is uniek, maar de focus ligt altijd op onderlinge hulp,’ legt Olthuis uit. Deze aanpak heeft ervoor gezorgd dat de cultuur intact bleef, ook al verdrievoudigde het bedrijf in grootte.

Volgens Van Baar is dit precies wat Visma zoekt in bedrijfsovernames: ‘We investeren in succesvolle bedrijven met het doel ze nog succesvoller te maken door middel van ons netwerk, onze best practices en de ervaring binnen het Visma-ecosysteem.’

De snoepwinkel waar je zelf mag kiezen

Olthuis gebruikt de metafoor van een snoepwinkel om de filosofie van Visma te beschrijven. In plaats van opgelegde veranderingen, heb je toegang tot de hulp die je nodig hebt. ‘Dat geldt voor bedrijven binnen Nederland, maar ook voor vergelijkbare bedrijven in het buitenland. Zo heb ik contact gehad met collega’s in Denemarken en Italië, waar bedrijven actief zijn die veel gelijkenis vertonen met Rompslomp,’ vertelt hij.

De voordelen zijn duidelijk merkbaar. ‘We krijgen ondersteuning op HR-gebied en juridische zaken, iets wat je normaal niet snel zou hebben in een bedrijf van onze grootte,’ zegt Olthuis.

Ook bepaalde tools die anders onbereikbaar zouden zijn, worden toegankelijk. ‘Dankzij afspraken die Visma heeft met leveranciers, kunnen we gebruikmaken van tools waarover we anders zouden twijfelen of we die investering wel zouden doen,’ voegt hij toe.

Het netwerk-effect: van lokaal naar internationaal

Het meest krachtige voordeel is het netwerk. ‘Je kunt iedereen binnen Visma benaderen voor hulp. Men neemt de tijd om je te ondersteunen of je met de juiste persoon in contact te brengen,’ zegt Olthuis. ‘Dat is enorm krachtig en helpt je sneller en betere keuzes te maken.’

Deze ondersteuning is beschikbaar voor het hele team. ‘Ook onze softwareontwikkelaars hebben de vrijheid om hulp te vragen waar nodig,’ voegt hij toe.

Van Baar benadrukt dat dit onderdeel is van het model. ‘Het Visma-model is bijna volledig decentraal. Het is een gemeenschap van ondernemers binnen een relevant ecosysteem, geen willekeurige verzameling bedrijven. Deze bedrijven hebben iets aan elkaar en kunnen van elkaar leren,’ legt hij uit.

Waarom kieskeurig zijn loont

De selectiviteit van Visma zorgt ervoor dat overgenomen bedrijven terechtkomen in een relevant ecosysteem. Van Baar spreekt jaarlijks met 100 tot 150 bedrijven in de Benelux, maar sluit ongeveer tien overnames per jaar af. ‘We zoeken naar bedrijven die echt iets toevoegen aan ons ecosysteem,’ benadrukt hij.

Deze strategische aanpak zorgt ervoor dat elk bedrijf een logische plek krijgt binnen het geheel. ‘We zijn continu op zoek naar uitbreiding van ons portfolio, bijvoorbeeld in bepaalde sectoren of domeinen waar we ook kansen zien,’ zegt hij.

Voor overgenomen bedrijven betekent dit dat ze niet opgaan in een grote corporate structuur, maar deel uitmaken van een samenhangende gemeenschap. ‘Het model is erop gericht om ondernemers zoveel mogelijk hun eigen ding te laten doen en niet in te grijpen in de dagelijkse bedrijfsvoering,’ legt Van Baar uit.

Autonomie met ondersteuning

Het resultaat is een model waarin ondernemers het beste van twee werelden krijgen: behoud van autonomie met toegang tot de middelen van een grotere organisatie. ‘Afgezien van de maandelijkse rapportage, wat ongeveer het meest indringende deel is,’ legt Olthuis uit, ‘bepaal je volledig zelf wat er nodig is om je bedrijf succesvoller te maken.’

Deze vrijheid geldt ook voor strategische keuzes. ‘We zijn er niet op gericht om het management over te nemen,’ zegt Van Baar. ‘Normaliter investeren we in bedrijven met managementteams die nadrukkelijk ook vooruit willen en plannen hebben om door te groeien.’

De tegenstelling met traditionele overnames is duidelijk. Waar de meeste corporate overnames leiden tot integratie en vaak identiteitsverlies, creëert Visma juist meer mogelijkheden. ‘We hebben geen exit horizon of iets dergelijks. Maar tegelijkertijd blijft de identiteit en cultuur van het bedrijf wel behouden’, benadrukt Van Baar.

Handelingsperspectief voor ondernemers

Voor ondernemers die worstelen met groei of op zoek zijn naar meer mogelijkheden, biedt het Visma-model een alternatief voor traditionele bedrijfsovernames. Je behoudt je autonomie en cultuur, maar krijgt toegang tot een netwerk en middelen die anders onbereikbaar zouden zijn.

Zoals Olthuis het samenvat: ‘De laagdrempelige toegang tot ondersteuning is ook gewoon prettig. Je hoeft niet bang te zijn voor een corporate omgeving. Je blijft je eigen bedrijf runnen en de lijnen blijven kort.’ Een bedrijfsovername die juist meer vrijheid biedt – het lijkt een paradox, maar blijkt in de praktijk te werken.

