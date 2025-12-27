Lab-gekweekt Hardhout Revolutionair: New Dawn Bio Belooft Boeing-vleugels

Om kwalitatief hoogstaand hout uit een boom te verkrijgen, is normaal gesproken een wachttijd van tweehonderd jaar nodig. Dit is niet het geval bij New Dawn Bio, die hout in het laboratorium uit plantencellen cultiveert. Momenteel is het hout nog zo klein als een postzegel, maar in de toekomst is het mogelijk dat er grotere objecten zoals tafelbladen of zelfs vliegtuigvleugels uit één stuk geproduceerd kunnen worden.

Introductie van New Dawn Bio

New Dawn Bio ontwikkelt hout rechtstreeks vanuit plantencellen in een laboratoriumomgeving, zonder dat er bomen gekapt hoeven te worden. Wereldwijd zijn er diverse laboratoria die met soortgelijke technieken experimenteren, maar New Dawn Bio onderscheidt zich door een unieke methode waarbij de cellen natuurlijk aan elkaar hechten in plaats van dat ze later worden samengevoegd. Hierdoor ontstaat een authentiek houtweefsel, inclusief alle benodigde structuren zoals vaten en vezels.

Het proces start met stamcellen uit jonge plantjes die opgroeien in een mix van suikerwater, zouten en mineralen. Dit is aanzienlijk eenvoudiger en goedkoper dan de voedingsbodems die gebruikt worden bij de kweek van vlees. De plantencellen vermenigvuldigen zich eerst vrij in de oplossing, waarna ze getransformeerd worden tot houtcellen. Dankzij een gepatenteerde techniek, beginnen de cellen daarna automatisch aan elkaar te kleven.

Waarom zijn plantencellen hiervoor zo geschikt? Planten hebben het unieke vermogen om zichzelf te repareren. Als een tak of wortel breekt, groeit er gewoon een nieuwe. Deze regeneratieve eigenschap is ingebouwd in elke plantencel, wat ze eenvoudiger te cultiveren maakt dan dierlijke cellen.

Deze efficiëntie blijkt ook uit de kosten. Waar kweekvleesbedrijven honderden euro’s per liter moeten neertellen voor celvoeding, start New Dawn Bio met slechts 0,50 euro per liter – zelfs met ingrediënten van laboratoriumkwaliteit. ‘Daar kan nog veel van af’, stelt oprichter Tom Clement.

Een ander voordeel is de groeisnelheid; het proces duurt slechts een week. ‘Of je nu een onderzetter maakt, een tafelblad, of 100 vierkante meter vloer’, zegt Clement. Een vergelijkbaar stuk hout van een boom zou tweehonderd jaar in beslag nemen.

Een extra voordeel is dat het hout direct in de gewenste vorm groeit. Een tafelblad met afgeronde hoeken en voorgevormde gaten? Geen probleem. Complexe vormen die normaal gesproken kostbaar zijn? Eenvoudig te realiseren. Ook kunnen de eigenschappen van het hout aangepast worden: meer houtvaten voor lichter hout, meer vezels voor meer stevigheid.

De mensen achter New Dawn Bio

Clement, 32 jaar oud, voltooide een studie informatica en vervolgde met een dubbele master in bio-informatica en systeembiologie, waarbij hij geavanceerde wiskunde toepaste op levende cellen. Voor hij New Dawn Bio oprichtte, had hij meerdere softwarebedrijven en werkte hij als embedded software engineer, onder andere bij Ultimaker.

Het idee voor New Dawn Bio ontstond tijdens zijn studie: waarom zagen we nog steeds vierkante planken uit ronde boomstammen? In september 2023 stichtte hij samen met Kianti Figler, 28 jaar oud, het bedrijf.

Figler, die Health and Life Sciences en Biofabrication studeerde, deed onderzoek bij Harvard Medical School en UMC Utrecht. Voor New Dawn Bio had zij Upstream Foods opgericht, een onderneming die gekweekte vis produceerde. Dit bedrijf won een award in het voorjaar, maar werd in de zomer stopgezet.

Voor Figler was New Dawn Bio een logische volgende stap. Zij ontmoette Clement in Wageningen. Hun startups bevonden zich vlak bij elkaar. Wat begon bij de koffieautomaat, leidde tot brainstormsessies en gezamenlijke projecten.

‘We realiseerden ons dat onze samenwerking zo goed liep. We waren eigenlijk al onofficiële medeoprichters van elkaars bedrijven. Moeten we dan niet gewoon samen een bedrijf starten?’ vertelt Figler. Zo werd zij in september de operationeel directeur van New Dawn Bio.

Wie heeft baat bij New Dawn Bio?

New Dawn richt zich op markten die nu al problemen ervaren door een tekort aan hoogwaardig tropisch hout. De traditionele bosbouw biedt hier weinig oplossingen voor. ‘Als je vandaag een boom plant, duurt het vijftig tot zestig jaar voordat deze rendabel is’, legt Clement uit. ‘Ze staan te trappelen om ons product te gebruiken. We hebben al contracten ter waarde van miljoenen.’

Luxe jachtbouwers hebben een grote vraag naar teak, essentieel voor de dekken. Ook muziekinstrumentenmakers zoeken naar alternatieven. Voor vioolbouw is bijzonder hout uit de Alpen nodig, waar lange wachtlijsten voor bestaan.

Daarnaast richt New Dawn zich op de bredere scheepsbouw, vloeren- en meubelindustrie en op termijn ook de bouw- en luchtvaartsector. ‘We denken dat er een moment komt dat we complete Boeing-vleugels uit één stuk kunnen laten groeien’, zegt hij. Verbindingen zijn doorgaans de zwakste punten in constructies. ‘Hoe meer je uit één stuk kunt maken, hoe sterker het wordt. En hoe minder materiaal je nodig hebt.’

Hoe verdient New Dawn Bio geld?

New Dawn Bio volgt een strategie vergelijkbaar met die van Tesla: starten met dure producten in kleine hoeveelheden en daarna opschalen naar goedkopere en grotere volumes. Het uiteindelijke doel is om een substantieel deel van de wereldwijde vraag naar hardhout te vervullen.

Dit is haalbaar omdat de houtmarkt enorme prijsverschillen kent. Premium tropisch hout kan duizenden euro’s per kilo kosten. ‘Uit het lab kost het maximaal enkele tientallen euro’s per kilo’, zegt Clement. ‘Hiermee kunnen we producten maken die veel meer waard zijn. Het is alsof je een cadeau uitpakt.’

Op de lange termijn wil New Dawn overschakelen naar een licentiemodel. Het bedrijf ontwikkelt de technologie in Wageningen en plant mogelijk een eerste productiefaciliteit in de buurt. Vervolgens kan de productie wereldwijd uitgerold worden.

De huidige stand van zaken bij New Dawn Bio

New Dawn Bio heeft momenteel vijf werknemers in dienst en beschikt over een eigen laboratorium en kantoor in Wageningen. Het team bestaat voornamelijk uit plantbiotechnologen, maar er is behoefte aan meer expertise. ‘We zoeken creatieve hackers met ervaring in biophysica, of mechanical engineering en material sciences’, zegt Figler. ‘Wat wij doen is nog nooit eerder gedaan.’

Het bedrijf heeft onlangs een belangrijke mijlpaal bereikt: het eerste stukje gekweekt hout, nog klein – ter grootte van een postzegel – maar een bewijs dat de technologie functioneert. ‘De basisbouwstenen zijn recent op hun plaats gevallen’, verklaart Figler. ‘We begrijpen nu hoe we cellen van stamcel naar houtcel kunnen sturen.’

Nu ligt de focus op het verbeteren van de kwaliteit. Cellen goedkoop laten groeien is relatief eenvoudig. ‘Onze toegevoegde waarde zit in het volgende stadium’, legt Figler uit. ‘Hoe transformeer je losse cellen naar gevormd hout dat sterk genoeg is en er goed uitziet?’ Sommige klanten willen rechte nerven, anderen een vlammenpatroon. Dit vereist engineering, aangezien het materiaal niet in lagen groeit zoals in een boom.

De mechanische eigenschappen worden ook nog geoptimaliseerd. Hout verkrijgt zijn sterkte door de structuur van de vezelbundels, niet alleen door de cellen zelf. New Dawn Bio experimenteert met technieken om dit na te bootsen, maar kan vanwege lopende patentaanvragen geen details delen.

Is er nog financiering nodig?

New Dawn Bio startte met eigen financiering en overheidssteun. In september 2025 ontving het bedrijf een Eurostars-subsidie van 1,4 miljoen euro voor een project in samenwerking met het Luxembourg Institute of Science and Technology.

Hoewel de startup momenteel niet actief op zoek is naar verdere investeringen, ‘zullen we hier binnenkort meer over bekendmaken’, zegt Clement. Waar ziet hij New Dawn Bio over drie jaar? ‘Dan willen we dat de wereld de potentie ziet van het kweken van hout zonder bossen te kappen.’

