Doomsday Clock-update dinsdag: Experts met angstaanjagende voorspellingen

Onheilspellende voorspellingen van de Apocalyps-klok

Zijn het einde der tijden nabij? Wetenschappers staan op het punt de Doomsday Clock bij te werken, wat aanstaande dinsdag speculatie veroorzaakt dat de klok verontrustend vooruit zal bewegen vanwege angst voor nucleaire oorlog, de opkomst van AI en andere existentiële dreigingen.

De officiële tijd voor 2026 wordt om 10 uur ’s ochtends Eastern Standard Time bekendgemaakt tijdens een live persconferentie. Nobelvredesprijswinnares Maria Ressa zal aanwezig zijn, samen met experts op het gebied van nucleaire wapens, klimaatverandering, biologische bedreigingen en disruptieve technologieën.

De oorsprong van de Doomsday Clock

De Doomsday Clock werd in 1947 gecreëerd, een periode waarin de angst voor nucleaire oorlog een hoogtepunt bereikte. Deze klok dient als metafoor voor hoe dicht de mensheid bij zelfvernietiging staat.

De zogenaamde Ragnarok-klok werd ontwikkeld door het Bulletin of the Atomic Scientists, een non-profitorganisatie die twee jaar eerder werd opgericht door Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer en wetenschappers van de Universiteit van Chicago die hielpen bij de ontwikkeling van de eerste atoomwapens in het Manhattan Project.

Jaarlijkse update van de ondergang

Elk jaar wordt de Doomsday Clock bijgewerkt op basis van hoe dicht we bij een door mensen veroorzaakte catastrofe zijn — voorgesteld door middernacht. Hoe dichter de wijzers bij 12 uur komen, hoe dichter we bij het einde zijn.

De hoop is dat deze “donkerste” zandloper de mensheid zal motiveren om “de meest urgente, door mensen veroorzaakte existentiële bedreigingen ter wereld” op te lossen, door figuurlijk en letterlijk de klok terug te draaien op de apocalyps.

Helaas, voor degenen die het einde der tijden volgen, tikt de tijd weg voor de mensheid.

Toen de klok gecreëerd werd, stond deze op zeven minuten voor middernacht; nu staat het op 89 seconden voor twaalf — het dichtst dat we ooit bij zelfvernietiging zijn geweest.

“Naar mijn mening zou de klok met minstens één seconde vooruit kunnen worden gezet,” vertelde Alicia Sanders-Zakre, hoofd beleid bij de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, aan de Daily Mail.

De prognose voor 2026 ziet er somber uit

Volgens deskundigen is de situatie inderdaad ernstig voor 2026. Sanders-Zakre gelooft dat het Armageddon-alarm zou kunnen toenemen vanwege het wereldwijde arsenaal van 12.000 nucleaire wapens en de oplopende spanningen tussen nucleaire grootmachten.

De schermutselingen en escalerende dreigingen van een grootschalige oorlog tussen India en Pakistan afgelopen zomer leken dit risico te benadrukken.

“Hoewel het risico van nucleair gebruik al 80 jaar een existentiële bedreiging vormt, is het het afgelopen jaar toegenomen door de stijgende investeringen in nucleaire wapens, steeds dreigender nucleaire retoriek en acties,” verklaarde Sanders-Zakre.

Verdere bedreigingen en risico’s

Ondertussen vertelde Dr. SJ Beard, onderzoeker aan het Centre for the Study of Existential Risk aan de Universiteit van Cambridge, aan de Daily Mail dat de klok met maar liefst negen seconden vooruit zou moeten worden gezet, vanwege zorgen over een direct nucleair conflict tussen ’s werelds supermachten.

“De multilaterale wereldorde is nu volledig ingestort, en we bevinden ons al in een multipolaire realiteit, waarin alle landen een kant moeten kiezen tussen autoritaire sterke mannen,” zei de wetenschapper.

Nucleaire oorlog is niet de enige potentiële catastrofe op de radar van doemdenkers. Beard waarschuwde ook voor de toenemende alomtegenwoordigheid van AI, die hij beschouwde als een “existential risk driver” op gelijke voet met “nucleaire wapens.”

In hun nieuwe boek “If Anyone Builds It, Everyone Dies: Why Superhuman AI Would Kill Us All”, waarschuwden computerwetenschappers Eliezer Yudkowsky en Nate Soares dat het menselijke ras zal worden uitgeroeid door synthetische virussen en andere middelen als we niet op de noodstop drukken.

“Als een bedrijf of groep, waar dan ook op de planeet, een kunstmatige superintelligentie bouwt met technieken die ook maar enigszins lijken op de huidige, gebaseerd op een begrip van AI dat ook maar enigszins lijkt op het huidige, dan zal iedereen, overal op aarde, sterven,” waarschuwden de AI-experts van het Machine Intelligence Research Institute (MIR) in Berkeley in de inleiding van hun onomwonden boek.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post