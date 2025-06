De prestaties van kinderen die in armoede leven zijn vaak ondermaats op school. Dit komt doordat ze te maken hebben met stress, vermoeidheid, en het ontbreken van essentiële benodigdheden zoals een bril of een veilige omgeving om te spelen. Het Jeugdeducatiefonds benadrukt dat één op de vier leerlingen op de basisschool stress ervaart, dikwijls veroorzaakt door financiële problemen thuis. Zo slapen sommige kinderen op de vloer of missen ze een eigen bed. Afgelopen schooljaar hebben scholen 229 keer een aanvraag gedaan voor een bed of bureau voor een leerling.

Het belang van een bril

Rond de 28.000 kinderen in Nederland hebben geen bril, hoewel ze deze wel nodig hebben. Hun ouders kunnen de kosten voor een bril niet opbrengen. Het Jeugdeducatiefonds stelt dat dit een ernstig probleem is, omdat een goede visie cruciaal is voor het leerproces van een kind.