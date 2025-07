Orgel Joke stopt op Zwarte Cross: Noodgedwongen einde van iconisch optreden!

Tijdens de Zwarte Cross deze week veroorzaakte de 76-jarige Orgel Joke veel opschudding toen ze het podium betrad en het publiek verraste met haar energieke optreden (zie video). Echter, zoals gemeld door Omroep Gelderland, moest Joke haar optreden onverwachts vroegtijdig staken…

Joke uit Vlaardingen, die reikhalzend uitkeek naar haar optreden bij De Oranjezomer, trok zoveel toeschouwers dat de locatie niet iedereen kon accommoderen. In een ondergrondse bunker bracht ze een mix van orgelmuziek en krachtige beats ten gehore, waarop ze “intensief had geoefend”. Voor de ingang van de bunker ontstond een lange wachtrij. Tegen het einde van het optreden zorgde een technisch mankement ervoor dat Joke haar show eerder moest stoppen.

Het optreden van Joke in de bunker was slechts een voorproefje. Op zaterdag zal ze op het hoofdpodium staan als vervanger van Goldband. Ze zal niet alleen zijn; artiesten zoals Frans Bauer, Bökkers, Mental Theo en Sven Versteeg zullen haar vergezellen. In 2022 trad ze voor het eerst op tijdens de Zwarte Cross in Lievelde, Gelderland, waar ze vorig jaar ook al furore maakte (zie onderstaande video) en ook dit jaar is ze een onmisbaar onderdeel van het festival.

1:19 Orgel Joke maakt indruk op Zwarte Cross

Controversieel festival

Er is dit jaar veel controverse rondom de Zwarte Cross vanwege de nieuwe Amerikaanse eigenaar, investeringsmaatschappij KKR. De Haagse band Goldband, een grote trekpleister van het festival, heeft “na overleg” besloten zich terug te trekken. Ook cabaretier Youp van ’t Hek heeft om dezelfde redenen afgezegd (zie onderstaande video).

“Gezien de betrokkenheid van KKR en hun investeringen voelen we ons hier niet goed bij. Wie ons kent of onze optredens heeft bijgewoond, weet dat we ons vaak uitspreken tegen onrecht, specifiek betreffende de Palestijnse kwestie en de genocide die daar plaatsvindt”, verklaarde Goldband op Instagram. “Ik wil niet geassocieerd worden met Trump-achtige figuren die profiteren van wapenhandel en lijden in Gaza”, voegde Youp toe. “Het houdt me ’s nachts wakker.”