Schots Stel Doet Verbazingwekkende Ontdekking van 2000 Jaar Oud Tijdens Hondenwandeling op Strand

Ontdekking van mysterieuze voetafdrukken leidt tot archeologische spoedactie op Schots strand

Onlangs deden hondenwandelaars een opmerkelijke vondst op een Schots strand: ze ontdekten eigenaardige voetafdrukken die een dringende archeologische opgraving teweegbrachten.

De voetafdrukken kwamen aan het licht op het strand van Lunan Bay in Angus, aan de oostkust van Schotland. Tijdens winterstormen waren de zanden verschoven en werden de afdrukken zichtbaar.

Lokale inwoners Ivor Campbell en Jenny Snedden waren met hun honden Ziggy en Juno aan het wandelen toen ze opvallende markeringen opmerkten, zo meldde de Universiteit van Aberdeen in een recent persbericht.

“Campbell nam contact op met gemeentearcheoloog Bruce Mann, die gezien het belang van de ontdekking en de tijdsdruk om deze vast te leggen, snel experts van de Universiteit van Aberdeen inschakelde,” aldus het persbericht.

Een team van de universiteit, onder leiding van professor Kate Britton, haastte zich naar de locatie om de voetafdrukken te onderzoeken.

Ze waren zo gehaast dat ze onderweg gips haalden bij een knutselwinkel.

Bij aankomst trotseerden de archeologen windsnelheden van ongeveer 55 mijl per uur om de site te documenteren.

De autoriteiten hebben de voetafdrukken gedateerd tot de vroege eerste eeuw na Christus – de tijd van Boudicca, Jezus en de hoogtijdagen van het Romeinse Rijk, aldus de universiteit.

Hoewel de voetafdrukken inmiddels verloren zijn gegaan in de tijd, slaagden archeologen erin de locatie succesvol vast te leggen en in kaart te brengen, en maakten ze 3D-modellen en fysieke afgietsels. Radiokoolstofdatering bevestigde dat de afdrukken 2000 jaar oud waren.

Er zijn slechts enkele soortgelijke voetafdrukken gevonden in Engeland – maar nog nooit in Schotland, vertelde Britton aan Fox News Digital.

De expert legde uit dat drie kenmerken aantoonden dat de voetafdrukken oud waren en niet modern: de semi-gefossiliseerde aard van de klei, het feit dat de klei nog niet eerder was blootgesteld en de manier waarop de afdrukken in de gelaagde sedimenten waren gesneden.

Britton en haar team waren bezorgd dat “zeer destructieve stormen en ongewoon hoge voorjaarsvloeden op elk moment konden vernietigen wat er onthuld was.”

“We gaven prioriteit aan het bereiken van de site, en rustten ons zo goed mogelijk uit in de haast… We waren ons er allemaal zeer van bewust dat dit werkelijk een archeologische noodsituatie was,” zei ze.

“Het weer was nog zo verschrikkelijk dat we onze drone niet konden laten vliegen, en het was een strijd om de site vrij te maken om de voetafdrukken goed te kunnen zien en documenteren,” voegde ze eraan toe.

Britton beschreef, “Werken op de site was alsof je gezandstraald werd — werkelijk de ergste omstandigheden waarin ik ooit heb gewerkt.”

Na drie dagen hard werken, logden de archeologen wat ze konden.

Binnen enkele dagen had de zee de site vernietigd.

“We bezochten de site de volgende week weer, en konden nog maar heel weinig van de kenmerken zien — de zee had de locatie opgeëist,” zei Britton.

Zij benadrukte dat de site “wereldwijd zeer zeldzaam” is, naast dat het de eerste in zijn soort in Schotland is.

“Hoewel er wereldwijd beroemde voorbeelden van voetafdruklocaties zijn, zijn ze zeer ongebruikelijk, en veel archeologen krijgen nooit de kans om aan een dergelijke site te werken — het is iets voor één keer in je carrière,” zei ze.

Britton had ervaring met het werken aan vergelijkbare sites in Engeland en benadrukte dat de site “niet alleen interessant is omdat het zeldzaam is. Het biedt enkele fascinerende nieuwe inzichten in het menselijk leven en de omgeving in dit gebied duizenden jaren geleden,” zei ze.

“De plantensubfossielen en de aard van de afzettingen vertellen ons dat dit vroeger een modderige estuarium was — zoals een zoutmoeras. De voetafdrukken en de data vertellen ons dat dit een omgeving was die aantrekkelijke bronnen voor dieren bood, met mogelijkheden voor grazende dieren, maar ook voor mensen,” legde ze uit.

Britton zei dat Campbell en Snedden zelfs “enthousiaste” deelnemers werden in het veldwerk.

“Ze lieten ons onze voertuigen op hun land parkeren, boden ons warme dranken en een onderbreking van de kou, en hielpen met het voorbereiden van materialen en het dragen van emmers,” zei ze. “Ze waren geweldig.”

Britton benadrukte dat het publiek “van vitaal belang” is bij het melden van archeologische sites, aangezien kusterosie een wereldwijd probleem blijft.

Ze riep het publiek op om “een oogje in het zeil te houden bij bekende risicosites, maar ook om nieuwe sites te melden zodra ze verschijnen voordat ze voor altijd verloren gaan.”

