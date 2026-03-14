Miljuschka Witzenhausen Naakt: Een Uniek Kunstwerk Onthuld!

Petra Flach had Miljuschka Witzenhausen al een tijdje op haar verlanglijstje staan, niet specifiek om haar naam, maar meer om ‘wat Miljuschka vertegenwoordigt’. Deze week werd Petra’s wens werkelijkheid toen de televisiekok ermee instemde om voor haar te poseren, en wel volledig naakt. “Ik ben trots te kunnen onthullen dat de vrouw die zich openstelde… Miljuschka is”, verklaart de kunstenares op Instagram.

Het was niet enkel de bekendheid van Miljuschka die Petra aantrok als muse voor haar project, maar vooral ‘haar zelfverzekerdheid, echtheid en dat ze onvoorwaardelijk zichzelf blijft’.

Petra’s project leidt naar “een grote onthulling”. In de video boven dit artikel zie je de eerste stappen: er is een mal gemaakt van de voor- en achterzijde van Miljuschka’s lichaam. Voor de tv-kok blijft het nog een verrassing welke zijde uiteindelijk gekozen zal worden.

Een kunstwerk van zelfliefde

Vervolgens transformeert het basisafgietsel naar “een kunstwerk van zelfliefde”. Miljuschka heeft voor het ontwerp gekozen voor een uitdrukking van kracht; een lofzang op haarzelf. “Hoe bijzonder is het dat zij niet alleen een krachtig zelfbeeld wenste, maar ook mij als kunstenaar uitkoos en dit met de wereld wil delen?”, overpeinst Petra hardop.