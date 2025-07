Huur parttime topmarketeers in via Carf.io: Ontdek het unieke concept!

Middelgrote ondernemingen streven naar groei, maar hebben vaak nog niet de noodzaak voor een voltijdse marketingdirecteur. Jarno Stolk en Niels Rijerse bieden met hun initiatief Carf.io een creatieve oplossing: het parttime inhuren van doorgewinterde marketingprofessionals. “Ons team is gefocust op het behalen van resultaten.”

Introductie van Carf.io

Carf.io is een innovatief platform dat ondernemingen verbindt met ervaren marketingdeskundigen die op een ‘deeltijdbasis’ werken. Dit houdt in dat deze specialisten niet in een fulltime dienstverband treden, maar bijvoorbeeld enkele dagen per week actief zijn. Het gaat hier niet om standaard freelancers, maar om experts met minstens vijftien jaar ervaring die strategische groeistappen kunnen implementeren.

“Freelancer klinkt vaak te operationeel, en interim invullingen zijn meestal tijdelijke oplossingen voor uitval”, legt Jarno Stolk, medeoprichter, uit. Hij benadrukt dat de kracht van deeltijdwerk in de mentaliteit ligt. “Je bent hier om resultaten te behalen, niet om alle vergaderingen bij te wonen.”

Carf.io is specifiek gericht op marketing-, communicatie- en mediarollen op directie- en managementniveau. Voorbeelden zijn een deeltijdse CMO die een contentstrategie opzet of helpt bij het betreden van nieuwe markten.

Deeltijdwerk is overgenomen uit Silicon Valley en wordt wereldwijd steeds populairder. Waar in 2022 nog 2.000 mensen zich op LinkedIn ‘fractional leader’ noemden, was dit aantal begin 2024 gestegen naar 110.000.

In Nederland ziet Stolk dit concept als een uitkomst voor scale-ups en middelgrote bedrijven die wel strategische marketingondersteuning nodig hebben, maar niet de middelen of behoefte aan een fulltime directeur.

“Je moet even uitleggen wat deeltijdwerk inhoudt”, zegt Stolk. “Maar als men het eenmaal begrijpt, is er vaak direct herkenning. Men ziet dan hoe slim het eigenlijk is.”

Carf.io is niet de enige aanbieder op de Nederlandse markt voor deeltijdprofessionals. 10x Team, opgericht door Angelique Schouten en Anton Zhelyazkov, focust zich ook op het deeltijds aannemen van C-level leiders en professionals in diverse disciplines.

De grondleggers

Jarno Stolk (50) en Niels Rijerse (48) zijn de drijvende krachten achter Carf.io, beiden met ruim 25 jaar ervaring in de marketing- en mediawereld.

Stolk heeft leidinggevende rollen vervuld bij grote namen als Carat, KPN, de Volksbank, Microsoft en Media.Monks, vaak in een ad interim functie. In 2015 richtte hij zijn eigen consultancybureau Merkruimte op en later begon hij een blockchain-startup Bchain Media, die in 2021 stopte.

Rijerse startte zijn carrière bij kleinere bureaus zoals Relation Marketing, klom op naar directieposities en werd later serieondernemer. Hij was partner bij Digital Agency Group en chief commercial officer bij Candid Media. Daarnaast investeert hij in e-commercebedrijven zoals Peperclub Holding en Brush.

Beiden werkten al op deeltijdbasis voordat ze Carf.io lanceerden. Het idee voor het platform ontstond toen Stolk iemand ontmoette die zichzelf ‘fractional cmo’ noemde. “Toen viel het kwartje”, aldus Stolk. “Dit was het: senior rollen voor bedrijven die senior expertise nodig hebben, maar niet fulltime.”

De doelgroep van Carf.io

Carf.io richt zich op middelgrote bedrijven en scale-ups die expansie nastreven maar nog geen fulltime marketingdirecteur willen of kunnen aanstellen. “Ze willen groeien, van punt A naar B”, verduidelijkt Stolk. “Iemand moet dan het plan opstellen en uitvoeren.”

Traditionele werving is vaak een langdurig en kostbaar proces. Zo deelde een ondernemer trots met Stolk dat hij na anderhalf jaar zoeken eindelijk een marketingdirecteur had gevonden. De keuze was gevallen op een bekende van de directeur, die nog anderhalve maand nodig had om te beginnen.

“Met ons deeltijdmodel had ik je direct kunnen helpen”, reageerde Stolk. “Deze persoon had op dag twee al kunnen beginnen.”

Deeltijdse CMO’s pakken strategische problemen aan waar bedrijven vaak tegenaan lopen tijdens hun groeiproces, zoals het ontwikkelen van een markttoetredingsstrategie, het professionaliseren van marketingteams, het opzetten van e-commercekanalen of het betreden van nieuwe markten.

“Vraag je een reclamebureau, dan krijg je een uitgebreide presentatie van tachtig dia’s”, zegt Stolk. Een deeltijdse CMO spreekt de taal van het directieteam en kan complexe zaken eenvoudig maken, gericht op de businesscase: de kosten, de opbrengsten en de uitvoering.”

Het verdienmodel van Carf.io

Carf.io genereert inkomsten door als bemiddelaar op te treden tussen bedrijven en marketingexperts. Het platform ontvangt 15 tot 20 procent van de vergoeding die klanten betalen, afhankelijk van de duur en omvang van de opdracht. Klanten hebben de keuze tussen een dagvergoeding of een maandelijks voorschot.

Een typische opdracht duurt drie tot negen maanden, aangezien strategische stappen tijd vereisen. “Dat doe je niet in een week”, legt Stolk uit. “Maar onze mensen zijn hier om aan de slag te gaan. Efficiënt omgaan met tijd staat voorop. Zodra het werk gedaan is, vertrekken we weer.”

Het platform verzorgt zelf de matchmaking en presenteert meestal twee à drie kandidaten per opdracht. “Op papier kan iedereen alles”, zegt Stolk. “Elk cv ziet er geweldig uit. Maar het gaat ook om persoonlijkheid en of iemand past binnen de bedrijfscultuur.”

Carf.io stelt dat hun model 60 tot 70 procent goedkoper is dan een fulltime aanstelling. Dit komt omdat bedrijven alleen betalen voor de benodigde expertise, zonder secundaire arbeidsvoorwaarden, inwerktijd of het risico op een mismatch.

De huidige status van Carf.io

Hoewel het platform officieel is gelanceerd in april, waren Stolk en Rijerse al sinds het laatste kwartaal van het vorige jaar bezig met het plaatsen van mensen. “We wilden eerst bewijzen dat het model werkt voordat we het publiekelijk aankondigden”, zegt Stolk. “Nu kunnen we met zekerheid zeggen dat er vraag naar is.”

Op dit moment zijn er tussen de 30 en 35 senior marketeers actief, van marketingmanagers tot specialisten in sociale media en e-commerce. Stolk is tevreden over de kwaliteit van de professionals die zich aanmelden. “Ex-Unilever, ex-Heineken, ex-Google. Mensen die bij grote merken hebben gewerkt en iets willen doen met die ervaring en expertise.”

Onder de eerste klanten bevinden zich een diverse groep bedrijven: van een fabrikant van elektrische auto’s tot een grote internationale retailer en een snelgroeiend online beleggingsplatform. “Dit toont aan dat de behoefte breed is”, legt Stolk uit. “Het gaat niet om één specifiek type bedrijf, maar om een fase waarin bedrijven zich bevinden.”

Carf.io is technisch gezien nog geen complex platform. De kern van de business is de menselijke matchmaking tussen opdrachtgevers en experts. “We automatiseren de administratieve kant – de intake van klanten, de verwerking van data in alle systemen”, legt Stolk uit. “Zodat Niels en ik tijd hebben voor wat echt belangrijk is: de juiste mensen bij elkaar brengen.”

Deze focus op persoonlijke matching brengt wel een groeidilemma met zich mee. Hoe schaal je een bedrijf dat draait om de kwaliteit van contacten en persoonlijke matches?

De oprichters overwegen technologische hulpmiddelen voor de toekomst. “We kijken naar persoonlijkheidstests en andere tools die ons kunnen helpen bij het matchen”, zegt Stolk. “Maar voor nu blijft het mensenwerk.”

Voorlopig groeit Carf.io organisch, met een focus op marketing- en mediafuncties. Stolk en Rijerse overwegen echter op termijn ook uitbreiding naar andere vakgebieden zoals juridisch, HR of IT. “Ik denk dat we makkelijk naar 100, 150 experts kunnen groeien”, zegt Stolk. “En zo niet, dan zetten we natuurlijk zelf deeltijdse mensen in die ons daarbij gaan helpen.”

Financiële overwegingen

Tot nu toe is Carf.io gefinancierd met eigen middelen. “We hebben bewust geen investeerders aangetrokken”, zegt Stolk. “Op termijn is dat zeker een optie, maar ook strategische partnerschappen.” Het bedrijf werkt al samen met recruiters en headhunters die elkaar kunnen versterken.

Internationale expansie staat ook op de agenda, al is dat nog niet concreet. Er zijn plannen om misschien de Duitse markt te verkennen. Stolk: “Maar voorlopig hebben we het druk genoeg met Nederland.”

Het grootste struikelblok blijkt niet het uitleggen van het concept, maar het doorbreken van oude gewoontes. “Het moeilijkste is om bedrijven uit hun vaste patronen te krijgen”, zegt Stolk. Veel ondernemers denken nog steeds in termen van fulltime of niets. “Mensen moeten fractioneel werken gaan zien als een nieuwe, waardevolle optie.”

Andere veelbelovende startups om in de gaten te houden: