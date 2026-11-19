Dode man “woke gemaakt.”

Mummies vloeken misschien niet vanuit het hiernamaals op de profanatoren, maar dat betekent blijkbaar niet dat je hun stoffelijke resten zomaar tentoon moet stellen. Een museum in Schotland is door sommigen als “woke” bestempeld nadat het naar verluidt mummies uit de tentoonstelling heeft gehaald omdat de overledenen geen toestemming zouden hebben gegeven.

Bezoekers van Kelvingrove Art Gallery and Museum in Glasgow zullen volgens berichtgeving van The Telegraph nieuwe borden bij bepaalde objecten zien waarop staat dat conservatoren “menselijke resten uit deze tentoonstelling hebben verwijderd als blijk van respect.”

De zogenoemde geannuleerde voorwerpen betroffen onder meer een gemummificeerd mannenhoofd, een gemummificeerde voet, een gemummificeerde rechterhand die uit de Vallei der Koningen in Luxor, Egypte is teruggehaald, en de resten van een priester die Nekt wordt genoemd.

Glasgow Life, de met publiek geld gefinancierde non-profitorganisatie die toezicht houdt op de culturele instellingen van de stad, zegt dat deze ongebruikelijke stap “aansluit bij hedendaagse museale praktijken,” meldde de Daily Mail.

“De herziene Gedragscode van de Internationale Raad van Musea, gepubliceerd in juni 2026, stelt dat musea ‘de inherente waardigheid van menselijke resten moeten eerbiedigen en respect voor hun betekenis moeten bevorderen,’” verklaarde een woordvoerder. “Het concept van een beleid voor menselijke resten van Glasgow Life Museums stelt voor dat menselijke resten alleen tentoongesteld mogen worden wanneer er gedocumenteerde en geïnformeerde toestemming is van de overledene of, in passende gevallen, van hun nakomelingen.”

De woordvoerder voegde eraan toe: “Bij afwezigheid van zulke toestemming vinden wij dat het respectvoller is om oude Egyptische menselijke resten niet meer tentoon te stellen.”

Cultuurliefhebbers reageerden verontwaardigd op wat zij zagen als aantasting.

“Ik kan echt niet zien wie hier baat bij heeft, of hoe dit meer respect toont,” klaagde een gebruiker op X, terwijl een ander fulmineerde: “De HR-ificatie van onze samenleving werkt verpletterend.” Een derde schreef: “De museumsector is tegenwoordig ideologisch bezeten. Ik liep laatst rond in een museum in Bath en bij elk bordje hing er een tweede bord onder met waaruit een slachtoffergroep genoemd moest worden. Elk bordje.”

Bezoekers zoals Johnny McFarlane vonden dat de verwijdering hem en zijn dochter een leuke en leerzame ervaring ontzegde.

“Mijn dochter heeft een boek over de oude Egyptenaren en is er helemaal door gefascineerd, dus namen we haar mee naar het Kelvingrove Museum om hun mummy te zien,” klaagde hij op X bij een foto van het bord. “Maar die is er niet meer. Alle ‘menselijke resten’ zijn weg en in de plaats hangen nu borden bij objecten die al jaren daar stonden.”

Chris McGovern, voorzitter van Campaign for Real Education en voormalig adviseur bij de Policy Unit van 10 Downing Street, noemde de beslissing “deugdshowend, woke-onzin.”

“Het is de triomf van onderwijsdomheid en onwetendheid,” verklaarde hij. “Je kunt geen toestemming vragen aan mensen die duizenden jaren geleden zijn gestorven.”

Hij voegde eraan toe dat bezoekers van Schotse musea, en vooral kinderen, het beter verdienen — dat ze hierdoor worden tekortgedaan.

McGovern riep lokale instellingen op het voorbeeld te volgen van “de grote musea in Egypte” en “mummies en menselijke resten op een respectvolle manier tentoon te stellen.”

Murdo Fraser, cultuurwoordvoerder van de Schotse Conservatieven, bekritiseerde de stap eveneens en noemde het een symptoom van PC-cultuur die uit de hand loopt.

“Zelfs Egyptische mummies worden nu gecanceld door een samenleving die zo geobsedeerd is door hedendaagse gevoeligheden dat zij al haar perspectief heeft verloren,” zei hij. “Mensen bezoeken musea om te leren over oude beschavingen, niet om geschiedenis te verbergen omdat die niet voldoet aan de hedendaagse ideologische normen.”

“De musea van Glasgow zouden onze geschiedenis moeten tonen, niet stilletjes weghalen om tegemoet te komen aan de nieuwste trend in politieke correctheid.”

Ondanks de commotie zou dit nog maar het begin zijn van de discussie.

Glasgow Life liet weten dat het ook van plan is andere zogenaamd problematische menselijke resten te verwijderen uit Kelvingrove en uit het St. Mungo Museum of Religious Art and Life.

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