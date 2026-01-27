Ontdekking van Vuur: Menselijke Geschiedenis Herschreven met 400.000 Jaar Oude Vondst

Ontdekking van Vroege Menselijke Vuurmakers

Wetenschappers hebben onlangs mogelijk het oudste bewijs van opzettelijke vuurproductie door mensen ontdekt. Deze vondst is aanzienlijk ouder dan eerder door geleerden werd aangenomen.

Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Nature op 10 december, richtte zich op een locatie in Barnham, Engeland, daterend uit het Paleolithicum, de langste periode in de prehistorie van de mens.

Hoewel het Paleolithicum ongeveer van 2,5 miljoen tot 10.000 jaar geleden duurde, dateert het nieuw ontdekte bewijs van ongeveer 400.000 jaar geleden.

Tot voor kort dateerde het vroegst bekende bewijs van opzettelijke vuurproductie van ongeveer 50.000 jaar geleden in Noord-Frankrijk, wat deze nieuwe ontdekking een belangrijke verschuiving in de tijdlijn maakt.

Tijdens de opgravingen vond een team geleid door het British Museum vuurstenen handbijlen, een stuk gebakken klei en fragmenten van ijzerpyriet.

Men denkt dat het ijzerpyriet tegen de vuursteen werd geslagen om vuur te maken.

Archeologen ontdekten de verbrande resten binnen het sediment van oude vijvers, wat hielp om het bewijs honderdduizenden jaren later te bewaren.

Wetenschappers stelden vast dat, in plaats van bewijs van oude bosbranden of blikseminslagen, de locatie blijk gaf van herhaaldelijk branden.

Volgens geochemische tests toonden de sedimenten aan dat de hitte 1.292 graden Fahrenheit overtrof, wat duidt op een gelokaliseerde, hoogintensieve brand in plaats van een natuurlijk fenomeen.

Rob Davis, een paleolithische archeoloog bij het British Museum, vertelde aan The Associated Press dat het recent verzamelde bewijs “laat zien hoe ze het vuur daadwerkelijk maakten en het feit dat ze het maakten.”

Vuur stelde vroege mensen niet alleen in staat om voedsel te koken, maar hielp hen ook om koude temperaturen te overleven en roofdieren af te schrikken.

Het doden van toxines en pathogenen tijdens het kookproces was ook een belangrijke sleutel tot overleving.

De resultaten in Barnham, zeggen archeologen, maken deel uit van een breder patroon in Groot-Brittannië en continentaal Europa tussen 500.000 en 400.000 jaar geleden, toen de hersengrootte van vroege mensen toenam en complexere gedragingen, zoals vuur maken, begonnen te verschijnen.

Bijvoorbeeld, ijzerpyriet is niet inheems in Barnham, wat suggereert dat de vroege mensen het opzettelijk verzamelden om vuur te starten.

“Dit is de meest opwindende ontdekking van mijn lange 40-jarige carrière,” vertelde curator Nick Ashton van het British Museum aan The Associated Press.

De ontdekking in Barnham voegt zich bij een golf van opmerkelijke prehistorische vondsten die in 2025 zijn onthuld.

Dit voorjaar vonden functionarissen in Texas “kolossale” megafauna botten tijdens werkzaamheden aan een geplande staatsweg.

Onlangs vonden Noord-Ierse schoolkinderen prehistorische artefacten tijdens de zoektocht naar een lang verloren kasteel.

The Associated Press droeg bij aan dit verslag.

