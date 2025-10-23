Ontdek oude ruïnes in Mexico-Stad: Boeiende archeologietours met experts!

MEXICO-STAD — Temidden van het constante getoeter in het zuiden van Mexico-Stad, zou je niet vermoeden dat Cuicuilco ooit het kloppend hart was van een bloeiende oude beschaving. Echter, bovenop zijn ronde piramide, nu omgeven door gebouwen en een winkelcentrum, werd een pre-Hispanische vuurgod vereerd.

“Dit is ongelooflijk,” zei Evangelina Báez, die onlangs een ochtend in Cuicuilco doorbracht met haar dochters. “Te midden van zoveel verstedelijking, bestaat er nog steeds deze oase van rust.”

Haar bezoek was onderdeel van een maandelijks tourprogramma dat is opgezet door het Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis, in het Spaans bekend onder de afkorting INAH.

Naast het beheer van Mexico’s archeologische sites en musea, beschermt het instituut het culturele erfgoed van het land, van het restaureren van beschadigde monumenten en kunstwerken tot het beoordelen van bouwprojecten om te zorgen dat ze geen archeologische resten beschadigen.

De historici en archeologen van het instituut leiden ook excursies zoals die in Cuicuilco. Elke academische expert kiest een locatie, stelt een wandelroute voor aan het INAH en, eenmaal goedgekeurd, wordt deze aangeboden aan het publiek voor ongeveer 260 pesos ($15).

“Ik ben deze tours begonnen met de intentie om ons levende erfgoed te delen,” zei archeologe Denisse Gómez na het verwelkomen van gasten in Cuicuilco. “Onze inhoud is altijd actueel.”

Volgens Mónica de Alba, die de tours overziet, dateren de INAH-excursies uit 1957, toen een archeoloog besloot om het onderzoek van het instituut te delen met collega’s en studenten.

“Mensen beginnen te beseffen hoeveel de stad te bieden heeft,” zei De Alba, en legde uit dat het INAH ongeveer 130 tours per jaar aanbiedt in het centrum van Mexico-Stad alleen. “Er zijn zelfs reisagenten die doen alsof ze deelnemers zijn om onze routes te kopiëren.”

María Luisa Maya, 77, neemt vaak alleen deel aan deze tours. Haar favoriet tot nu toe was een bezoek aan een archeologische site in Guerrero, een zuidelijke Mexicaanse staat aan de Pacifische kust.

“Ik doe dit nu ongeveer acht jaar,” zei ze. “Maar dat is niets. Ik heb mensen ontmoet die al 20 of 25 jaar komen.”

Sporen van een verloren stad

Cuicuilco betekent “de plaats waar liederen en dansen worden gemaakt” in de Nahua-taal.

Toch is de precieze naam van zijn volk onbekend, aangezien de bloeiperiode van de stad teruggaat tot het preklassieke tijdperk van 400 tot 200 v.Chr. en er weinig aanwijzingen zijn om de geschiedenis verder te onderzoeken.

“De Nahuas gaven hen die naam, wat onthult dat dit gebied nooit vergeten werd,” zei archeoloog Pablo Martínez, die het bezoek samen met Gómez leidde. “Het werd altijd herinnerd, en zelfs na zijn ondergang kwamen de mensen van Teotihuacan hier om offerandes te brengen.”

De archeologische site is een rustige hoek ingeklemd tussen twee van de drukste avenues van Mexico-Stad. Volgens Martínez strekten de nederzettingen zich echter ver uit buiten de omgeving en bereikte de bevolking van Cuicuilco 40.000.

“Wat we vandaag zien is slechts een klein deel van de stad,” zei hij. “Alleen de basis van zijn piramide.”

Nu bedekt met gras en lijkend op een afgeknotte kegel, werd de piramide gebruikt voor rituele doeleinden. De details van de ceremonies zijn onbekend, maar vrouwelijke beeldjes die bewaard zijn gebleven in het museum van de site suggereren dat de offerandes gerelateerd waren aan vruchtbaarheid.

“We denken dat ze vergankelijke objecten zoals maïs, bloemen en zaden aanboden,” zei Gómez. “Ze voedden de goden.”

Weergalm van levend erfgoed

Volgens officiële gegevens zijn de meest bezochte archeologische sites in Mexico Teotihuacán en Chichén Itzá. De eerste is een pre-Azteekse stad ten noordoosten van de hoofdstad, bekend om zijn monumentale Zon- en Maanpiramides. De laatste is een belangrijke Mayasite in het zuidoosten, beroemd om zijn 12e-eeuwse Tempel van Kukulkán.

Het INAH beheert beide. Maar zijn tours richten zich op het belichten van Mexico’s verborgen juweeltjes.

Tijdens een excursie voorafgaand aan Cuicuilco, liepen bezoekers door een buurt in Ecatepec, aan de rand van Mexico-Stad, waar openluchtmarkten, straatvoedsel en religieuze festivals de lokale tradities levend houden. Een paar dagen eerder was er een andere tour gericht op de La Merced-markt, waar bloemen, gebeden en muziek de gangen vulden tijdens het feest van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid.

Het schema van oktober houdt rekening met de tradities van de Dag van de Doden. Maar de tours zullen een verscheidenheid aan plaatsen bevatten, zoals Xochimilco, waar bezoekers een nachtelijke boottocht door zijn kanalen en chinampas kunnen maken, en Templo Mayor, het belangrijkste religieuze en sociale centrum van het Azteekse rijk in het oude Tenochtitlán.

“Deze tours stellen het grote publiek in staat om dichter bij samenlevingen te komen die ver verwijderd zijn in tijd en ruimte,” zei historicus Jesús López del Río, die een aanstaande tour zal leiden over mensenoffers aan godheden in Meso-Amerika.

“Het benaderen van het pre-Hispanische verleden gaat niet alleen over hoe de Maya’s nul gebruikten in hun berekeningen of hoe de Mexica een stad op een meer bouwden,” voegde hij eraan toe. “Het gaat over het begrijpen van hoe die samenlevingen werkten — hun manier van zien en zich verhouden tot de wereld.”

