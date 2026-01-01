Tiener Ontdekt 150 Miljoen Jaar Oud Dinosaurusfossiel: Eerste Graafdag Groot Succes

Een 150 miljoen jaar oud fossiel ontdekt door middelbare scholier in Montana

In Montana is dit jaar een fossiel uit het Jura-tijdperk van 150 miljoen jaar oud opgegraven, niet door een wetenschapper, maar door een middelbare scholier uit Connecticut. Aidan Connor, een laatstejaarsstudent aan de Cheshire Academy in New Haven County, vond deze zomer het oude bot in Red Lodge, Montana, volgens een persbericht van de academie.

Connor reisde naar het westen met het Elevation Science Institute als onderdeel van een opgravingsproject dat jongeren uit het hele land betrok. Dit project werd gefinancierd door het Rizzolo-Larson Venture Grant-programma.

Op de eerste dag van de opgraving merkte Connor een botje op ter grootte van een pink, dat waarschijnlijk toebehoorde aan een kleine dinosaurus uit het Jura-tijdperk.

De scholier had ongeveer een uur nodig om het fossiel zorgvuldig uit te graven, wat relatief snel is. Connor beschreef de ervaring als “erg zenuwslopend.”

“Veel veldwerk, en zeker paleontologie, bestaat uit je best doen om heel belangrijke dingen niet te breken,” zei Connor volgens het persbericht.

Nadat hij het bot had gevonden, besteedde de student de rest van de week aan het ‘jacketen’ van andere fossielen, een proces waarbij ze in gips worden verpakt om schade tijdens transport te voorkomen.

In een gesprek met Fox News Digital noemde Connor de hele ervaring “ontzettend spannend.”

“Het was zeer bevredigend voor mijn innerlijke kind,” voegde hij eraan toe.

“Het was absoluut de moeite waard om het te vinden, en vele andere fossielen in het gebied klaar te maken voor vervoer.”

Marc Arison, decaan van de academie aan Cheshire Academy, vertelde Fox News Digital dat de schoolgemeenschap enorm trots is op de ijverige student.

“Onze trots op Aidan gaat verder dan de ontdekking die hij heeft gedaan,” zei Arison.

“Waar we het meest trots op zijn is zijn veelzijdige liefde voor leren, en zijn bereidheid om passie te combineren met geduld, oefening en proces.”

“Dat zijn essentiële elementen van leren,” voegde hij eraan toe.

De decaan merkte op dat Connor kijkt naar scholen die majors aanbieden zoals paleontologie en museumstudies, en dat hij zijn opties nog overweegt voor zijn afstuderen volgende lente.

De Rizzolo-Larson Venture Grant is een manier van de school om studenten “coole dingen te laten doen”, waarbij ze de kans krijgen om hun passies na te streven in verschillende delen van de wereld.

Studenten hebben in het verleden aan projecten gewerkt in landen als Zuid-Afrika en Bangladesh, zei Arison.

“Aidans werk deze zomer is een uitstekend voorbeeld van hoe Cheshire Academy studenten helpt niet alleen hun potentieel te ontgrendelen, maar ook zichzelf,” voegde hij eraan toe.

