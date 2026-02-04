Mysterieuze Kubusvormige Schedel Ontdekt in Mexico: Nieuwe Inzichten in Oude Beschaving

Een unieke vondst in Mexico

In Mexico is een kubusvormige schedel ontdekt die zeldzaam inzicht biedt in de sociale gebruiken van een 1.400 jaar oude Meso-Amerikaanse beschaving, waaronder het opzettelijk vervormen van schedels.

De schedel was van een man die ongeveer 40 jaar oud was toen hij stierf, ergens tussen 400 en 900 na Christus, in wat nu de archeologische zone Balcón de Montezuma in Tamaulipas is, volgens een persbericht van het Mexicaanse Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis.





Een 1.400 jaar oude schedel werd opgegraven in Mexico.

De biologische antropoloog Jesús Ernesto Velasco González meldde dat de schedel aanzienlijk afweek van de kegelvormige schedels die eerder in het gebied zijn gevonden.

Kunstmatige schedelvervormingen waren niet ongewoon in Meso-Amerikaanse samenlevingen. Velasco González legde uit dat de eerder gevonden schedels in Balcón de Montezuma doorgaans “rechtop” stonden en een duidelijk “buitenaardse” vorm hadden – maar de onlangs ontdekte schedel was kubusvormig.

Velasco González verklaarde dat de wijzigingen waarschijnlijk werden aangebracht door vergelijkbare praktijken te gebruiken met een “compressievlak” om de vorm van een babyhoofd te veranderen. Hij zei dat het nieuwe artefact “parallelepipedisch” is, of dichter bij de vorm van een parallellogram dan een bol.





De kubusvormige schedel behoorde toe aan een man die ongeveer 40 jaar oud was.

Onderzoekers speculeren dat de ongebruikelijke vorm van de man specifiek was voor zijn cultuur, hoewel de exacte betekenis en toewijding nog onbekend zijn, volgens het persbericht.

Een uniek gevormde schedel was doorgaans een teken van zaken zoals een verhoogde klasse en diepe spiritualiteit, afhankelijk van de beschaving, zei Velasco González. Hij legde uit dat het invloed had op de gehele culturele kleding van een samenleving, inclusief het gebruik van schedel “ornamenten die hen onderscheidden van anderen,” volgens het persbericht.

Platgetopte schedels zijn opgegraven in en rond het gebied dat geassocieerd wordt met de Maya’s, die nooit een kamp hebben opgezet in Tamaulipas.





De kubusvormige schedel is de eerste in zijn soort die in Tamaulipas is gevonden.

In de Maya-cultuur werden schedelmodificaties gezien als een symbool van bescherming en een noodzakelijke stap in de “rituele bezieling”, een proces waarvan zij geloofden dat het levenslange bescherming hielp verzekeren, volgens een paper gepubliceerd door de Cambridge University Press in 2011.

Om zeker te zijn, testten de wetenschappers de botten en tanden van de schedel en bepaalden dat de man waarschijnlijk zijn hele leven in Tamaulipas heeft gewoond, volgens het persbericht.

Tamaulipas werd bewoond door de Olmeken, Chichimeken en Huastec stammen in verschillende perioden. De Mayacivilisatie stortte rond 900 na Christus in, wat veel mensen deed vluchten naar het noorden, dichter bij Tamaulipas.

Tegenwoordig worden baby’s die gediagnosticeerd worden met plagiocefalie, of plat hoofdsyndroom, soms gecorrigeerd door helmtherapie, die geleidelijk de vorm van hun hoofd corrigeert.

