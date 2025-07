Wetenschappers Onderzoeken Meteorietfragment: Kracht Gelijk aan 20 Ton Dynamiet!

Een Wetenschapsmuseum in Georgia Onderzoekt een Meteorietfragment

In Georgia bestudeert een wetenschapsmuseum een stuk van een meteoriet die afgelopen week over het zuidoosten van de VS scheerde en later werd gevonden door een lokale meteorietverzamelaar.

De meteoriet, die ongeveer een meter groot was, brak in de lucht in vol daglicht, waarbij brokstukken verspreid werden rond Newton County — ongeveer 65 kilometer ten zuidoosten van Atlanta.





4



De meteoriet brak in stukken terwijl hij over Newton County vloog.

De steen veroorzaakte een geluidsgolf die gelijk stond aan de explosie van 20 ton TNT, wat de regio deed schudden.

Gretige meteorietjagers begonnen al snel het graafschap te doorzoeken naar nog intacte stukken van de steen — en het harde werk van één gelukkige fanatiekeling wierp zijn vruchten af.

De jager en lid van de Meteorite Association of Georgia, wiens identiteit aanvankelijk niet bekend was, gaf het fragment vrijwillig aan het museum om toe te voegen aan hun uitgebreide collectie naast stukken van 28 andere aanzienlijke meteorieten die in de staat zijn geland.





4



Het fragment werd gedoneerd door een meteorietjager.

“Allereerst dacht ik, ‘Wow, dat is echt cool. Het feit dat ik het nu vasthoud is gewoon, ‘Oh, OK’,” vertelde Karisa Zdanky, manager van het astronomieprogramma bij het Tellus Science Museum in Cartersville, aan WRDW.

“Hoewel meteorieten zelf niet ongewoon zijn, is er één overdag, die zo groot is dat zoveel mensen het kunnen zien, veel zeldzamer.”

Diverse mensen legden vorige week beelden vast van de vuurbal die over Virginia, South Carolina en Georgia vloog. Velen waren verbijsterd, zelfs het National Weather Service was in eerste instantie niet zeker wat het was.

Het NWS waarschuwde oorspronkelijk de functionarissen van Newton County dat “er mogelijk meer op komst kon zijn,” maar er landde er slechts één.

Museumfunctionarissen vermoedden dat de steen een miljard jaar oude “stenen meteoriet” was.

“Het is materiaal dat uit het allereerste begin van het zonnestelsel komt, dus als we deze bestuderen, kunnen we leren over hoe de omgeving was, hoe ze werden gevormd en hoe de planeten werden gevormd,” vertelde Rebecca Melsheimer, de curatoriële coördinator van het museum, aan het nieuwsplatform.

“Er is zoveel dat er in de wereld en buiten de wereld is waar we van kunnen leren en ervaren en hoewel dat soort het dramatische ding is, weet je, je ziet het en het is helder en het is mooi. Maar de informatie die we hieruit wetenschappelijk kunnen halen, is nog mooier.”





4



Nog een stuk van de meteoriet sloeg door het plafond van een huis in Georgia.

Een stuk van de meteoriet schoot door het plafond van een huis in Georgia. De impact van het fragment, die een gat ter grootte van een golfbal creëerde, liet de eigenaar in pure “verbazing” achter, zeiden functionarissen.

Het museum is begonnen met het bestuderen van het fragment en zal het tegen het einde van de zomer tentoonstellen.

The Post heeft contact opgenomen met de Meteorite Association of Georgia voor meer informatie over de begeerde vondst van hun lid.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post