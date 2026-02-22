Ontdekt: 1400 jaar oude tombe onthult geheimen van de mysterieuze Zapoteekse cultuur!

De legendarische “Wolkenmensen” zijn uit de mythen herrezen

In het zuiden van Mexico hebben archeologen een opmerkelijke ontdekking gedaan: een 1400 jaar oude tombe die gebouwd werd door de oude Zapoteekse beschaving. Deze cultuur geloofde dat hun voorouders uit de wolken kwamen en na hun dood weer naar de hemel terugkeerden.

Deze stenen structuur, die eeuwenlang verborgen was, wordt nu beschouwd als een van de belangrijkste archeologische vondsten van de laatste jaren.

“Dit is de belangrijkste archeologische vondst van het afgelopen decennium in Mexico vanwege de uitzonderlijke staat van behoud en de rijkdom aan informatie die het biedt,” verklaarde Claudia Sheinbaum Pardo, de president van Mexico, tijdens een recente persconferentie.

De tombe, ontdekt in de Centrale Valleien van Oaxaca, is een visueel spektakel vol Zapoteekse elementen: uit steen gehouwen figuren, kleurrijke rituele muurschilderingen en een enorme uil bij de ingang, wiens open bek een vorstelijk gezicht onthult.

In de pre-Spaanse tijd werden uilen gezien als symbolen van de nacht en de dood, wat suggereert dat deze tombe een eerbetoon was aan een machtige voorouder wiens geest geloofd werd om naar de hemel te stijgen.

De Zapoteken, oftewel de “Wolkenmensen”

De Zapoteken, of Be’ena’a – wat “De Wolkenmensen” betekent – heersten meer dan 2500 jaar over de regio en bouwden een van de indrukwekkendste pre-Columbiaanse beschavingen in Meso-Amerika bij Monte Albán.

Hun politieke invloed vervaagde rond 900 na Christus, maar de cultuur is nooit verdwenen — vandaag de dag dragen meer dan 400.000 Zapoteken nog steeds het erfgoed van hun voorouders.

Claudia Curiel de Icaza, de Mexicaanse minister van Cultuur, noemde de vondst “een uitzonderlijke ontdekking” en benadrukte hoe opmerkelijk intact de site is gebleven na meer dan een millennium onder de grond.

“Het is een boeiend voorbeeld van de oude pracht van Mexico, dat nu wordt onderzocht, beschermd en gedeeld met de samenleving,” zei ze.

Binnenin de grafkamer ontdekten archeologen een opvallende muurschildering die een parade van figuren toont die bundels copal — het ceremoniële wierook van de Zapoteken — naar de ingang van de tombe dragen, wat een zeldzame blik werpt op oude begrafenisrituelen.

Maar het is een delicaat werk: wortels, insecten en plotselinge schommelingen in temperatuur en vochtigheid brengen de onschatbare kunstwerken in gevaar.

Interdisciplinair onderzoek en mysterieuze tunnels

Een interdisciplinair team van het Mexicaanse Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH) werkt nu hard aan de stabilisatie en conservering van de site, terwijl onderzoekers keramiek, symbolen en menselijke resten analyseren om de rituelen en betekenis van de tombe beter te begrijpen.

De ontdekking maakt ook deel uit van een breder initiatief om te onderzoeken wat zich onder de regio bevindt. Marco Vigato, oprichter van het ARX Project dat ondergrondse onderzoeken leidt bij de oude Zapoteekse stad Mitla, onthulde dat de tombe mogelijk verbonden is met een veel grotere ondergrondse wereld.

“Sommige van de tunnels en kamers reiken tot een aanzienlijke diepte, meer dan 15 meter,” zei Vigato.

Met behulp van geavanceerde, niet-invasieve technologieën — waaronder grondradar en seismische ruisanalyse — hebben onderzoekers ondergrondse holtes gedetecteerd waarvan de oorsprong nog een mysterie is.

“Natuurlijke grotten in het gebied van Mitla zijn al duizenden jaren door mensen bezet en gedeeltelijk aangepast,” voegde Vigato toe.

Hij merkte op dat “de vroegste bewijzen van gewasdomesticatie in het gebied van Mitla bijna 10.000 jaar teruggaan.”

Het tijdperk van de tunnels onder de kerk — en de omliggende structuren bij Mitla — blijft voorlopig een raadsel, volgens Vigato.

Terwijl de “Wolkenmensen” meer vragen opwerpen dan antwoorden bieden, is één ding zeker: na 1400 jaar komen hun geheimen eindelijk aan het licht.

En die tombe in Oaxaca is niet de enige oude blikvanger die Mexico recentelijk heeft onthuld.

Archeologen hebben ook een kubusvormige schedel in Tamaulipas ontdekt, die zeldzaam inzicht biedt in de sociale gebruiken van een 1400 jaar oude Meso-Amerikaanse beschaving.

In tegenstelling tot de kegelvormige schedels die typisch in het gebied worden gevonden, was het hoofd van deze man — waarschijnlijk in de kindertijd gevormd met een compressievlak — ongewoon “parallelepipedisch”, een soort van doosvormige formatie.

Onderzoekers zeggen dat dergelijke craniale modificaties vaak een verhoogde status of spirituele betekenis aanduidden, en zelfs beïnvloedden hoe de samenleving zichzelf met onderscheidende ornamenten versierde.

Tests op de botten en tanden van de schedel bevestigden dat de man waarschijnlijk zijn hele leven in Tamaulipas doorbracht, een gebied dat door de eeuwen heen thuis was voor de Olmec, Chichimec, en Huastec stammen.

