Zeldzame Witte Iberische Lynx Voor Het Eerst Gefilmd Sinds Bijna-Uitsterven: Unieke Beelden!

In een ontdekking die zo uit een legende lijkt te komen, heeft een jonge natuurfotograaf in het zuiden van Spanje indrukwekkende beelden vastgelegd van een volledig witte Iberische lynx — de eerste ooit gedocumenteerde waarneming van dit soort.

De prachtige grote kat werd gefilmd op 22 oktober in de bergen van de provincie Jaén in Andalusië door de 29-jarige fotograaf Ángel Hidalgo.

De waarneming heeft natuurbeschermers verbaasd en natuurliefhebbers wereldwijd opgewonden.

Hidalgo, die werkt in een fabriek voor bouwmaterialen, besteedt zijn vrije tijd aan het volgen van wilde dieren door de afgelegen heuvels van Spanje.

Een maand geleden installeerde hij een cameraval in het platteland — en toen hij de beelden terugkeek, zag hij iets buitengewoons: een gloeiende, witte vorm.

„Ik dacht dat het een effect van de camera was,” vertelde Hidalgo aan National Geographic España. „Vanaf dat moment wijdde ik mezelf aan de zoektocht naar de lynx. Ik ben nog steeds in shock.”

Na weken van vruchteloos zoeken, zag Hidalgo het dier eindelijk in levenden lijve.

„Op een lelijke ochtend, na een nacht van regen, liep ik zoals zo vaak, toen ik plotseling in de verte een witte vorm zag die leek te stralen met eigen licht,” schreef hij op Instagram.

Zijn video toont de witte lynx die rustig tussen de rotsen zit.

Deskundigen geloven dat de lynx lijdt aan leucisme, een zeldzame genetische mutatie die een gedeeltelijk of totaal verlies van pigmentatie veroorzaakt — anders dan albinisme, dat de ogen en huid beïnvloedt. Ondanks zijn schitterende schoonheid, waarschuwen natuurbeschermers dat de lichte vacht van de lynx hem zichtbaarder kan maken voor roofdieren en stropers.

Om het dier te beschermen, wordt de exacte locatie van de waarneming geheim gehouden, aangezien illegale jacht nog steeds een van de grootste bedreigingen vormt voor de Iberische lynx.

De Iberische lynx was twee decennia geleden nog het meest bedreigde katachtige ter wereld. In 2002 werd aangenomen dat er minder dan 100 individuen over waren.

Dankzij uitgebreide beschermingsprogramma’s — gefinancierd door de Spaanse overheid, de EU en organisaties zoals het WWF — is de populatie enorm toegenomen.

Tegen 2025 zwerven er meer dan 2.400 lynxen over het Iberisch Schiereiland, waaronder 470 fokvrouwtjes, meldde PetaPixel.

De soort is vorig jaar herclassificeerd van bedreigd naar kwetsbaar, wat een van de grootste successen voor wilde dieren in Europa markeert.

Toch staat de lynx voor nieuwe bedreigingen: afnemende konijnenpopulaties, verlies van leefgebied, en nu, de gevaren van te veel opvallen in het wild.

Desondanks wordt de waarneming van de witte lynx gevierd als een eerbetoon aan natuurbescherming.

„Deze ontmoeting met de katachtige deed me nadenken over het belang van het beschermen van de natuur,” zei Hidalgo. „Ik hoop dat dit verhaal anderen inspireert om de schoonheid om ons heen te waarderen.”