Mega Tsunami van 300 Meter Hoog Bedreigt VS: Drie Regio’s in Gevaar, Waarschuwen Experts

Waarschuwing voor Potentiële “Mega Tsunami” Uitgebracht

Deskundigen hebben gewaarschuwd voor een mogelijke “mega tsunami” die hele gemeenschappen zou kunnen wegvagen met zijn enorme golven.

Alaska, Hawaï en de westkust van het vasteland van de VS lopen voortdurend gevaar vanwege hun nabijheid tot rampgebieden — en de westkust heeft onlangs een hernieuwde waarschuwing gekregen.

Een recente studie, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences, toont aan dat er een aardbeving zou kunnen plaatsvinden langs de Cascadia subductiezone, een breuklijn die zich uitstrekt van Noord-Vancouvereiland tot Cape Mendocino in Californië.

Onderzoekers van Virginia Tech hebben ontdekt dat een mogelijke krachtige aardbeving in combinatie met stijgende zeespiegels kan leiden tot een mega tsunami, met de meest ernstige gevolgen voor bewoners en eigendommen in Noord-Californië, Noord-Oregon en Zuid-Washington.

Een mega tsunami is een verwoestende golf veroorzaakt door de verplaatsing van oceaanwater, die kan worden getriggerd door aardbevingen, aardverschuivingen of vulkaanuitbarstingen.

De experts benadrukten dat de breuklijn 15% kans heeft om binnen de volgende 50 jaar een aardbeving met een magnitude van 8.0 of hoger te veroorzaken, wat kan leiden tot het zinken van kustland tot wel twee meter.

“De uitbreiding van de kustvlakte na een aardbeving in de Cascadia subductiezone is nog niet eerder gekwantificeerd, en de gevolgen voor het landgebruik kunnen de tijd tot herstel aanzienlijk verlengen,” zei Tina Dura, hoofdauteur van de studie en assistent-professor aan de afdeling Geowetenschappen van Virginia Tech, in een verklaring.

Voortdurende Risico’s in Alaska en Hawaï

Alaska blijft een hotspot voor aardverschuivingen vanwege het ruige terrein en frequente aardbevingen, en met de klimaatverandering die gletsjers doet smelten, worden landhellingen gedestabiliseerd en rotsen losgemaakt, meldde de Daily Mail.

In Hawaï hebben de vulkanische eilanden een lange geschiedenis van mega tsunamis veroorzaakt door instortende vulkanen. Ongeveer 105.000 jaar geleden stortte een golf van 300 meter hoog op het eiland Lanai.

De vulkanen in Hawaï groeien door lagen lava die zich opstapelen, wat kan leiden tot instabiele hellingen met het potentieel om in te storten, vooral tijdens vulkaanuitbarstingen of aardbevingen. Dit kan leiden tot het verschuiven van miljoenen rotsen in de oceaan, wat het water verplaatst en een mega tsunami creëert.

Aangezien de vulkanen van Hawaï actief blijven, is er nog steeds een grote dreiging, vooral aan de zuidoostkant van het Grote Eiland, waar “jongere” vulkanen, zoals Mauna Loa en Kilauea, momenteel actief zijn. Kilauea heeft maandenlang lava uitgespuwd, met een uitbarsting die eindigde op 16 mei.

Voortdurende Seismische Activiteit langs de Westkust

De Cascadia subductiezone blijft een van de meest actieve seismische gebieden in Noord-Amerika — en er is een hoge waarschijnlijkheid van nog een grote aardbeving in de komende decennia.

De Cascadia subductiezone maakt deel uit van de “Ring van Vuur”, waar de Pacifische Plaat een andere tektonische plaat ontmoet en de “sterkste aardbevingen ter wereld” veroorzaakt, evenals een meerderheid van de vulkanische uitbarstingen.

De auteurs van de studie merkten echter op dat er sinds 26 januari 1700 geen aardbeving met een seismische magnitude van meer dan 8.0 heeft plaatsgevonden in de regio.

“Cascadia is een unieke plek. Het is niet super dichtbevolkt, maar de meeste estuaria hebben een gemeenschap, en ze bevinden zich allemaal in de zone van bodemdaling,” zei Dura. “Dit is eerlijk gezegd waar ik denk dat de bodemdaling grotere impact zou kunnen hebben dan het heeft gehad tijdens andere recente grote aardbevingen over de hele wereld.”

