Najib Amhali’s Vrouw Onthult: Voor Het Eerst Open Over Kindermisbruik

Niama Amhali, echtgenote van cabaretier Najib Amhali, deelt voor het eerst haar ingrijpende ervaringen met misbruik tijdens haar kinderjaren. “Eenmaal zoiets meegemaakt, breekt er iets voorgoed”, zegt de zakenvrouw.

Deze week sprak Niama in Real Talk met Fernando over haar “meest persoonlijke interview ooit”. In het gesprek met presentator Fernando Halman kwam haar moeilijke jeugd ter sprake. “Er zijn vervelende dingen gebeurd in mijn jeugd, waarover ik nooit publiekelijk heb gesproken, maar ik wil het graag met je delen”, vertelde ze in het onderstaande fragment.

Niama herinnert zich haar buren toen ze elf jaar was; een zoontje met een vriendelijke, gescheiden vader. Ze ging altijd naar hen toe als het jongetje er was om te spelen. Niama onthult: “Daar heb ik seksueel misbruik ervaren.” Volgens haar waren de gevolgen verwoestend: “Eenmaal zoiets meegemaakt, breekt er iets voorgoed. Dat is daar gebroken, en ik denk dat dat helpt verklaren waarom ik begon te spijbelen.” Niama ging om met “boefjes uit de buurt” en kleedde zich bewust “als een jongetje”, zo onaantrekkelijk mogelijk, benadrukt ze, omdat ze alle jongens als een bedreiging zag.

Lees hieronder verder.

Woede tegenover mannen

Aan het einde van het gesprek met Fernando kan Niama toch met een glimlach terugdenken aan haar tienerjaren, toen ze door Amsterdam skeelerde. “Ik was dat meisje dat over de trambanen skeelerde. Ik had geen angst. Geen angst voor het leven, geen angst voor niemand, want de grootste angst had ik al onder ogen gezien: wat mij was overkomen”, zegt ze moedig.

Desondanks geeft Niama toe dat deze traumatische ervaring haar kijk op mannen lang heeft vertroebeld. “Ik was woedend op mannen, alle mannen. Ik keek ook altijd boos. Nog steeds kijk ik boos.” Zoals wanneer mannen op straat flirterig tegen haar zeggen dat ze “niet zo boos” moet kijken. Dan denkt ze: “Ik ben boos, blijf uit mijn buurt!”

Niama blijft standvastig in het nieuwste seizoen van The Real Housewives of Amsterdam. Ondanks de ruzies en het drama, voelt de onderneemster zich op haar plek en in de onderstaande video legt ze uit waarom.

5:37 Niama Amhali legt uit waarom ze meedoet aan The Real Housewives of Amsterdam

Headerfoto: Instagram