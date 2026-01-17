William Janz blijft Julio Iglesias hits zingen: Onverstoorbaar door beschuldigingen!

William Janz is al jaren actief met het uitvoeren van nummers van Julio Iglesias. Hij werd voor het eerst landelijk bekend in 1996 door zijn deelname aan de finale van de Soundmixshow en maakte vorig jaar weer indruk in Tribute: Battle of the Bands. Zijn uitvoeringen van populaire Julio-hits worden nog steeds enthousiast ontvangen door het publiek. Echter, momenteel wordt de muziek van zijn idool overschaduwd door controverses.

Zware beschuldigingen aan het adres van Julio Iglesias

De Spaanse zanger Julio Iglesias wordt sinds kort beschuldigd van seksueel misbruik en verkrachting. Twee voormalige medewerkers beweren dat de incidenten plaatsvonden in 2021 in Julio’s woningen in het Caribisch gebied. De vrouwen, die uit de Dominicaanse Republiek komen, zeggen dat ze lange tijd hebben gezwegen uit angst om niet geloofd te worden.

Julio heeft op de beschuldigingen gereageerd. Hij vertelde aan het Spaanse magazine Hola! dat hij juridische stappen aan het voorbereiden is. Hij meent dat het momenteel niet de juiste tijd is voor een gedetailleerde publieke verklaring, maar belooft dat deze er wel zal komen. Zijn reactie zal volgens hem “duidelijk” en “stellig” zijn en “geen ruimte voor twijfel overlaten”.

Onverwachte wending

Voor William kwamen deze beschuldigingen als een schok. “Zo heb ik Julio nooit gekend”, zegt hij tegen Privé. Hij plaatst echter de verhalen wel in een bredere context. “Iedereen weet dat hij een vrouwenversierder was, wat duidelijk werd door zijn optredens en tv-shows in de jaren zeventig, tachtig en negentig. En dan is er het bekende verhaal dat hij met meer dan drieduizend vrouwen zou zijn geweest.”

Dit staat volgens William los van de recente aantijgingen. “Natuurlijk is dat iets heel anders dan beschuldigingen van misbruik en verkrachting. Dat is verschrikkelijk, als het waar is. Ik kan dat niet beoordelen, dat is aan de rechter.”

De vraag rijst of William nog steeds de muziek van Julio kan blijven uitvoeren. Hij is resoluut: “Ja, dat denk ik wel. Mijn focus lag altijd op zijn liedjes, niet zijn privéleven.” Hij benadrukt dat hij nooit pretendeert Julio zelf te zijn. “Ik zing zijn werk als William Janz, niet als Julio, zoals in de Tribute. Dat was een eerbetoon.”

Een lastige kwestie

William vindt het vooral moeilijk hoe de situatie zich mogelijk ontwikkelt. “Maar totdat het voor de rechter komt, weten we niets zeker. Het zou alleen heel triest zijn als een grote carrière van meer dan vijftig jaar op deze manier zou eindigen.”

Ondanks de controverse blijft William optreden met de muziek die hem al jaren succes heeft gebracht, terwijl hij de ontwikkelingen rond zijn beroemde voorbeeld nauwgezet volgt.