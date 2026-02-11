Aanmelden: Ton van Veen onthult strategieën achter Jumbo’s succes en crisismanagement!

Op woensdag 4 maart is Ton van Veen te vinden bij een evenement van de Bold Leader Beweging. Deze voormalige topman van Jumbo zal zijn waardevolste leiderschapsinzichten delen met het netwerk van MT/Sprout. En jij kunt daar bij zijn.

Ton van Veen wordt geprezen als de drijvende kracht achter de expansie van Jumbo en als degene die wist te voorkomen dat het bedrijf na zijn successen ten onder ging.

Terug uit ‘pensioen’

In 2022 had Van Veen eigenlijk al afscheid genomen. Na bijna twee decennia verruilde hij zijn positie als CFO voor die van vicevoorzitter van de raad van commissarissen bij de gele concurrent van Albert Heijn. Zijn plan was om meer tijd te besteden aan zijn familie en andere persoonlijke interesses buiten het bedrijf.

Maar zijn rustperiode was kortstondig. In datzelfde jaar verloor Jumbo zowel de oprichter Karel van Eerd, die op 84-jarige leeftijd overleed, als zijn zoon Frits van Eerd, die zijn rol als CEO neerlegde na betrokken te zijn geraakt in een witwaszaak. Hierdoor wendde de familie zich opnieuw tot Van Veen, de man achter het succes van het bedrijf.

De volgende drie jaren waren een achtbaan van publieke druk, hevige concurrentie en de noodzaak om het bedrijf voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.

Registratie

Benieuwd naar de leiderschapslessen van Ton van Veen? Hij deelt ze op woensdag 4 maart tijdens een sessie met de Bold Leader Beweging van MT/Sprout. Wil je deze interactieve bijeenkomst bijwonen en het netwerk ontmoeten?

