Week 11 Must Reads: Booming Femtech, AI Godfather & Ton van Veen: Reluctante Jumbo-CEO

Het weekend nadert en dat betekent tijd om een aantal interessante artikelen te lezen. Hier zijn vijf essentiële stukken die je niet mag overslaan: de opkomst van femtech als groeisector, de leiderschapsinzichten van ex-Jumbo directeur Ton van Veen, en de vraag hoe Nederlands big tech favoriet Nebius werkelijk is.

Femtech groeit sterk, maar waar zijn de investeerders?

De femtech-sector, gericht op gezondheidstechnologie voor vrouwen, heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld tot een wereldwijde markt met een waarde van meer dan 60 miljard dollar. Ook in Nederland groeit het aantal startups binnen deze niche; er zijn er al meer dan 50. Desondanks blijft de investering in deze sector beperkt. Investeerders zien het vaak als een te gespecialiseerde markt.

Waarom is dit belangrijk om te weten? Femtech is een relatief nieuwe en onbekende sector. Momenteel trekt het slechts 6 procent van de totale investeringen in de gezondheids- en medtech-sectoren. Dit artikel biedt een diepgaand overzicht van een van de meest ondergewaardeerde groeimarkten van dit moment.

AI-agents als managers bij Accenture

In een interview met redacteur Karin Swiers liet Rob Knigge, topman bij Accenture, zijn filosofische kant zien. ‘Ik behoor tot de laatste generatie leiders die uitsluitend mensen heeft geleid.’ In de reeks ‘AI in de directiekamer’ deelt hij hoe kunstmatige intelligentie zijn leiderschapsstijl verandert en hoe hij ervoor zorgt dat iedereen – inclusief hijzelf – bijblijft, hoewel hij soms nog de menselijke touch mist.

Waarom is dit lezenswaardig? Het gesprek biedt een kijkje in de toekomst waarin leiders zowel mensen als AI-agents aansturen. Volgens Knigge moeten bedrijven nu echt stappen maken met AI. Bij Accenture wordt het gebruik van AI-platforms zelfs gekoppeld aan promotiekansen.

De Nederlandse roots van Nebius, de nieuwe favoriet van big tech?

Voor Nederlandse begrippen is het een buitengewone investering: Nebius, gevestigd in Amsterdam, heeft 2 miljard dollar ontvangen van chipfabrikant Nvidia om zijn AI-cloudonderneming uit te breiden. Dit bedrag staat gelijk aan twee derde van de totale 3 miljard dollar die Nederlandse startups en scale-ups vorig jaar bij elkaar brachten. Maar is Nebius echt zo Nederlands, gezien het een Russische oprichter heeft?

Waarom moet je dit artikel lezen? Nebius is geen doorsnee Nederlandse scale-up. Het is ook niet gewoon een bedrijf met een postbus in Amsterdam om financiële redenen. Redacteur Philip Bueters onderzoekt de ware aard van het bedrijf dat de financieringsstatistieken voor 2026 kan doen exploderen.

AI-peetvader Yann LeCun ontwikkelt de volgende generatie AI

Al meer dan vijftig jaar geleden begon Yann LeCun zich af te vragen hoe machines echt kunnen denken. Nu haalt deze ‘godfather’ van de moderne AI een miljard dollar op om dit te bewijzen met de grootste Europese seed-financiering ooit. Zijn startup richt zich niet op spraakzame chatbots, maar op AI die de wereld echt kan begrijpen.

Waarom lezen? LeCun is niet overtuigd van de huidige AI-modellen zoals ChatGPT en Claude. Deze modellen praten veel, maar begrijpen niet wat ze zeggen. Dit artikel biedt inzicht in zijn visie op de volgende generatie kunstmatige intelligentie.

Waarom Ton van Veen nu zeker weet dat hij geen CEO is

Gedurende twintig jaar waren Ton van Veen en Jumbo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als CFO hielp hij het familiebedrijf uitgroeien tot de tweede supermarktketen van Nederland, en als CEO leidde hij het bedrijf door de grootste crisis heen. Tijdens een College Tour van MT/Sprout deelde hij openhartig over deze periode. ‘Ik wist al dat ik geen CEO wilde worden. Nu weet ik het zeker.’

Waarom is dit lezenswaardig? Voor het eerst sinds zijn vertrek reflecteert Van Veen op zijn jaren bij Jumbo. Dit levert een verslag op vol waardevolle leiderschapslessen. ‘Hoewel het geweldig is om grote overnames aan te kondigen, leer je het meest van teleurstellingen en moeilijke tijden.’

Must reads