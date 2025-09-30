Michael van Gerwen Betrokken bij Vechtpartij: ‘Broodje Was Te Klein!’

Betrokkenheid van Michael van Gerwen bij een conflict in een shoarmazaak

Afgelopen weekend raakte darter Michael van Gerwen verzeild in een klein conflict in een shoarmazaak. Aanvankelijk wilde hij weinig details vrijgeven over het voorval, enkel dat hij niet degene was die de ruzie begon. Toch besloot hij later om zijn verhaal te doen tijdens een interview met De 538 Ochtendshow.

Tijdens het gesprek maakte hij een grapje over de aanleiding van het incident: “Het broodje shoarma was gewoon te klein, dus ik dacht, ik pak hem maar even.” Desondanks benadrukte hij dat hij normaal gesproken geen ruziezoeker is. “Absoluut niet, ik heb een hekel aan ruzies. Maar soms beland je gewoon in situaties waar je liever niet in wilt zijn.” Hij erkende dat het achteraf beter was geweest om de situatie te vermijden door weg te lopen.

Maar wat was de aanleiding van het conflict? “Als mensen wat gedronken hebben, kunnen er soms domme dingen gezegd worden, ook door mij. Dus dat was niet echt slim. Maar het was van twee kanten, het ging eigenlijk om niets,” legde Van Gerwen uit.

De nasleep van het incident

Van Gerwen gaf toe dat hij die nacht zelf ook niet nuchter was, wat verklaart waarom hij op dat late uur nog rondhing. Over de afloop van de ruzie vertelde hij dat het neefje van de eigenaar van de shoarmazaak erbij betrokken was en snel spijt had van het gebeurde. “Hij vond het ook vervelend. We hebben er even over gepraat en daarna was het klaar. Dergelijke situaties worden vaak spannender gemaakt dan ze zijn. Wat ik nog erger vind, is dat het überhaupt gefilmd werd.”

Michael meldde ook dat de politie niet bij het incident betrokken was en dat er geen aangifte is gedaan. Volgens de darter werd de situatie met een handdruk afgesloten.

Kort na het incident sprak de darter al met Dartsnieuws over de gebeurtenissen. “Na een gezellig avondje uit wilden we nog wat gaan eten, maar helaas belandde ik in een situatie waar ik niet in wilde zijn,” verklaarde hij.

Reacties op het voorval

Van Gerwen vervolgde dat de andere persoon hem aanviel na een woordenwisseling. “Het wordt allemaal spannender gemaakt dan het was, wat jammer is. Gelukkig kwam er snel een einde aan toen anderen ertussen kwamen. Ik heb het nog uitgepraat met zijn neefje voordat we vertrokken,” vertelde hij.

Op een vraag van Shownieuws reageerde Michael vrij kort. “Ik heb niets recht te zetten. Allemaal ramptoeristen, echt jammer,” gaf hij aan.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post