Guus Meeuwis onthult alles: Intieme details over zijn huwelijk!

Het huwelijk van Guus Meeuwis en Manon Meijers

Drie jaar terug gaven zanger Guus Meeuwis en presentatrice en styliste Manon Meijers elkaar het jawoord (bekijk de video). Sindsdien lijkt hun relatie alleen maar sterker geworden. Guus beschreef recentelijk in een interview met het tijdschrift Story zijn echtgenote als “mijn alles” en noemde hun verbintenis “een zegen van boven.”

Guus, die nu 53 is, ziet de 47-jarige Manon als een cruciale factor voor zijn geluk en succes. “Manon is mijn rots in de branding, mijn alles,” verklaart hij. “Haar in mijn leven hebben, is werkelijk een zegen. Het is geweldig om zoveel samen met haar te delen (zie video hieronder). Het verrijkt mijn leven alleen maar. Trouwen was voor ons een vanzelfsprekende stap.” Hij onthult zelfs dat ze eigenlijk eerder hadden willen trouwen, maar dat de coronapandemie roet in het eten gooide.

Guus is niet bezorgd dat hij en Manon elkaar pas op latere leeftijd hebben gevonden. “Zo loopt het leven nu eenmaal,” zegt hij. “Uit mijn eerdere huwelijk met Valerie zijn vier prachtige kinderen voortgekomen, maar uiteindelijk werkte het niet meer tussen ons.” Dit nieuwe hoofdstuk geeft hem het gevoel “weer herboren” te zijn. “Ik ben dankbaar dat ik Manon in mijn leven kon verwelkomen. Zij geeft mij nieuwe energie en een eindeloze verliefdheid. Ik ben momenteel ontzettend gelukkig,” sluit hij af.

Huwelijksaanzoek

Guus en Manon zijn sinds de zomer van 2016 een paar. Ze werden voor het eerst samen gezien op Rotterdam Airport, waarna Manon kort reageerde: “Ja, wij waren op het vliegveld. Maar meer wil ik er eigenlijk niet over kwijt.” Begin 2019 lieten ze weten dat ze gingen samenwonen en niet lang daarna vroeg Guus Manon ten huwelijk.

Guus deelde later met Shownieuws details over het aanzoek tijdens een vakantie in Portugal, waar hij erg nerveus was (zie video hieronder). “Ik ben op mijn knieën gegaan en het was een heel bijzonder moment. Ik voel me een gelukkig man.” Eerder was hij getrouwd met Valérie Gregoire, met wie hij vier kinderen heeft: Pepijn, Sarah, Teun en Jules. In februari 2016 kondigden zij aan na veertien jaar huwelijk te gaan scheiden.

Headerfoto: Instagram @guus.meeuwis / Heel Holland Bakt

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post