Wordt Paus Franciscus gebalsemd? Dit gebeurt er met zijn lichaam na de uitvaart

Na het overlijden van paus Franciscus op 21 april, zijn katholieke autoriteiten druk bezig met de voorbereidingen voor het kiezen van zijn opvolger. Echter, er is een prangende vraag die veel mensen bezighoudt — hoe is de overleden paus gebalsemd?

Dit was een belangrijk vraagstuk omdat het lichaam van de religieuze leider — die op 88-jarige leeftijd overleed aan een beroerte — voor langere tijd tentoongesteld werd. Duizenden mensen bezochten hem gedurende drie dagen terwijl zijn lichaam opgebaard lag in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.

Verwacht wordt dat meer dan 200.000 mensen de uitvaartdienst van de overleden pauselijke leider op zaterdag zullen bijwonen, waarbij de kist van de paus naar Rome zal worden vervoerd en bijgezet in de Basiliek van Santa Maria Maggiore, volgens NPR.

De autoriteiten moesten waarschijnlijk snel handelen om het lichaam te conserveren en zo het snelle begin van ontbinding te voorkomen, gezien de vochtige temperaturen, meldde de Daily Mail.

Gelukkig bevestigden verschillende bronnen dat het lichaam van paus Franciscus vóór de opbaring een thanatopraxie onderging, een moderne balsemingsproces dat gereguleerd wordt in Italië onder een wet die in 2022 werd aangenomen. Dit proces kenmerkt zich door minder invasieve stoffen die als respectvoller voor het menselijk lichaam worden beschouwd, volgens Euronews.

“Het omvat de injectie van conserverende vloeistoffen via het circulatiesysteem, gevolgd door esthetische verzorging van het gezicht en de handen,” vertelde Andrea Fantozzi, oprichter van het Italiaans Nationaal Instituut voor Thanatopraxie (INIT) aan AFP, meldde Yahoo News. “Het doel is om de natuurlijke ontbindingsprocessen te vertragen.”

Volgens de Daily Mail, moet het moderne balsemingsproces — dat binnen 36 uur na het overlijden moet plaatsvinden en enkele uren duurt — specifiek het lichaam van bloed draineren en het vervolgens vullen met conserveringsmiddelen die worden toegediend via de halsader.

Deze cocktail van kleurstoffen, alcohol, water en formaldehyde spoelt gestold bloed uit het circulatiesysteem, waardoor verval wordt tegengegaan, meldde het medium.

Op zijn beurt doodt het formaldehydemengsel eventuele overgebleven microben en bindt het de eiwitten in de cellen van de paus om ze te beschermen tegen afbraak door de enzymen van het lijk.

Dit proces stelt het kadaver in staat om drie dagen lang opgebaard te liggen zonder tekenen van ontbinding te vertonen.

Ten slotte passen begrafenisondernemers volgens Euronews corrigerende make-up toe en herschikken de handen om het lijk een serene uitstraling te geven voor publieke bezichtiging.

Andere mogelijke cosmetische processen omvatten het sluiten van de ogen met plastic oogkappen en het dichtdraaien van de kaak, waarna vaak stukjes katoen worden ingebracht om een samengestelde uitdrukking te creëren in plaats van de verontrustende frons die door het draadproces wordt veroorzaakt, meldde de Daily Mail.

Deze esthetische verbeteringen dienen om rigor mortis tegen te gaan, waarbij de spieren verstijven na de dood, waardoor het lichaam stijf wordt en de mond in een grijns openvalt.

De balsemingsritueel is aanzienlijk geëvolueerd sinds de 19e eeuw, toen begrafenisondernemers de organen uit de lichamen van overleden pausen verwijderden en vervolgens de huid insmeerden met kruiden en olie.

Deze lichamen werden vaak in loog gebaad zodat ze gemakkelijker konden drogen.

Tegelijkertijd zouden de lichaamsopeningen zijn opgevuld met kruiden, katoen en was om te voorkomen dat bedorven vloeistoffen tijdens de open kist bezichtiging zouden lekken.

Hoewel de eerste paus die met moderne methoden werd geconserveerd paus Pius was, die stierf in 1914, kwam het keerpunt in 1958 na de mislukte balseming van paus Pius XII.

Na het overlijden van de paus aan een acuut hartfalen, probeerde de behandelend arts Riccardo Galeazzi-Lisi de paus te conserveren in overeenstemming met de wensen van de leider dat hij begraven zou worden zoals god hem gemaakt had, meldde IFL Science.

In plaats van het weefsel af te tappen en de ingewanden te verwijderen zoals gebruikelijk, plaatste de dokter Pius XII in een plastic zak — organen en al — met kruiden, specerijen, oliën en harsen als een macabere sous vide.

Helaas leidde deze nalatigheid om te conserveren of organen te verwijderen tot een versneld rottingsproces, waardoor het lichaam opzwol door gas als gevolg van de massa bacteriën die zich binnenin ophoopten.

Uiteindelijk verslechterde het lijk tot het punt dat het letterlijk in het gezicht van rouwenden explodeerde.

“Gedurende de 4 dagen van de bezichtiging en de begrafenisplechtigheid ‘explodeerde’ de borstkas van de Paus door ophoping van gas in de borstholte, vervolgens vielen de neus en vingers eraf en verkleurde het lichaam groen-zwart,” legde professor Ken Donaldson, een onderzoeker aan het The Anatomy Lab, Surgeons’ Hall Museums in Edinburgh, VK uit. “De stank was zo misselijkmakend dat sommige wachten flauwvielen, en wachtlopen kon alleen draaglijk worden gemaakt door elke 15 minuten van wacht te wisselen.”