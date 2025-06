Ontdek de S6: VanMoof’s Nieuwe Fiets Die Vertrouwen Herstelt – ‘Een Nieuw Begin’

Meer dan anderhalf jaar na de heropstart introduceert VanMoof een geheel nieuw product: de S6. Het kenmerkende design is behouden, maar aan alles, van het frame tot de elektronica, is grondig gesleuteld – en ja, hij heeft een mechanische versnellingsnaaf. “We hebben de complexiteit van het product verminderd zonder dat we minder technologie gebruiken,” verklaart mede-CEO Eliott Wertheimer.

Op 11 juni, na een maand teasen, worden de nieuwe VanMoofs onthuld: de S6 met een traditionele bovenbuis en een model met een lagere instap voor ‘kleinere rijders’. Voorheen bekend als de A3 en A5, worden deze nu de S6 (Open) genoemd. Op het eerste gezicht zou een toevallige voorbijganger weinig verschil zien met de voorgaande modellen. Echter, zowel het frame als veel componenten van deze strakke stadsfietsen zijn grondig herzien.

Deze fietsen moeten twee jaar na het faillissement van VanMoof, dat door het Britse Lavoie werd overgenomen en voortgezet, definitief het vertrouwen van klanten en de markt herstellen.

Evolutie van een robuust ontwerp

Het frame doet denken aan wat Audi vroeger deed: niet elke keer het ontwerp volledig omgooien, maar juist de evolutie van een sterk ontwerp voortzetten. Bij de S6 is dit onder meer te zien aan de lasnaden die volledig onzichtbaar zijn afgewerkt. De lak is beschikbaar in twee nieuwe kleuren – naast zwart – die het licht op een nog subtielere manier reflecteren, net zoals dat bij auto’s het uiterlijk kan bepalen.

Op technisch gebied zijn er opvallende keuzes gemaakt. De spatborden zijn gebleven, evenals de verslavende turboknop, maar ook de voornaafmotor, kettingaandrijving en ingebouwde accu blijven. Hiermee blijft VanMoof afwijken van de trend onder stedelijke e-bikes, die meestal uitgerust zijn met een tandriem en een midden- of achtermotor en vaak een verwijderbare batterij. Ook van het unieke kickslot neemt VanMoof geen afscheid.

Geveerd zadel, mechanische versnellingsnaaf

Nieuw is echter de geveerde zadelpen. De halo-ringen, die met ledlampjes informatie geven over de ondersteuning of accuniveau, hebben meer segmenten en extra kleur gekregen. Ook het achterlicht gebruikt ‘bewegende’ ledjes voor signalen, terwijl de koplamp zijn intensiteit aanpast aan de omstandigheden. De standaard is nieuw (en raakt niet langer je hak), en voortaan is een telefoonhouder op het stuur standaard. Ook de app wordt aangepakt en zal binnenkort navigatiefuncties bevatten.

De VanMoof fietst vertrouwd, maar nu net iets comfortabeler dankzij het geveerde zadel. De fiets zou krachtiger zijn, en de trapondersteuning en Boost Button intuïtiever, maar de echte vernieuwing is de versnellingsnaaf onder de nieuwe eigenaar: een mechanische versie met drie versnellingen. Eigenaren van eerdere VanMoofs werden gek van de elektronische e-shifter op de S3 en S5, die niet altijd betrouwbaar was en daardoor defect raakte.

E-shifter was de doodsteek

Zelfs bij nieuwe exemplaren ging het soms mis met de automatische schakelaar. Deze schakelde soms met een angstaanjagend gekraak van versnelling of bleef – zoals tijdens de laatste test door MTSprout – ook na gebruik elektronisch ratelen. Aan de VanMoofs S3 en S5 mankeerde meer, maar die e-shifter wordt gezien als hét symbool van waarom VanMoof failliet ging: een onvoldoende ontwikkeld product dat onder de kostprijs werd verkocht, met onvoldoende middelen voor service en garantie.

Was de e-shifter de doodsteek voor het oude VanMoof, deze naaf kan wel eens definitief het vertrouwen in VanMoof 2.0 herstellen. Tijdens een korte rit op een pre-productie S6, waarbij de versnellingsnaaf afhankelijk van de snelheid schakelt, liet deze zich niet van de wijs brengen. Hij wisselt naadloos en zonder onderbreking van versnelling. Of je nu krachtig doortrapt of even pauzeert, de VanMoof slaat geen tandje over. Zelf schakelen is er niet bij, maar het is een prima alternatief voor een single speed, een onderhoudsgevoelige derailleur of de complexe, dure en zware Enviolo-automaat die concurrent Veloretti monteert.

Uitstekende connected urban bike voor 3.298 euro

Voor 3.298 euro lijkt dit een uitstekende keuze in het segment van ‘connected’ stadsfietsen. De VanMoof is dankzij zijn gps, 2G en bluetooth beter traceerbaar dan ooit, zelfs binnen gebouwen, en de fabrikant biedt zelfs een jaar gratis terugvindgarantie. ‘Als onze bike hunters hem niet binnen twee weken terugvinden, krijg je een vervangfiets’, verzekert VanMoof-CEO Eliott Wertheimer. Op de hele fiets geeft hij drie jaar garantie.

‘We hebben complexiteit uit het product gehaald, zonder dat we minder technologie toepassen. De gebruiker merkt vooral dat het een solide fiets is die gewoon werkt’, vat hij het nieuwe model samen. ‘Eigenlijk gold dat al voor de S5, maar dit product spreekt voor zichzelf, het markeert een nieuwe stap en een nieuwe start.’ Net als de 250 servic

partners vooral in Nederland en Duitsland zijn dat de dingen waarmee VanMoof het vertrouwen van de markt moet terugverdienen.

Gedupeerden kregen voucher van 1000 euro

Na het faillissement in juli 2023 zaten klanten met kapotte of nooit geleverde maar wel betaalde fietsen. De service was onbereikbaar en het imago van het merk – ooit een lieveling van de urban mobility scene – kreeg een flinke deuk. ‘De twee grootste problemen die we moesten oplossen toen we begonnen, waren de toegang tot reparaties voor eigenaren van vooral de S3 en het feit dat duizenden bestelde fietsen nooit geleverd zijn,’ zegt Wertheimer.

Gedupeerde kopers moesten zich melden bij de curator om nog wat van hun geld terug te krijgen, maar VanMoof gaf ze een voucher voor duizend euro korting op een nieuwe fiets. ‘We hebben er duizenden van die vouchers verstrekt. Niet iedereen was daar blij mee natuurlijk, maar er zijn er nog best veel ingeleverd. En dat kan nog steeds, ook voor het nieuwe model. We verkopen die dan met verlies.’

Duizenden VanMoofs 2.0 verkocht

Volgens Wertheim zijn eerst de betrouwbaarheidsissues van de bestaande S5 en A5 opgelost (‘Die is nu tien keer zo betrouwbaar als de S3’) terwijl hun opvolger werd ontwikkeld. De ontwikkeling van elektronica heeft bepaald niet stilgestaan sinds VanMoof elf jaar geleden begon, dus daarop viel winst te behalen. Ook op de repareerbaarheid van alles wat werd ontwikkeld of aangepast, wordt gelet. In Amsterdam is daarvoor een complete werkplaats ingericht met martelkamer en elektronische testbank.

Verkoopaantallen geeft hij niet, maar er zijn het afgelopen jaar weer duizenden VanMoofs verkocht. De reviews in Trustpilot gaan de afgelopen maanden ook de goede kant op, al blijven de dramaverhalen op fora als Reddit binnendruppelen. Dat betreft vaak oudere modellen, stelt de ceo, en voor eigenaars in de VS kan hij nog maar weinig doen.

‘Ik heb het idee dat alle negatieve verhalen rond het merk inmiddels worden overstemd door verwachtingen over wat we nu weer aan het opbouwen zijn.’ Alle haperingen, klachten en andere feedback neemt VanMoof bloedserieus, daar blijft hij op hameren. ‘We hebben alle fouten in het verleden al eens gemaakt, daar leren we van. Al onze ervaring en de schat aan informatie en feedback hebben we verwerkt om te komen tot de beste VanMoof ooit en wat ons betreft de ultieme urban e-bike.’

Nog dit jaar cashflowpositief

Bij zijn toeleveranciers moest Wertheim ook vertrouwen terugwinnen. ‘Die heb ik, net als de belangrijkste medewerkers van VanMoof, moeten overhalen met onze plannen. En ja, ze zijn achtergebleven met onbetaalde rekeningen, maar ze kijken vooruit en zien de potentie van dit merk.’ Nog steeds zijn circa dertig teamleden in Taiwan druk met de R&D en het begeleiden van de productie, in Amsterdam zit de rest van de ruwweg honderd medewerkers.

Je moet heel wat fietsen verkopen om met zo’n organisatie winst te maken. ‘We hebben investeerders met diepe zakken achter ons, dus we kunnen dit verhaal volhouden zolang het nodig is,’ zegt Wertheimer. ‘Maar eerlijk gezegd: als het goed gaat, kunnen we dit jaar al cashflowpositief draaien en volgend jaar spelen we op ebidtda-niveau quitte. Dat is althans ons doel.’

Op dit moment verkoopt VanMoof in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk, terwijl het ook actiever de Britse markt opgaat. ‘Daar is het lastiger om het vertrouwen te herwinnen, maar dat komt goed.’

Logische keuze als eerste e-bike

Met de S6 mikt VanMoof op een bredere doelgroep dan ooit. Niet alleen de stedelijke early adopter, maar ook mensen die nog nooit een e-bike hebben gehad. ‘De fiets moet de logische keuze zijn voor wie zijn eerste e-bike koopt’, zegt Wertheimer. ‘Maar ook voor wie overstapt van een ander merk.’

De kreet ‘next billion on bikes’ van het oude VanMoof wil hij niet herhalen, maar de duizenden exemplaren die hij nu verkoopt, moeten zo snel mogelijk tienduizenden en daarna honderdduizenden per jaar worden. ‘We willen de dominante urban connected bike zijn – wereldwijd.’

