Ontdek de oudste hondenras ter wereld: Al 1000 jaar bij mensen, nu in gevaar!

Er wordt een nieuwe dimensie gegeven aan hondenjaren.

Verschillende soorten sledehonden worden al bijna 10.000 jaar door de mens gebruikt in het Arctische gebied, maar recent onderzoek toont aan dat één specifiek type de oudst continu gedomesticeerde hondenras is.

Uit een recente studie gepubliceerd in Science blijkt dat Qimmit al ongeveer een millennium door Inuit-populaties in Groenland worden gehouden, terwijl andere soorten sledehonden zijn uitgekruist.

“Het zijn werkhonden die al meer dan 1.000 jaar dezelfde taak uitvoeren met dezelfde mensen,” vertelde Tatiana Feuerborn, de hoofdauteur van de studie en een paleogeneticus bij het National Human Genome Research Institute van de National Institutes for Health, aan Popular Science. “Dat onderscheidt ze van andere Arctische en sledehondenrassen.”

De populatie van dit bijzondere dier neemt echter gestaag af als gevolg van “milieuveranderingen en culturele overgangen”, aldus de studie.

Er zijn zelfs zorgen dat de Qimmit kunnen uitsterven.

In 2002 waren er ongeveer 25.000 in Groenland, maar dat aantal was in 2020 gedaald tot slechts 13.000.

De studie in Science onderzoekt de genetische geschiedenis van de Qimmeq.

Andere hondenrassen die afstammen van een gemeenschappelijke voorouder zijn de Siberische husky, de Alaskan malamute, de Samojeed en de Canadese Inuit-hond. Ook deze honden hebben zich aangepast aan het barre Arctische klimaat, maar geen van hen is zoals de Qimmeq continu bij dezelfde populatie gebleven.

Het team van onderzoekers bestudeerde 92 genomen, variërend van hedendaags tot antiek, om te traceren hoe ver terug het ras gaat en hoe de isolatie in Groenland de ontwikkeling ervan heeft beïnvloed, in tegenstelling tot andere vergelijkbare Arctische honden.

“We zijn niet de eersten die dit zeggen… maar dit is een van de eerste kwantificeerbare bewijzen die het echt ondersteunen,” voegde ze toe, en verduidelijkte de bevindingen.

Oudere DNA-monsters werden genomen van botten en bont ingebed in bewaarde Inuit-kledingstukken, die van musea waren geleend, terwijl hedendaagse speekseluitstrijkjes genereus aan onderzoekers werden gegeven door moderne Qimmeq-fokkers in Groenland.

Ondanks hun wolfachtige uiterlijk, zijn de Qimmeq minder nauw verwant aan wolven dan eerder werd gesuggereerd, ontdekten onderzoekers ook.

“Qimmeq–wolfhybriden staan erom bekend sterke banden te vormen met één eigenaar en vertonen vaak agressie tegen mensen buiten hun ‘familie’, waarbij ze honden van buiten hun team doden,” meldt de studie. “Dit sterk territoriale gedrag maakt het moeilijk om ze te integreren met nieuwe eigenaren en onbekende dieren.”

Hoewel de studie zeker interessant is voor hondenliefhebbers over de hele wereld, biedt het ook inzichten in hoe de huidige Qimmit-populatie te behouden,

In veel gebieden van Groenland zijn ooit uitgestrekte ijskappen veranderd in waterige zeeën, en onderzoekers hebben de afgelopen jaren miljarden tonnen ijsverlies gemarkeerd.

“Honden zijn zo intrinsiek verbonden met de menselijke geschiedenis als het eerste gedomesticeerde dier. Ze zijn bij de vorming van elke menselijke samenleving geweest,” zei Feuerborn. “In Groenland in het bijzonder zijn deze honden er altijd geweest. Het kunnen behouden van die culturele geschiedenis naast de genetische geschiedenis is belangrijk. Het heeft een immense culturele waarde.”