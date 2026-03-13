Wetenschappers Beweren: Aliens Proberen Al Jaren Contact te Maken met Aarde

Het zou kunnen dat E.T. naar huis probeert te bellen, maar dat we zijn oproep niet opvangen.

In een recente studie, gepubliceerd in The Astrophysical Journal, wordt beweerd dat “ruimteweer” binnenkomende signalen van buitenaardse wezens kan vervormen.

De studie, uitgevoerd door onderzoekers van het SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) Institute, stelt dat de zoektocht naar buitenaards contact doorgaans gericht is op het detecteren van zeer scherpe, smalle frequentiepieken.







Wetenschappers hebben lang aangenomen dat vervormingen kunnen optreden terwijl radiogolven zich door de interstellaire ruimte verplaatsen, maar het nieuwe artikel richt zich op vervormingen die dichter bij de bron kunnen ontstaan.

“Schommelingen in de plasmadichtheid binnen stellaire winden, evenals sporadische eruptieve gebeurtenissen zoals coronale massa-ejecties, kunnen radiogolven nabij hun oorsprong vervormen, waardoor de frequentie van het signaal effectief ‘gesmeerd’ wordt,” aldus een persbericht over de studie.

“[Traditionele] zoekopdrachten zijn vaak geoptimaliseerd voor extreem smalle signalen,” legde Dr. Vishal Gajjar, astronoom bij het SETI Institute en hoofdauteur van de studie, verder uit. “Als een signaal verbreed wordt door de omgeving van zijn eigen ster, kan het onder onze detectiedrempels vallen, zelfs als het aanwezig is.”







Het team ontwikkelde een praktisch kader voor het schatten van de mate van verbreding die kan optreden bij verschillende soorten sterren als ze worden beïnvloed door “ruimteweer”.

De resultaten waren verbijsterend.

Zo ontdekten de onderzoekers dat M-dwergen, die ongeveer 75% van de sterren in de Melkweg uitmaken, waarschijnlijker smalbandige signalen nabij hun bron van oorsprong verbreden vanwege “ruimteweer”.

Dit betekent dat we signalen kunnen missen door onze huidige detectiemethoden.

De onderzoekers stellen daarom voor dat zoekstrategieën moeten worden aangepast om signalen te zoeken die iets breder zijn dan traditioneel verwacht.

“Door te kwantificeren hoe stellaire activiteit smalbandige signalen kan hervormen, kunnen we zoektochten ontwerpen die beter overeenkomen met wat daadwerkelijk op aarde aankomt, niet alleen met wat mogelijk wordt verzonden,” verklaarde Grayce C. Brown, co-auteur van de studie en onderzoeksassistent bij het SETI Institute.