Fajah Lourens benaderd voor spectaculaire comeback: Lees de details!

Twintig jaar na haar vertrek, keert Fajah Lourens mogelijk terug naar Goede Tijden, Slechte Tijden

Twee decennia nadat ze de serie verliet, is Fajah Lourens benaderd om haar rol in de beroemde Nederlandse soap weer op te pakken. Dit onthulde ze tijdens haar verschijning in de online show Oude Tijden.

Tussen 2002 en 2004 vertolkte Fajah de rol van Yasmin Fuentes. Haar personage kwam tragisch om het leven toen ze samen met haar geliefde Stefano Sanders, gespeeld door Bas Muijs, te water raakte, waarbij Yasmin het leven liet en Stefano overleefde.

Onlangs, tijdens een gesprek in Shownieuws (zie video hieronder), deelde de actrice dat ze indertijd bewust koos voor de dood van haar karakter. “Ik zag het niet zitten om terug te keren,” legde Fajah uit. Desondanks zocht het castingteam van GTST recentelijk weer contact met haar.

Acteren weer opgepakt

“Inderdaad, ongeveer anderhalf jaar geleden vroegen ze mij terug,” onthulde Fajah. Nadat ze opviel met haar rol in de film Suriname, gingen de makers ervan uit dat ze misschien weer interesse had in acteren. “Dat was voor hen aanleiding om te denken dat ik wellicht weer interesse had.”

Hoewel deze inschatting niet geheel onterecht was, zag Fajah een permanente rol echter niet zitten. “Ik heb aangegeven dat ik daar niet voor open stond, maar dat ik een korte comeback niet zou uitsluiten,” zei ze.

Meer oude bekenden

Fajah is niet de enige voormalige ster die benaderd werd voor een terugkeer. Tijdens de recente jubileumaflevering van GTST keerden meerdere vertrouwde gezichten terug naar Meerdijk. Lieke van Lexmond, die ook terugkeerde, sprak hierover in de studio van Shownieuws (zie video hieronder). Aan de andere kant namen we na 35 jaar afscheid van het iconische personage Laura Selmhorst, gespeeld door Jette van der Meij.

Bron headerfoto: Smulders

