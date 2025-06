Ontdek de waarheid over Gerard Cox: Alles wat je dacht, kan nu weg!

Bewondering en Kritiek: Gerard Cox op 85-jarige Leeftijd

Gezien als zowel hilarisch als humeurig, blijft Gerard Cox een opmerkelijke en onverzettelijke figuur in de Nederlandse entertainmentindustrie, met een iconische hit die velen zich herinneren. Zijn 85e verjaardag is aanleiding voor journalist en muziekliefhebber Roland Vonk om dit te vieren met een speciaal magazine-boek vol aantrekkelijke illustraties.

Een persoonlijke anekdote om te beginnen. Jaren terug, toen het Theater Instituut Nederland nog bestond, organiseerde ik een lezing over Neerlands Hoop. Gerard Cox was ook aanwezig om te praten over Bram en Freek. Destijds werkte ik aan Het Amsterdams Lyceum en droeg een shirt van deze school onder mijn geblokte blouse. Toen Cox naast me kwam zitten en mijn shirt zag, lichtte hij het op en beschuldigde mij ervan dit expres te dragen. Hoewel ik eerder kritisch over hem had geschreven in de Volkskrant, een krant die hij maar niets vond, was dit puur toeval. Toch was dit moment zeer kenmerkend voor hem, en ik kon er alleen maar om lachen toen hij Amsterdam het ‘getto van de goede smaak’ noemde.

Gerard Cox is een unieke persoonlijkheid, bekend om zijn sterke Rotterdamse identiteit en zijn gevoel van rivaliteit met Amsterdam. Hij is een getalenteerd zanger en acteur met een goed gevoel voor wat commercieel succes heeft.

Roland Vonk, een journalist, schrijver, muziekverzamelaar, radiopresentator en net als Cox een echte Rotterdammer, focust in zijn boek voornamelijk op Cox’s jongere jaren. Dit was een slimme keuze, aangezien een complete biografie te omvangrijk zou zijn. Bovendien was zijn grote hit ’t Is weer voorbij die mooie zomer’ uit 1973 een soort keerpunt waarbij Cox zich meer op entertainment ging richten, naast het begin van zijn langdurige relatie met Joke Bruijs.

Het boek begint met de achtergrond van ’t Is weer voorbij die mooie zomer’, oorspronkelijk gebaseerd op The City of New Orleans van Steve Goodman. Joe Dassin maakte hier een Franse versie van, en Cox behield de melancholische toon in zijn eigen versie, wat hem uiteindelijk een boerderij in de Hoeksche Waard opleverde, waar hij altijd is blijven wonen. Interessant is dat Rudi Carrell het lied later in het Duits coverde, maar Cox nooit de credits gaf die hij verdiende.

De presentatie van het lied in het programma Op losse groeven van TROS zorgde ervoor dat Cox uit de gratie viel bij links Nederland. Ivo de Wijs leverde harde kritiek met zijn lied Ome Gerard, iets wat Cox diep raakte. Hij begreep niet waarom in Frankrijk een artiest als Yves Montand zowel geëngageerd als amuserend kon zijn, terwijl dit in Nederland niet werd gewaardeerd. De keuzes die Cox vervolgens maakte, bleken zeer succesvol.

Met Ivo de Wijs kwam het uiteindelijk goed. In 1982 speelden ze samen in de musical Fien, en er was geen sprake meer van onenigheid. Cox zong zelfs Ome Gerard tijdens een eerbetoon aan De Wijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival in 2001.

Na zijn grote hit speelde Cox in populaire tv-series zoals Vreemde Praktijken en Toen was geluk heel gewoon, en had hij rollen in diverse films.

Het boek besteedt ook aandacht aan Cox als kritische cabaretier voor 1973, met scherpe stukken die zowel koningsgezind Nederland als religieus Nederland destijds flink opschudden.

In Een jongen van de Bree die acteur wilde worden, tekent Vonk een levendig en soms ontroerend beeld van het Rotterdam uit de jaren veertig en vijftig, de passie van Cox voor het theater en zijn tijd als onderwijzer.

Voor fans is het boek van Vonk, rijk geïllustreerd met foto’s, platenhoezen en krantenknipsels, een schatkist aan informatie en anekdotes. Andere lezers kunnen door dit boek hun vooroordelen over Cox’s mentaliteit en artistieke niveau herzien.

Roland Vonk: De jonge jaren van Gerard Cox. Uitgegeven in eigen beheer, 101 pagina’s, 15 euro (inclusief porto via rolandvonk@telfort.nl)

