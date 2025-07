Boost je bedrijf met een fractional CFO: Equalture’s geheim voor succes!

In samenwerking met Greyt – Veel groeiende ondernemingen stuiten op hetzelfde probleem: ze besteden veel aandacht aan hun product en klanten, maar minder aan hun financiën. Charlotte Melkert, medeoprichtster van Equalture, worstelde lang met Excel-bestanden — totdat ze besloot een deeltijd CFO in te schakelen. Melkert spreekt van een ‘mentale ruimte’: ‘Ik heb nu meer tijd om me te concentreren op de dingen waar ik echt goed in ben als ondernemer.’

De tweelingzussen Charlotte en Fleur Melkert richtten in 2018 Equalture op met een heldere missie: een platform creëren dat elke sollicitant gelijke kansen biedt, ongeacht hun achtergrond of vooroordelen. Het platform maakt het voor bedrijven mogelijk om op een objectieve manier te werven door middel van wetenschappelijk onderbouwde, game-gebaseerde assessments die al vroeg in het wervingsproces zowel de soft skills als cognitieve vaardigheden van kandidaten beoordelen.

Naarmate Equalture zich ontwikkelde van een startup naar een scale-up met nu 25 werknemers en verscheidene internationale klanten, bleek de financiële beheersing tekort te schieten. ‘Financiën waren eigenlijk altijd een beetje het ondergeschoven kindje,’ geeft Charlotte Melkert toe.

‘Het was allemaal wat provisorisch. Ik ben geen financieel expert, maar ik besteedde elke week uren aan het puzzelen met cijfers en het nabellen van klanten over openstaande facturen. We misten het inzicht en overzicht over de richting die we op gingen met het bedrijf.’

In de overgangsfase

Mark Geijsel, die een jaar geleden als deeltijd CFO via Greyt bij Equalture kwam, legt uit dat het probleem typerend is voor bedrijven die de overstap maken van startup naar scale-up. ‘De financiële processen waren niet gestructureerd en ondersteunden de strategie van het bedrijf niet,’ zegt Geijsel. ‘Operationeel functioneerde het, maar het was inefficiënt en leidde tot veel vragen van investeerders. Een ondernemer zou niet zoveel tijd moeten verliezen aan maandrapportages en financiële prognoses.’

Het klassieke dilemma, volgens Geijsel: financiële uitdagingen die te complex zijn voor een administratiekantoor, maar het bedrijf is nog te klein om een volledig financieel team aan te stellen. ‘Een deeltijd CFO kan dan de perfecte oplossing bieden,’ voegt hij toe.

De verkeerde keuze

Equalture had eerst geprobeerd het probleem anders op te lossen. ‘Voordat we met Geijsel gingen werken, hadden we een administratief medewerker die doorgroeide naar een financiële functie. Een typische start-upfout, die wij ook maakten,’ vertelt Melkert.

Het probleem was dat het financiële werk te veelomvattend was. ‘Er waren praktische zaken zoals het versturen van facturen en het doen van btw-aangiftes, maar ook het strategische element,’ legt Melkert uit. ‘Vorig jaar wilden we winstgevend worden, wat ook betekende dat we moesten focussen op (cashflow)planning, iets wat niet genoeg aandacht kreeg.’

Het vinden van de juiste persoon was cruciaal. ‘Als ondernemer wil je iemand op c-level die je volledig kunt vertrouwen met je financiën. Je wilt samenwerken met iemand die jou adviseert, niet andersom,’ zegt Melkert.

Driestappenplan naar controle

Equalture vond uiteindelijk via een investeerder Greyt, gespecialiseerd in ervaren deeltijd CFO’s. Geijsels aanpak was duidelijk: een driestappenplan.

‘Eerst was het zaak om operationeel alles onder controle te krijgen,’ zegt Geijsel. ‘Iemand was een aantal dagen per week bezig met alle cijfers, waarna de accountant alsnog correcties moest aanbrengen. Dit kon efficiënter, zodat Melkert zich kon focussen op sales en productontwikkeling.’

De tweede stap was het verkrijgen van beter en meer inzicht op maandbasis. ‘Dat bereik je met een goede maandafsluiting,’ legt Geijsel uit. ‘Duidelijke definities en KPI’s vaststellen, en dan maandelijks evalueren. Dit duurt een paar maanden, maar bouwt vertrouwen op.’

Finance als katalysator voor groei

Met financiële controle mogelijk gemaakt door de derde stap: strategisch meedenken. Het doel van Equalture om winstgevend te worden kwam binnen bereik dankzij duidelijke strategische keuzes. ‘Een positieve EBITDA is mooi, maar dat betekent dat je exact moet weten waar je financieel staat. Nu hebben we zo’n goed inzicht in onze cashflow dat we beslissingen verder vooruit kunnen plannen,’ zegt Melkert.

Een specifiek voorbeeld is de wervingsplanning. ‘Die stelden we elk jaar in december op met het leiderschapsteam. Maar tegen mei wisten we soms al niet meer of het plan nog overeenkwam met de realiteit. Nu stellen we duidelijk: bij bepaalde mijlpalen nemen we mensen aan. Finance loopt nu synchroon met de beslissingen die we nemen.’

‘Het biedt rust, inzicht en vertrouwen om verantwoorde keuzes te maken,’ concludeert Melkert. ‘Dit had je nooit kunnen doen als finance iets is waar je alleen achteraf naar kijkt. Veel ondernemers zijn opportunistisch ingesteld. We zien een kans en willen erop springen. Maar ik heb geleerd dat finance een strategische factor kan zijn in je besluitvorming, in plaats van iets voor een luie zondagmiddag. Het geeft mij nu zoveel meer rust.’

Vroeg investeren is de sleutel

Melkert adviseert andere ondernemers dan ook om hier vanaf het begin budget voor vrij te maken. ‘Het voelt nooit alsof je in de beginfase geld wilt uitgeven aan iets anders dan sales of marketing, maar ik denk dat het veel waardevoller is om dit eerder goed geregeld te hebben. Als ik het over kon doen, had ik drie jaar geleden al een deeltijd CFO toegevoegd aan het team.’

‘Uiteindelijk moet je het toch op orde hebben,’ zegt Geijsel. ‘Of dat nu de bank is die voor de deur staat, de Belastingdienst die binnenkomt, of investeerders die vragen stellen. Dan kun je maar beter zelf het potentieel ervan inzien en ervoor zorgen dat het meer oplevert dan wat het kost.’

‘Headspace’, noemt Melkert het. ‘Ik kan nu veel meer nadenken over waar ik als ondernemer wél goed in ben. We onderschatten hoe belangrijk goede financiële controle is. Het is geen kostenpost, maar een katalysator voor groei. Niet iets wat je moet doen, maar iets wat je kansen biedt.’

