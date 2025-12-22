Suzan & Freek krijgen uniek eerbetoon: Maak kennis met de prestigieuze prijs!

Toen verschillende Nederlandse radiostations gelijktijdig het nummer Lichtje Branden van Suzan & Freek speelden, werd dit genomineerd voor Het Radiomoment van het Jaar 2025. Deze gebeurtenis is een van de tien genomineerden voor deze titel, die op zondag 28 december bekend zal worden gemaakt tijdens het programma De Perstribune op NPO Radio 1.

Met drie nominaties is NPO Radio 1 een prominente kanshebber op deze prijs. De zender is onder andere genomineerd voor een diepgaand gesprek over het reizen met een zieke partner in Villa VdB, het aankondigen van het afscheid van Frits Spits in De Taalstaat, en een afscheidsinterview met Peter de Bie in Met het Oog op Morgen.

NPO Radio 2 heeft ook twee nominaties ontvangen. Een daarvan is voor een fragment waarin Evelien de Bruijn te maken had met een echoënde microfoon, en de ander voor een luisteraar van Tim op het Broek die een intro perfect volpraat. FunX is eveneens twee keer genomineerd, met een nominatie voor een herdenking aan hun overleden collega Gerwin door Fernando Halman en collega’s, en een item over het taalgebruik van Nordin en Vonneke.

Ook het gesprek waarin Emma Heesters bij Domien Verschuren op Qmusic openlijk sprak over haar ziekte is genomineerd. Daarnaast maakt LocoFM uit de gemeente Oldebroek en omgeving kans op de prijs met het moment waarop presentator Huub Verberk een interview met een raadslid verliet.

De prijs voor Het Radiomoment van het Jaar wordt al voor de zevende keer uitgereikt. Vorig jaar werd het afscheidsgesprek met Eva Hermans-Kroot in de Qmusic-ochtendshow Mattie & Marieke bekroond, meer hierover in de onderstaande video. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van alle grote radiostations.

Het emotionele afscheid van Mattie Valk met OML-Eva

Nadat bekend werd dat Freek ongeneeslijk ziek was, steeg de populariteit van Suzan & Freek aanzienlijk. Op Spotify werden ze de meest gestreamde act, aldus de streamingdienst destijds. Opvallend was de snelle stijging van Lichtje Branden, die de dag na het trieste nieuws op de eerste plaats binnenkwam.

Fans en BN’ers riepen op om het nummer Lichtje Branden massaal te streamen en deelden het op sociale media, terwijl radiozenders het liedje gelijktijdig afspeelden. Het lied, dat gaat over het vinden van hoop en de gedachte dat er altijd iemand een lichtje voor je brandt tijdens moeilijke tijden, werd zo een symbool van steun voor Suzan & Freek.