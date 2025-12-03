Quote 500-miljonairs: Ontdek waar je terechtkunt voor startup-financiering!

Wie zijn de belangrijkste financiers voor startende ondernemingen? Investeerder Jeroen Bertrams dook in de Quote 500 en onthulde welke vermogende individuen hun kapitaal inzetten om jonge ondernemingen te ondersteunen. Van Raymond Cloosterman tot Adriaan Mol: hier zijn de rijkste angel-investeerders van Nederland.

Deze maand kwam de meest verkochte en meest gelezen tijdschrift van Nederland uit: de Quote 500. Als abonnee ontvang ik het tijdschrift in mijn brievenbus, maar ik merkte op dat tegenwoordig het bijna lijkt alsof je een extra hypotheek moet nemen om een los exemplaar te kopen. Een enkel exemplaar kost 24 euro, en met de vele advertenties dit jaar is het magazine een echte geldmaker voor de uitgever.

De redactie verdient een pluim, want ze hebben wederom fantastisch werk geleverd met een schitterende lijst en diverse interviews met leden van de Quote 500.

Net als vorig jaar heb ik de lijst grondig bestudeerd. In 2024 concentreerde ik me op de grootste stijgers en dalers onder de techondernemers, maar dit jaar keek ik vooral naar welke leden van de Quote 500 investeren in startups. Dit is nuttige informatie als je zelf op zoek bent naar financiering.

Niet alle individuen op de lijst maken publiekelijk bekend dat ze investeren in jonge bedrijven, dus ik vermoed dat er veel meer angels zijn dan op het eerste gezicht lijkt.

Cloosterman en Mol

Raymond Cloosterman, de oprichter van Rituals, heeft sinds enige tijd een family office opgezet waarmee hij investeert in jonge bedrijven. De focus lijkt echter meer te liggen op ondernemingen die al een aanzienlijke omzet genereren. Volgens het blad heeft Cloosterman bijna 3 miljard euro, wat hem nog net in de top tien plaatst.

Adriaan Mol, bekend van Mollie en Bird, staat dit jaar met 1,4 miljard euro op de 42ste plaats. Ook hij investeert actief via zijn family office, hoewel de focus tegenwoordig meer ligt op meer gevestigde bedrijven.

Interessant is hoe startups graag met Mol in contact komen. Elke week krijg ik verzoeken van startende ondernemers die via mij met hem in contact willen treden. Echter, ik doe alleen introducties als ik zelf heb geïnvesteerd in een bedrijf, dus vaak kan ik deze verzoeken niet inwilligen.

Van der Voort, Zwart en Koolen

Job van der Voort, oprichter van Remote, heeft een interessante portfolio opgebouwd en blijft actief investeren. Hij blijkt ook een prima kok te zijn; bimi met rigatoni is zijn favoriete gerecht, zo vermeldt hij in het tijdschrift.

Pieter Zwart, mede-oprichter van Coolblue, doet zo nu en dan een investering, zelfs in zeer jonge bedrijven. Hij staat dit jaar met 545 miljoen euro op plaats 101.

Kees Koolen, die vooral bekend is door zijn bijdrage aan de groei van Booking.com en Uber, investeert eveneens in startups, met een speciale focus op energiegerelateerde ondernemingen. Dit gaat met vallen en opstaan.

Dutch Dragons

Michel ‘Bugatti’ Perridon, te vinden op plek 165 met 385 miljoen euro, is een van de Dutch Dragons en blijft regelmatig investeren in startups. Hij plant zelfs om binnenkort live tijdens een podcast met andere Dragons te besluiten of hij investeert in een startup na het horen van een pitch. Hij doet dit samen met onder meer Pieter Schoen (310 miljoen euro), die al jaren deals sluit met zijn Shoe Invest.

Gijs Nagel, mede-oprichter van DeGiro, is ook steeds vaker betrokken bij deals. Via Lenos Equity investeert hij in een reeks startups, waarbij een van zijn grootste investeringen Cleverbase is.

Nederland loopt achter

In de VS is het heel gewoon dat succesvolle ondernemers een groot deel van hun vermogen inzetten om nieuwe bedrijven te stimuleren. In Nederland begint dit ook meer vorm te krijgen, hoewel we nog steeds achterlopen op de VS.

Desondanks staan er dit jaar meer techondernemers dan ooit in de Quote 500, en de kans is groot dat ook zij gaan investeren in de nieuwe generatie ondernemers. Laten we het hopen. Het is hard nodig.

Lees ook deze columns van Jeroen Bertrams:

Programmeur misleidt startups en werkt bij 5 tot 6 tegelijk

Het Nederlandse recept: succesvolle startups snel het land uitjagen

Twitter had interesse, Musk wees hem af, nu leidt Martijn de Kuijper een kledingzaak

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post