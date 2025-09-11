Ontdek de 8 Unieke Nederlandse Unicorns: Maak Kennis met Framer!

Met de recente financieringsronde van het in Amsterdam gevestigde Framer heeft Nederland er een nieuwe unicorn bij, waarmee het totaal nu op tien komt, als we genereus zijn. Maar welke andere Nederlandse startups hebben ook een waarde van meer dan een miljard euro bereikt?

Koen Bok en Jorn van Dijk trokken al eerder de aandacht toen ze hun startup Sofa verkochten aan Facebook. Ze verhuisden naar Silicon Valley, werkten een aantal jaren voor Mark Zuckerberg, maar keerden uiteindelijk terug naar Nederland.

Hier begonnen ze aan hun tweede succesvolle project: Framer, een tool waarmee je zonder programmeerkennis eenvoudig professionele websites kunt ontwerpen. Framer onderscheidt zich zo sterk in de markt dat zowel klanten als investeerders er dol op zijn.

Kortom, na een eerdere succesvolle financieringsronde, wisten Bok en Van Dijk eind augustus 100 miljoen te verzamelen tijdens een Series D-financieringsronde. Deze ronde plaatste de waardering van Framer op 2 miljard dollar, ruim genoeg voor de status van unicorn.

Nederland kan zich dus verheugen op nog een startup die zonder beursgang de grens van 1 miljard waarde heeft overschreden. Dit roept de vraag op: wat betekent een unicornstatus eigenlijk echt?

De hoogtijdagen van unicorns zijn eigenlijk al voorbij, en vielen samen met een periode van lage rente waarin geld bijna gratis was. Investeerders streden om de meest veelbelovende startups en elke financieringsronde leek alleen maar de waardering op te drijven.

De waarde van een unicorn

De waardering van unicorns is vaak slechts een papieren waarde. Zolang een startup niet beursgenoteerd is en de aandelen niet vrij verhandeld worden, wordt de waarde bepaald door een kleine groep investeerders. Sinds 2022 zijn investeerders echter kritischer gaan kijken naar de vooruitzichten van de bedrijven in hun portfolio.

Vele startups zijn daardoor in waarde verlaagd tijdens vervolgfinancieringsrondes en moesten hun unicornstatus opgeven. De lijsten met unicorns bevatten waarschijnlijk nog steeds bedrijven die zo’n devaluatieronde hebben weten te vermijden.

Ex-unicorn WeTransfer

Het kan snel veranderen. De Nederlandse bestandendeeldienst WeTransfer streefde lange tijd naar een waardering van boven de 1 miljard dollar en had al meer dan 60 miljoen dollar opgehaald in verschillende rondes. In 2022 probeerde het bedrijf via een beursgang extra geld op te halen, wat de waarde op een bescheidener 716 miljoen euro zette.

Deze beursgang werd echter geannuleerd omdat beleggers op dat moment geen interesse hadden in nieuwe technologieaandelen. De groei van WeTransfer stokte en vorig jaar werd het verkocht aan de Italiaanse investeerder Bending Spoons voor vermoedelijk rond de 200 miljoen euro. Het einde van de droom om een unicorn te zijn.

Ex-unicorn Adyen

Wat? Ja, Adyen is nog steeds miljarden waard, om precies te zijn 44,69 miljard euro op het moment van schrijven. Volgens de meest gebruikelijke definitie bereikt een unicorn de miljardgrens in de private markt, dus zonder beursnotering. Dit lukte Adyen al eind 2014 toen het 250 miljoen dollar ophaalde.

Adyen ging in 2018 naar de beurs voor een bescheiden 7,1 miljard euro en heeft sindsdien op alle fronten goed gepresteerd. Formeel is de betaalprovider geen unicorn meer, maar de plek in de galerij der groten is meer dan verdiend.

Niet alle ‘Nederlandse’ unicorns zijn echt Nederlands

Ondanks deze kanttekeningen blijft het interessant om het Nederlandse legioen van unicorns in de gaten te houden. Bij welk team zal Framer zich voegen? Analisten van CB Insights houden nog steeds een wereldwijde lijst van unicorns bij, waarop we een handjevol Nederlandse startups vinden.

Een bekend bedrijf op de lijst is bitcoinminingbedrijf BitFury, gewaardeerd op een miljard dollar, met het officiële hoofdkantoor in Amsterdam. Het is wereldberoemd in de crypto-scene, maar het zou geen schande zijn als je er nog nooit van hebt gehoord. De oprichter, de Rus Valery Vavilov, is vanaf het begin wereldwijd actief geweest en koos Nederland waarschijnlijk om boekhoudkundige redenen als hoofdzetel.

Een soortgelijk verhaal geldt voor Hotmart, het grootste platform voor afstandsonderwijs in Latijns-Amerika, en Mambu, een Duits bedrijf dat online platforms voor banken biedt. Mambu wordt ook gezien als een Nederlands bedrijf, met klanten zoals neobank Revolut, en zou 5,5 miljard dollar waard zijn. Maar van de oprichters, de belangrijkste operationele activiteiten en de investeerders achter de scale-up is weinig Nederlands te vinden.

Laten we nu kijken naar de echte Nederlandse unicorns:

DataSnipper: 1 miljard dollar

DataSnipper, actief in software voor accountants, haalde in februari 2024 ook 100 miljoen dollar aan groeigeld op. Het Amerikaanse Index Ventures leidde de investeringsronde, die de scaleup op een waardering van precies 1 miljard dollar bracht.

DataSnipper is in 2018 opgericht door Jonas Ruyter, Kai Bakker en Maarten Alblas. Zij haalden Vidya Peters aan boord als CEO. Hun platform automatiseert het werk van accountants, wat goed aanslaat: inmiddels heeft DataSnipper 400.000 gebruikers in 125 landen. Deloitte, KPMG, EY en PwC zijn klanten.

Mews: 1,2 miljard dollar

Mews, een aanbieder van hotelmanagementsoftware van Matthijs Welle en Richard Valtr, werd een maand na DataSnipper een unicorn met een financieringsronde van 110 miljoen dollar. Ook in 2024, na de investeringsdip die vanaf 2022 veel unicorns van hun voetstuk liet vallen, haalde Welle opnieuw een aanzienlijk bedrag op.

Mews beheert de backoffice van hotels met zijn IT-oplossingen, en er is nog veel groeipotentieel voor de Nederlandse startup, die eerlijk gezegd begon in Praag maar later gedeeltelijk naar Amsterdam verhuisde, waar ongeveer honderd mensen werken.

Welle zelf heeft grote ambities voor de waardering van zijn scaleup: ‘We zijn op weg naar de status van decacorn in de komende tien jaar’, verklaarde hij tegen MT/Sprout.

Bunq: 1,6 miljard dollar

Bunq, de neobank van Ali Niknam, wordt door CB Insights ook erkend als een unicorn. Deze status werd bereikt in 2021, toen Niknam een Series A-ronde arrangeerde met het Britse Pollen Street Capital in een deal die 193 miljoen euro waard was en Bunq waardeerde op 1,6 miljoen euro. Tot dan toe had de oprichter van Bunq al meer dan 100 miljoen in zijn ‘bank of the free’ gestoken.

Ook in 2023 haalde zijn bedrijf opnieuw 100 miljoen op bij zijn bestaande aandeelhouders, en waren ze het nog steeds eens over een waardering van 1,65 miljard euro. De Nederlandse app-bank claimt inmiddels 12,5 miljoen gebruikers en maakte in 2024 zelfs 85 miljoen euro winst, waarmee het een van de weinige neobanken is die zwarte cijfers schrijft.

Backbase: 2,66 miljard dollar

Jouk Pleiter heeft met Backbase, een ontwikkelaar van banksoftware, ook een unicorn op zijn naam staan. Dit gebeurde in de zomer van 2022, een periode waarin de meeste investeerders terughoudend waren. Desondanks haalde Backbase 120 miljoen euro op bij het Amerikaanse Motive Partners, dat het Nederlandse bedrijf waardeerde op 2,5 miljard euro.

Pleiter startte zijn softwarebedrijf in 2003 en had al een aanzienlijk bedrijf opgebouwd met bootstrapping. Die extra cash had hij vooral nodig om extra hard te groeien in een bankwereld die sinds corona sneller dan ooit digitaliseert. Inmiddels heeft Backbase meer dan 2.000 medewerkers en ruim 150 banken als klant.

Picnic: 3 miljard euro

De Nederlandse unicorn die het meeste geld heeft opgehaald bij investeerders is ontegenzeggelijk online supermarkt Picnic. Michiel Muller en zijn team haalden de afgelopen jaren in totaal ruim 1,3 miljard euro op bij investeerders. Bij de laatste ronde, begin 2024, stapten de Duitse collega Edeka en de Gates Foundation in tegen een waarde van 3 miljard euro.

Inmiddels rijden de karretjes van Picnic ook door Frankrijk en Duitsland en komt nog maar 55 procent van de 1,5 miljard euro omzet uit eigen land.

Bird: 3,8 miljard dollar

Bird, voorheen Messagebird, verzorgt wereldwijd het sms-, mail- en ander berichtenverkeer voor bedrijven, zoals de notificatie-berichten bij het inloggen op Netflix of Uber. Adriaan Mol en Robert Vis richtten Bird op in 2011. Nadat Vis met zijn bedrijf had deelgenomen aan de Amerikaanse accelerator Y Combinator, kwam de doorbraak in de VS. In oktober 2020 leverde een financieringsronde van 200 miljoen dollar Bird een plaats in de unicornclub op, met een waardering van 3 miljard dollar.

Kort daarna, in april 2021, haalde Vis opnieuw 800 miljoen dollar op, geld dat grotendeels werd besteed aan een Amerikaanse overname en de waarde van zijn bedrijf nog iets verder opkrikte.

Hoe het anno 2025 staat met de waardering van (sinds vorig jaar) Bird, is niet bekend. Vis heeft de afgelopen jaren enkele ontslagrondes doorgevoerd en Bird maakte in 2023 winst, op een omzet van destijds 555 miljoen dollar.

Mollie: 6,5 miljard dollar

De hoogst gewaardeerde unicorn is van Vis’ zakenpartner Adriaan Mol: payment provider Mollie maakte rond dezelfde periode als Bird grote indruk op de kapitaalmarkt. In september 2020 maakte een ronde van 90 miljoen euro het bedrijf meer dan een miljard dollar waard, maar in juni het jaar erop staken Blackstone, EQT en andere grote namen 665 miljoen euro in Mollie. Destijds leidde dat tot een waarde van 5,4 miljard euro, in (zwakke) dollars ruimschoots meer dan 6 miljard.

Ook voor Mollie geldt dat in 2020 en 2021 startups heel anders gewaardeerd werden dan in 2022 en de jaren daarna. Tot bij een volgende ronde geldschieters het aandurven om prijs te geven voor welke tarieven ze instappen, blijft het gokken hoe ruim Mollie zijn unicornstatus nog kan waarmaken.