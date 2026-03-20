Pijnlijke Misstap in Máxima Serie: RTL Onderneemt Actie

Het nieuwe seizoen van de populaire serie Máxima, waarvan de trailer hierboven staat, is nu beschikbaar op Videoland. De serie ontvangt opnieuw positieve recensies, echter is er een aanzienlijke blunder ontdekt in een van de afleveringen. Volgens een bericht in RTL Boulevard zal RTL deze fout corrigeren.

De fout bevindt zich in een scène waarin Máxima en Koning Willem-Alexander op televisie de aanslagen van 11 september in Amerika zien, waarbij een vliegtuig de Twin Towers in New York raakt. Daarna horen we: “Ik bel u vanmiddag terug. Dag meneer Balkenende.” Op die datum in 2001 was Jan Peter Balkenende echter nog niet de premier van Nederland; dat was Wim Kok.

Presentator Morad El Ouakili stelt tijdens de uitzending een vraag aan het panel: “Even snel, we weten allemaal waar we waren tijdens de aanslagen op 9/11, maar wie was destijds de premier? Weet jij dat, Rob?” Entertainmentverslaggever Rob Goossens antwoordt correct met: Wim Kok.

Zijn collega Frank Dane dacht echter aan Balkenende, net zoals de makers van Máxima dat deden. “Nee, het was Wim Kok, de makers hadden dat echt moeten opzoeken vooraf. RTL bevestigt nu dat het inderdaad Wim Kok was en dat ze dit zullen aanpassen. Jeroen?”

Jeroen Snel: ‘Nog een fout in serie Máxima’

Royaltykenner Jeroen Snel neemt deze fout serieus. “Het is echt jammer, aangezien het afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de serie. Ik was recent bij de première in de Nieuwe Kerk en daar ontdekte ik samen met collega’s nog een andere fout.”

Namelijk: “Máxima wordt aangesproken als koninklijke hoogheid, terwijl ze op dat moment nog niet getrouwd was. Ze werd pas prinses en dus koninklijke hoogheid vanaf 02-02-02, daarvoor was ze Máxima Zorreguieta. Dit moet ook aangepast worden.” De fout omtrent Balkenende zal worden gecorrigeerd. Morad: “Ze gaan dit aanpassen, dus waarschijnlijk nemen ze dit meteen mee.”

