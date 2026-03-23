Elke maand debuteren er in Nederland minimaal 100 nieuwe producties. Maar welke mag je echt niet missen? Onze recensenten lichten vijf geprezen voorstellingen uit die je zeker moet gaan zien.

CABARET: Striptease van de dood door David Linszen

Patrick van den Hanenberg: ‘Het doek opent met een intens rode bol. Is het de opkomst of de ondergang van de zon? Spannend is het zeker. In Striptease van de dood verkent Linszen het thema van overleven onder moeilijke omstandigheden. Zijn richting is vaak onvoorspelbaar, de teksten scherp en soms bijna ontsporend, maar ze bereiken toch veilig hun bestemming. Het is fascinerend hoe Linszen je meeneemt in zijn soms bizarre suggesties. De voorstelling zit vol dynamiek, humor en verbazing, wat indrukwekkend is voor een debuutshow.’

Op tournee tot en met 3 februari 2027

MUZIEKTHEATER: Moeder van Europa door Orkater

Margriet Prinssen: ‘Deze voorstelling behandelt thema’s als vrouwenrechten, racisme, de rol van kunst, en de teloorgang van democratie, en dat alles zonder belerend te zijn. De actualiteit wordt subtiel maar duidelijk aangeraakt. Jibbe Willems’ tekst is zowel poëtisch als aards, gevat en intelligent. Het spel met conventies en concepten is een toonbeeld van vakmanschap. De muziek is levendig en de ingevlochten liederen worden prachtig uitgevoerd door de acteurs. Ook de kostuums van Marga Weimans zijn een lust voor het oog; een moderne interpretatie van achttiende-eeuwse mode.’

Op tournee tot en met 11 april 2026

TONEEL: Wat als… door Nasrdin Dchar

Marijn Lems: ‘Dchars nieuwste solovoorstelling richt zich op de impact van de genocide in Gaza op de Nederlandse samenleving. Samen met regisseur Floris van Delft bouwt hij zorgvuldig de emotionele lading op. Wat als… belicht ook knap de gezinsdynamiek als metafoor voor de maatschappij: moet men wegkijken van verre gruweldaden om de vrede dichtbij te bewaren? De wisselwerking tussen Palestina en Nederland wordt treffend verbeeld in het slimme decor van Robin Vogel, bestaande uit een twintigtal matrassen. De vermenging van persoonlijke en politieke thema’s is treffend, en toont Dchars groei als mens en kunstenaar.’

Op tournee tot en met 26 mei 2026

MUSICAL: Aletta door Theater Oostpool

Sanne Thierens: ‘Een musical over Aletta Jacobs was onvermijdelijk en ik keek er al jaren naar uit. De recent uitgebrachte single heb ik non-stop beluisterd. Deze levendige voorstelling doet recht aan een van de grootste feministen van Nederland. Desi van Doeveren zet een scherpzinnige en charmante Jacobs neer. De muziek varieert van stevige elektronische rock tot akoestische pop. De choreografie van Daan Wijnands is dynamisch, en het ensemble beweegt energiek rondom Aletta, spelend met de beperkingen van hun negentiende-eeuwse kledij. De kostuums van Dymph Boss, die spelen met tijd en gender, zijn opmerkelijk.’

Op tournee tot en met 14 juni 2026

TONEEL: Oom Wanja door Toneelgroep Maastricht

Hein Janssen: ‘Dit is geen standaard Tsjechov-productie. Regisseur Michel Sluysmans kiest voor een geheel nieuwe bewerking door Peer Wittenbols, en een originele vormgeving. De hedendaagse, soms rauwe tekst van Wittenbols is de kracht van deze versie. De taal is prachtig en bij vlagen weemoedig. De afwisseling tussen snelle ensemble scènes en langere, bedachtzame dialogen is een hoogtepunt, evenals het samenspel met de zanger. Deze Oom Wanja zou Tsjechov trots hebben gemaakt.’

Op tournee tot en met 6 juni 2026

Op zoek naar meer tips? Voorstellingen die door onze recensenten bijzonder goed of opmerkelijk worden gevonden, krijgen op Theaterkrant de badge Keuze van de Criticus. Bij unaniem lovende recensies ontvangt een productie de badge Bejubeld. Voorstellingen met uiteenlopende recensies dragen de badge Omstreden.