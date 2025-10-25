Sem van Dijk spreekt uit: Overwint vooroordelen als ‘Verwend jochie’

Al vanaf jonge leeftijd had Sem van Dijk te maken met vooroordelen. De bekende zoon van Wendy van Dijk en Xander de Buisonjé heeft geleerd hiermee om te gaan. “Ik heb het geaccepteerd”, vertelt hij aan het tijdschrift Weekend.

In de serie van Videoland, Echte Jongens Op Safari, waar Sem finalist werd en uiteindelijk de tweede plaats behaalde, zag hij een unieke kans. “Het was een gelegenheid om mijn ware zelf te tonen, en dat is gelukt.” Hiermee benadrukt hij dat hij meer is dan enkel de zoon van zijn beroemde ouders, zoals te zien in de video hieronder.

Tijdens zijn deelname aan het programma deelde Sem het volgende met Weekend: “Ik ben trouw gebleven aan mezelf en de reacties waren overwegend positief.” Sem gelooft dat veel mensen vooroordelen hebben doordat hij de zoon is van twee bekende persoonlijkheden. “Vroeger probeerde ik er tegenin te gaan, omdat die vooroordelen vaak onjuist waren. Maar sinds ik ze heb geaccepteerd en toegeef dat sommige dingen misschien wel waar zijn, ontvang ik juist veel liefde.”

‘Wat een arrogant, verwend jongetje’

Ondanks dat Sem slechts tweeëntwintig jaar oud is, hebben deze vooroordelen een grote impact op hem gehad. “Het horen van meningen zoals: wat een arrogant, verwend jongetje, terwijl men mij niet persoonlijk kent, heeft zeker invloed op mij gehad.” Hoewel Sem erkent dat hij misschien verwend is, vindt hij zichzelf niet arrogant.

“Ik heb al drie vrienden verloren in mijn leven. Ook mijn zusje Lizzy was ernstig ziek; dat heeft me veel zorgen gebaard. Dat is veel voor iemand van mijn leeftijd. Maar het heeft me uiteindelijk sterker gemaakt,” reflecteert hij over zijn persoonlijke uitdagingen.

‘Ik heb altijd moeite met verliezen’

Door zijn deelname aan Echte Jongens Op Safari heeft Sem veel waardering ontvangen, en hij was ook de eerste finalist van het programma.

Hoewel hij snel door de finale ging, werd hij op het laatste moment voorbijgestreefd door Roy Donders. “Dat was een enorme tegenslag. Ik gun het Roy van harte en het is hem gegund, maar het voelt nog steeds alsof ik niet echt heb verlozen, wat het moeilijk maakt om te accepteren”, deelde Sem over zijn verlies met Grazia. “Ik ben heel competitief, dus ik heb altijd moeite met verliezen.”

