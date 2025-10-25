80 miljoen omzet voor XXL Nutrition’s René van der Zel: Geen echt plan, groei niet het doel!

René van der Zel heeft geen specifieke visie voor waar zijn onderneming XXL Nutrition zich over vijf jaar zal bevinden. Sterker nog, het boeit hem weinig. Desondanks heeft zijn bedrijf een indrukwekkende groei naar 80 miljoen euro omzet doorgemaakt. Hoe ontwikkel je een miljoenenbedrijf zonder vastomlijnd plan? ‘Groei komt voort uit onze activiteiten.’

René van der Zel had nooit de verwachting dat zijn onderneming zo groot zou uitgroeien. Het was iets waar hij niet echt bij stilstond. Waar andere ondernemers vaak spreken over vijfjarenplannen en strategische richtingen, haalt de oprichter van XXL Nutrition daarover zijn schouders op.

‘Onze positie over vijf jaar? Ik heb echt geen idee’, verklaarde hij tijdens de podcast CEO vs CEO.

Niettemin is zijn firma, gespecialiseerd in sportvoeding en supplementen, uitgegroeid tot een bedrijf met een omzet van 80 miljoen euro en meer dan 200 werknemers. Hoe is dat mogelijk? ‘Groei is niet ons directe doel, maar eerder een bijproduct van onze acties.’

Een auto-ongeluk zette alles op zijn kop

Dit principe is geworteld in een diepe hands-on mentaliteit. Van der Zel, opgeleid als elektrotechnisch ingenieur, begon XXL Nutrition in 2004 vanuit een garage, geïnspireerd door een auto-ongeluk waarbij hij zijn pas aangeschafte BMW total loss reed tijdens een drift-poging. ‘Dat heeft me nachtenlang wakker gehouden. Ik vroeg me af: hoe verdien ik dit ooit terug?’

Het antwoord vond hij in zijn passie voor bodybuilding. Hij begon met het importeren van hoogwaardige eiwitpoeders uit Duitsland, aanvankelijk voor eigen gebruik, later ook voor vrienden.

Met een lening van 5.000 euro van zijn ouders ontwikkelde hij zelf een website met behulp van het boek Frontpage voor Dummies. ‘Een dummy was ik zeker. Dat boek is helemaal versleten, je kunt er bijna thee van zetten.’

Verbetercultuur boven strategische plannen

Wat Van der Zel onderscheidt van vele andere ondernemers is zijn voorkeur voor eenvoud. ‘Veel mensen hebben grootse plannen die hen verstrikt houden in een wolk van ideeën. Je moet gewoon met één klein ding beginnen en dat uitvoeren.’

In plaats daarvan richt hij zich op continue kleine verbeteringen. ‘Ik ben altijd zeer hands-on geweest.’ Deze aanpak leidt tot concrete acties: het verbeteren van de website, dataprojecten voor gepersonaliseerde klantbenaderingen en nieuwe samenwerkingen met supermarkten en zuivelmerken.

‘Binnen een bedrijf moeten we een cultuur van dagelijkse verbetering nastreven’, legt Van der Zel uit. ‘Het moet voelen alsof we echt vooruitgang boeken, niet alsof we hetzelfde doen als drie maanden geleden.’

Eigen visie, geen imitatie

Een ander belangrijk principe is het niet te veel focussen op de concurrentie. ‘We volgen onze eigen visie. We hoeven niet de goedkoopste of de grootste te zijn. We streven ernaar om kwalitatief goede producten te leveren.’

Deze focus op kwaliteit is essentieel gebleken. Terwijl andere merken de eiwitkwaliteit aanpassen afhankelijk van schommelende marktprijzen, kiest XXL Nutrition consistent voor kwaliteit van specifieke leveranciers.

‘Je ziet bij sommige bedrijven in onze branche dat ze veel naar anderen kijken en dat proberen te kopiëren. Dat pad hebben wij nooit bewandeld’, stelt Van der Zel. Het resultaat is een klantenkring die de kwaliteit waardeert en blijft terugkomen.

Eenvoud behouden, hands-on blijven

De hands-on mentaliteit is gebleven, zelfs nu het bedrijf flink is gegroeid. Een voorbeeld hiervan is toen een extern bureau een nieuw orderpicksysteem met nummering voorstelde. Na er een nacht over geslapen te hebben, kwam Van der Zel met een alternatief: ‘Ik zei: die nummers werken niet, we moeten kleuren gebruiken.’

Zijn advies aan andere ondernemers is duidelijk: ‘Houd dingen zo lang mogelijk eenvoudig. Veel zaken zijn niet ingewikkeld, tenzij je ze ingewikkeld maakt.’

Deze pragmatische benadering wordt toegepast door de hele organisatie. Van der Zel geeft jonge werknemers veel vrijheid, zelfs in de logistiek van het 10.000 vierkante meter grote magazijn, dat voornamelijk door jonge mensen wordt geleid. ‘We hebben echt jonge mensen die dat beheren. Allemaal gedreven. Als je ze die vrijheid geeft en overlegt waar nodig, dan loopt dat eigenlijk best goed.’

Geen gepraat, maar actie

Van der Zel vat zijn filosofie samen met een typisch Nederlands gezegde: ‘Niet lullen, maar poetsen.’ Dit eenvoudige principe heeft hem geleid naar een bedrijf dat producten levert aan honderden supermarkten en voetbalclubs zoals PSV en FC Utrecht.

De omzet is gestegen van 25 miljoen euro in 2021 naar 80 miljoen euro in 2024. En hoewel er nog steeds geen strategisch langetermijnplan is, blijft Van der Zel gedreven. ‘Ik weet wat de volgende stappen zijn. We moeten de website verbeteren, we zijn bezig met dataprojecten, samenwerkingen moeten beter. Ik denk dat deze constante drang naar verbetering en actiegerichtheid zullen leiden tot groei.’

