Spectaculaire Vondst Onder Parkeerplaats Museum Denver: Alsof Je Een Hole-In-One Slaat Vanaf de Maan!

Een Onverwachte Ontdekking bij het Denver Museum

DENVER (AP) — Een museum in Denver, bekend om zijn dinosaurusexposities, heeft een opmerkelijke ontdekking gedaan van een fossiel bot, en wel op een plek dichterbij dan ooit verwacht: onder de eigen parkeerplaats.

De vondst werd gedaan in een boorgat dat meer dan 230 meter diep was, aangelegd om het potentieel voor geothermische verwarming voor het Denver Museum of Nature and Science te onderzoeken.

Het museum trekt veel dinosaurusliefhebbers van alle leeftijden. Levensgrote dinosaurus skeletten verbazen kinderen die nauwelijks tot de knie van een ouder reiken, laat staan tot die van een Tyrannosaurus.

Deze meest recente vondst is visueel misschien niet zo indrukwekkend. Desalniettemin waren de kansen om het fossiel, dat de vorm van een ijshockeypuck heeft, te vinden uiterst klein.

Met een boorgat van slechts een paar centimeter breed, was het voor museumfunctionarissen moeilijk te beschrijven hoe onwaarschijnlijk het was om een dinosaurus te raken, zelfs in een regio met een behoorlijk aantal fossielen.

“Een dinosaurusbot vinden in een kernmonster is als het slaan van een hole-in-one vanaf de maan. Het is alsof je de fabriek van Willy Wonka wint. Het is ongelooflijk, het is super zeldzaam,” zei James Hagadorn, de curator geologie van het museum.

Er zijn wereldwijd slechts twee vergelijkbare vondsten gedaan in boorgatmonsters, laat staan op het terrein van een dinosaurusmuseum, volgens museumfunctionarissen.

Men gelooft dat de wervel afkomstig is van een kleinere, plantenetende dinosaurus die leefde in het late Krijttijdperk, ongeveer 67,5 miljoen jaar geleden. Een asteroïde-inslag maakte ongeveer 66 miljoen jaar geleden een einde aan het lange tijdperk van de dinosaurussen, aldus wetenschappers.

In het boorgat werd ook gefossiliseerde vegetatie gevonden in de buurt van het bot.

“Dit dier leefde waarschijnlijk in een moerassige omgeving die destijds zwaar begroeid was,” zei Patrick O’Connor, curator van gewervelde paleontologie bij het Denver Museum of Nature and Science.

Dinosauriërvondsten in het gebied door de jaren heen omvatten delen van Tyrannosaurus rex en triceratops-type fossielen. Deze is de diepste en oudste vondst tot nu toe in Denver, zei O’Connor.

Andere experts in het veld bevestigden de echtheid van de vondst, maar met gemengde reacties.

“Het is een verrassing, denk ik. Wetenschappelijk gezien is het niet zo spannend,” zei Thomas Williamson, curator van paleontologie bij het New Mexico Museum of Natural History & Science in Albuquerque.

Er was geen manier om precies te vertellen welke soort dinosaurus het was, merkte Williamson op.

De vondst is “absoluut legitiem en ZEER COOL!” zei Erin LaCount, directeur educatieve programma’s bij de Dinosaur Ridge track site net ten westen van Denver, per e-mail.

De vorm van het fossiel suggereert dat het een eendensnaveldinosaurus of thescelosaurus was, een kleinere maar enigszins vergelijkbare soort, merkte LaCount op.

Het fossiel uit het boorgat wordt nu tentoongesteld in het Denver Museum of Nature and Science, maar er zijn geen plannen om verder te zoeken onder de parkeerplaats.

“Ik zou graag een gat van 233 meter diep in de parkeerplaats graven om die dinosaurus, de rest ervan, op te graven. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren omdat we echt parkeerplaatsen nodig hebben,” zei Hagadorn.

