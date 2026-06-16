Florian Myjer, Jatou Sumbunu, Keja Klaasje Kwestro en Manoushka Zeegelaar Breeveld zijn door de VSCD Toneeljury uitgelicht als de acteurs met de meest indrukwekkende hoofdrollen van het afgelopen theaterseizoen. Zij maken kans op de prestigieuze Theo d’Or, een prijsuitreiking georganiseerd door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties samen met het Nederlands Theater Festival, die vandaag de genomineerden in drie verschillende categorieën heeft aangekondigd.

De Theo d’Or prijzen worden toegekend aan de meest opmerkelijke acteerprestaties van het seizoen, verdeeld over drie categorieën: indrukwekkendste acteerprestatie in een hoofdrol, in een ondersteunende rol en de meest vernieuwende podiumprestatie. Deze laatste categorie is specifiek gericht op artiesten die op innovatieve wijze hun aanwezigheid op het podium vormgeven of die als pioniers een nieuw en uitdagend pad bewandelen.

Volgens Leontien Wiering, de voorzitter van de VSCD, reflecteert de diversiteit van de genomineerden dit jaar de hoge kwaliteit en het brede scala aan voorstellingen die op de Nederlandse podia te zien zijn geweest. De winnaars zullen worden onthuld tijdens het Gala van het Nederlands Theater op zondag 13 september in het Internationaal Theater Amsterdam, wat tevens de feestelijke afsluiting van het Nederlands Theater Festival markeert.

Genomineerden voor de Theo d’Or in de categorie hoofdrol:

• Florian Myjer in The Actor bij Oh Deer

Volgens het juryrapport: ‘Florian Myjer toont een fascinerende mix van bravoure en kwetsbaarheid, waarmee hij de essentie van zowel de acteur als de persoon prachtig weergeeft.’

• Jatou Sumbunu in Teckel bij Bellevue Producties

Volgens het juryrapport: ‘Jatou Sumbunu houdt je aandacht vast en laat je als toeschouwer de beproevingen van het personage meebeleven.’

• Keja Klaasje Kwestro in F*CK LOLITA bij Het Zuidelijk Toneel

Volgens het juryrapport: ‘Keja Klaasje Kwestro valt op door haar originaliteit, moed en technisch vakmanschap, waarmee zij uitdrukking geeft aan onze diepe behoefte aan een unieke stem.’

• Manoushka Zeegelaar Breeveld in Moeder van Europa bij Orkater

Volgens het juryrapport: ‘Manoushka Zeegelaar Breeveld imponeert met haar sterke podiumaanwezigheid en maakt van keizerin Maria Theresia een schitterende vertolking.’

Genomineerden voor de Theo d’Or in de categorie bijdragende rol:

• Bram Suijker in Millennial | VREDE bij Theater Oostpool

Volgens het juryrapport: ‘Bram Suijker speelt met een zachtaardig, niet-oordelend en liefdevol karakter, waarbij hij drie complexe rollen vertolkt.’

• Ella Kamerbeek in Trut bij Club Lam

Volgens het juryrapport: ‘Ella Kamerbeek brengt niet alleen dynamiek en humor, maar ook een emotionele diepgang naar de voorstelling.’

• Georgina Verbaan in Millennial | VREDE bij Theater Oostpool

Volgens het juryrapport: ‘Georgina Verbaan is met haar ingetogen en subtiele spel de rustige kern in de storm van absurdisme die door Hulst en Tarenskeen is gecreëerd.’

• Samantha Cherish Wielkens in Black Joy bij Theater Oostpool en Dawn Collective

Volgens het juryraport: ‘Samantha Cherish Wielkens deelt openhartig ongemakkelijke, pijnlijke vragen en vreugdevolle, herkenbare anekdotes. Zij fungeert als een spiegel voor vele vrouwen over generaties heen.’

Genomineerden voor de Theo d’Or in de categorie grensverleggende podiumprestatie:

• Sue-Ann Bel in Bitemarks on her tongue bij Productiehuis Theater Rotterdam

Volgens het juryrapport: ‘De interdisciplinaire benadering en de manier waarop multitalent Sue-Ann Bel eigentijdse identiteiten belichaamt, zijn uitzonderlijk.’

• Sarah Janneh in Brabo Leone van NITE, Theater Utrecht en MusicalMakers

Volgens het juryrapport: ‘Sarah Janneh heeft met Brabo Leone een voorstelling gecreëerd die niet alleen persoonlijk en muzikaal indrukwekkend is, maar ook een combinatie van artistieke urgentie, vormonderzoek en emotionele eerlijkheid biedt.’

• Ensemble DE HOE voor DE SITCOMEBACK van DE HOE

Volgens het juryraport: ‘DE HOE blijft met haar desoriënterende en uiterst amusante eigen stijl de mogelijkheden van het vak uitbreiden, en is daarin al vanaf de oprichting vernieuwend en grensverleggend.’

• Jacobien Elffers & de Superdrum in SUPERDRUM bij De Veenfabriek en Touki Delphine

Volgens het juryraport: ‘In Superdrum versmelten mens en machine in een boeiend samenspel, waarbij onduidelijk blijft wie de overhand heeft.’

Dit jaar bestaat de Nederlandse Toneeljury uit voorzitter Ernestine Comvalius, Peter Hendrikx (De Nieuwe Oost & Theater a/d Rijn), schrijver Han van Wieringen, Tommie van Eck (De Kleine Komedie), Jelle van der Meulen (De Harmonie Leeuwarden), Dana Kibbelaar (Theaterfestival Boulevard & Bosse Nova), Daniëlle Kersten (Eigen Naam BV), recensent Mina Etemad en Naud van Geffen (Theater de Vest & Grote Kerk Alkmaar).