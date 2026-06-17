Must reads week 24: Fifa-baas Gianni Infantino: Johan van Mil verlaat Peak, overleven in de Valley of Death!

De redactie heeft een selectie gemaakt van de topartikelen van de afgelopen week. Deze week onder meer: de opkomst van Gianni Infantino als de invloedrijkste persoon in de voetbalwereld, een terugblik van Johan van Mil op twintig jaar Peak, en het verhaal van ‘de familie Van Eerd van de modewereld’.

Deeptech ondernemingen: geen omzet, geen winst en een snel slinkende bankrekening

Het ophalen van tientallen miljoenen, jarenlang werken aan een grootse visie – en dan toch failliet gaan, zoals onlangs gebeurde met Maeve Aerospace. Voor deeptech scale-ups, die afhankelijk zijn van aanzienlijke hoeveelheden risicokapitaal, is dit een bekend gevaar. Hoe gaan ondernemers om met de voortdurende druk om financiering te vinden?

Waarom is dit interessant? Met slechts geld voor twee maanden op de bank moest The Protein Brewery op jacht naar nieuwe investeerders, en ChainCraft bevindt zich in hun ‘moeilijkste financieringsronde’ tot nu toe. MT/Sprout-journalist Wilke Wittebrood sprak met twee oprichters over hun ervaringen met een steeds leger rakende bankrekening.

Hoe trotseer je de Valley of Death? ‘Een week van tevoren kregen we te horen dat de deal was afgeblazen’

Van Zwitserse jurist naar heerser over het wereldvoetbal

Gianni Infantino heeft de FIFA omgevormd van een organisatie die geteisterd werd door schandalen tot een commerciële krachtpatser – en transformeerde zichzelf van technocraat naar een geopolitieke figuur. Hij schurkt aan tegen politieke leiders en richtte zelfs een speciale vredesprijs op voor president Donald Trump.

Waarom moet je dit lezen? MT/Sprout-journalist Karin Swiers schetst een portret van de man die binnen tien jaar tijd het wereldvoetbal succesvol naar zijn hand zette, een ambitie die voortkomt uit pesten tijdens zijn jeugd. Essentiële lectuur voor wie de machtigste man in de voetbalwereld wil doorgronden.

De miljardenmachine van FIFA-chef Gianni Infantino groter, kostbaarder en invloedrijker dan ooit

Peak-oprichter maakt plaats voor nieuwe generatie

Peak begon negentien jaar geleden als een informele groep angel investors die bij de pizza’s een miljoen euro verdeelde. Bij zijn afscheid laat medeoprichter en managing partner Johan van Mil een grote Europese investeerder achter, met 250 miljoen euro beheerd vermogen. Geld dat nog altijd afkomstig is van startup-oprichters, want Peak blijft een fonds van en voor ondernemers.

Waarom moet je dit lezen? Van Mil reflecteert met MT/Sprout-journalist Philip Bueters op een buitengewone reis die bijna twee decennia duurde. Zijn conclusie: de venture capital markt is veranderd. ‘We moeten tegenwoordig echt vechten voor elke deal. En dat is een goede zaak.’

Johan van Mil vertrekt na 19 jaar bij Peak: ‘Er is nu meer kapitaal beschikbaar dan goede bedrijven’

Omoda neemt Wehkamp over: strategisch briljant of een riskante gok?

De ondernemersfamilie achter Omoda verraste begin juni de retailmarkt met de overname van Wehkamp, een bedrijf dat meer dan twee keer zo groot is, maar al jaren verlies lijdt. Met een verwachte jaaromzet van 600 miljoen euro positioneert Omoda Brands zich plots als een van de grootste online mode- en lifestylebedrijven in Nederland. Maar wat zijn de plannen van deze Zeeuwse modegroep met de grote webgigant uit Zwolle?

Waarom moet je dit lezen? Een verhaal over een van de meest opmerkelijke ondernemersfamilies van het moment: de Vertons, ook wel ‘de familie Van Eerd van de modewereld’ genoemd. Experts in retail analyseren de strategie achter deze deal. Wordt dit een uitdaging voor Zalando, of verliest het familiebedrijf zich in de complexiteit?

Kan Omoda het opnemen tegen Zalando? ‘Het zou me niet verbazen als dat het eindspel is’

Hier vind je het belangrijkste nieuws van week 24 2026:

ING zet als eerste bank AI in bij hypotheekbeoordelingen, en weerstand bij ASML tegen acties van Elon Musk (maandag 8 juni)

Bunq ontvangt boete voor te late reactie op online fraude, en de overheid bouwt hogere barrières om Nederlandse bedrijven te beschermen (dinsdag 9 juni)

‘AI verhoogt productiviteit niet vanzelf’ en grote veranderingen bij BP (woensdag 10 juni)

€360 miljoen extra voor deeptech en een snel toenemend stroomtekort, waarschuwt Tennet (donderdag 11 juni)

SpaceX gaat officieel naar de beurs voor $75 miljard en de staat zoekt nauwere samenwerking met Damen (vrijdag 12 juni)

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