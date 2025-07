In de afgelopen vier jaar hebben Nederlandse onderzoekers meer dan 1 miljard euro verworven voor fundamenteel onderzoek via de Europese Onderzoeksraad, volgens recente cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die vandaag onthuld worden. Dit is bekendgemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dit onderzoek maakt deel uit van het Horizon Europe-programma van de Europese Unie, dat doorloopt tot 2027. De Europese Onderzoeksraad legt binnen dit programma een sterke focus op fundamenteel onderzoek en steunt grensverleggende onderzoeksinitiatieven. Dankzij deze financiering kunnen Nederlandse wetenschappers projecten uitvoeren die potentieel tot belangrijke wetenschappelijke doorbraken kunnen leiden.

‘Onze wetenschap behoort tot de wereldtop’

Verwacht wordt dat de Europese Commissie binnenkort haar plannen voor een nieuw Europees programma voor de periode 2028-2034 zal aankondigen. Minister Bruins, die namens Nederland spreekt, dringt aan op een waardige opvolger van het huidige programma. Minister Bruins stelt: “Ik ben enorm trots op onze wetenschappers. Het feit dat we al jaren meer Europese fondsen ontvangen dan bijdragen, bewijst dat onze wetenschap tot de wereldtop behoort. We moeten dit niveau behouden. Daarom pleit ik in Europa voor een robuust nieuw Europees onderzoeks- en innovatieprogramma. In een snel veranderende wereld is een sterke samenwerking tussen wetenschappers en innovatieve ondernemers essentieel voor de toekomst van Nederland en Europa.”

Onderzoeken die hebben geleid tot verbeterde methoden voor kankerbestrijding, inzichten in besluitvormingsprocessen van de hersenen en het vanuit de ruimte monitoren van biodiversiteit zijn enkele voorbeelden van Nederlands fundamenteel onderzoek dat ons leven blijvend positief heeft veranderd dankzij Europees geld.

Horizon-programma

Op basis van eerder fundamenteel onderzoek naar perceptieprocessen in ons brein, dat gefinancierd is door het Horizon-programma, wordt momenteel een technologie ontwikkeld die het zicht voor blinden zou kunnen herstellen door middel van een hersenimplantaat. Het Horizon Europe-programma ondersteunt de volledige ontwikkelingsreis van een innovatief idee naar een commerciële toepassing en maatschappelijke impact.

Europa heeft binnen het Horizon Europe-programma een budget van 95,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor onderzoek en innovatie, waar wetenschappers en innovatieve ondernemers met de beste ideeën gebruik van kunnen maken. Nederland excelleert hierin; het Horizon Europe-programma is het enige grote Europese programma waar Nederland meer uit ontvangt dan het bijdraagt.

Europa

Naast het doorbreken van de 1 miljard euro grens voor fundamenteel onderzoek, is Europa ook een cruciale financieringsbron voor ander wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Dit omvat onderzoek dat leidt tot concrete innovaties of samenwerking met bedrijven. Sinds de start van het Horizon Europe-programma in 2021 hebben Nederlandse wetenschappers en innovatieve bedrijven, vaak in samenwerking met topwetenschappers wereldwijd, meer dan 4,5 miljard euro binnengehaald.

Europese investeringen in onderzoek en innovatie zijn essentieel om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Het Horizon Europe Programma loopt echter af in 2027. Naar verwachting zal de Europese Commissie deze week een voorstel presenteren voor een opvolger. Europese fondsen zijn vooral belangrijk in tijden van nationale bezuinigingen. Het ministerie van OCW zal in 2025 6 miljard uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling, en ook het ministerie van EZ zet in op investeringen in onderzoek en innovatie.

Minister Bruins zal volgende week naar de informele raad voor concurrentievermogen in Kopenhagen reizen, geleid door het EU-voorzitterschap van Denemarken. Tijdens deze bijeenkomst zal hij met zijn Europese collega-ministers en Eurocommissaris Zaharieva overleggen over de toekomst van onderzoek en innovatie.