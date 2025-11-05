Patty Brard staat voor een spannende nieuwe uitdaging: Ontdek het nu!

Patty Brard, Marlijn Weerdenburg en Patrick Stoof schitteren in kerstmusical Scrooge Live

In december zullen Patty Brard, Marlijn Weerdenburg en Patrick Stoof te zien zijn in de kerstmusical Scrooge Live. Dit evenement, georganiseerd door Omroep MAX, vindt dit jaar plaats in Arnhem.

Scrooge Live is een bewerking van Charles Dickens’ klassieke verhaal over Ebenezer Scrooge, een vrek die door een reeks van geestelijke bezoeken de waarde van vrijgevigheid leert. Patrick Stoof neemt de rol van Scrooge op zich, terwijl Patty en Marlijn respectievelijk de Geest van het Heden en Bobbie Cratchit vertolken. Andere bekende acteurs zoals Martijn Fischer, Katja Schuurman en Stijn Fransen zijn ook betrokken bij deze productie.

De uitzending van Scrooge Live is gepland op 18 december op NPO 1. Dit kerstevenement heeft als doel fondsen te werven voor Kinderhulp, een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de kansen en toekomst van kinderen en jongeren.

Musical carrièremogelijkheden

Patty Brard heeft na haar deelname aan het tweede seizoen van Stars on Stage interessante aanbiedingen ontvangen om in musicals te spelen. Dit vertelde zij aan het ANP tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala.

“Ik krijg nu leuke aanbiedingen voor musicalrollen, mijn leven neemt plots een nieuwe wending,” zei Patty. Ze beschouwt het als een eer om gevraagd te worden en om erover na te kunnen denken.

De 70-jarige televisiepersoonlijkheid is echter nog aan het overwegen of ze haar carrière in deze richting wil sturen. “Het hangt ervan af. Op mijn leeftijd kan ik me de luxe veroorloven om de krenten uit de pap te kiezen en wil ik het niet zo druk hebben als vorig jaar,” legde ze uit.

Zware periode

Ondanks dat ze genoot van haar tijd bij Stars on Stage, gaf Patty ook toe dat het een zware periode was. Ze deelde op Instagram dat het een van de leukste shows was waaraan ze de afgelopen jaren heeft meegedaan.

“Het was ongelooflijk leuk, spannend, maar ook zwaar,” reflecteert Patty op haar ervaring in het programma waarin bekende Nederlanders tot musicalsterren worden getransformeerd. “Elke week een ander personage, met zang, dans en acteren onder enorme tijdsdruk, aangezien je normale agenda ook doorgaat! Maar goed, ik had nooit gedacht dat musical zo’n uitdaging zou zijn.”

