Man kweekt reuzenpompoenen zo groot als auto’s: Ontdek zijn geheimen!

In de achtertuin van Tony Scott in WAPPINGERS FALLS, N.Y., staat een pompoen die bijna even zwaar is als een kleine auto.

Al maanden zorgt hij met veel aandacht voor deze pompoen; hij voedt het met meststoffen en dekt het ’s nachts af met een deken om de temperatuur stabiel te houden. Een meetlint dat om de pompoen is gewikkeld, geeft hem een schatting van de grootte.

“Ik heb nog nooit iets zo snel zien groeien,” zegt Scott, een halfgeleideringenieur uit het noorden van New York.

Elk jaar proberen kwekers zoals Scott hun pompoenen tot het uiterste te drijven. Ze nemen deel aan jaarlijkse weegwedstrijden met enorme vruchten die vaak meer dan 900 kilogram wegen. De pompoen van Scott behaalde dit jaar de derde plaats met een gewicht van 876 kilogram.

Niet alleen pompoenen kunnen gigantisch worden. Andere leden van de kalebasfamilie zoals squash, komkommers en watermeloenen kunnen ook enorm groot worden. Maar de oranje reuzen zijn bijzonder massief en hebben een ereplaats verdiend op herfstfestivals en Halloween-beurzen.

Hoe kweek je een reuzenpompoen

Het begint allemaal met het perfecte zaadje. Kwekers kiezen zaden die in het verleden grote pompoenen hebben opgeleverd of testen nieuwe. Scott en vele anderen vertrouwen op de beproefde zaden van de Atlantic Giant-pompoen.

Daarna komt het neer op de juiste combinatie van water, voedingsstoffen en verzorging.

Reuzenpompoenen kunnen honderden liters water per dag verbruiken en maken net als normale planten hun eigen voedsel uit zonlicht. Hun interne transportsysteem is robuuster, waardoor ze snel suikerrijk water en voedingsstoffen kunnen opnemen.

Naarmate de bladerrijke plek begint uit te breiden, verwijderen kwekers kleinere pompoenen zodat al het water en de voedingsstoffen naar één enkele vrucht gaan.

“Dat helpt om het extra groot te maken op een manier die je in het wild niet zou zien,” zei Aleca Borsuk, een plantenwetenschapper bij de New York Botanical Garden.

Door de zwaartekracht groeien reuzenpompoenen breed maar niet hoog. Ze lijken vaak op scheve, hobbelige pannenkoeken. Scott’s pompoen is ook lichter van kleur omdat hij deze overdag bedekt met een zeil, om het te beschermen tegen zonlicht dat de schil kan laten rijpen en verharden. Hij besproeit het met een sproeisysteem.

Kunnen reuzenpompoenen eeuwig blijven groeien?

“Het antwoord is nee,” zei Borsuk. Hoe groot een pompoen ook wordt, uiteindelijk zal hij volwassen worden en begint zijn natuurlijke verouderingsproces.

Scott kweekt al acht jaar reuzenpompoenen. Het verbaast hem nog steeds hoe ze opzwellen, dagelijks ongeveer 18 tot 23 kilogram aankomen. Hij plaatst reflecterende panelen en zelfs een nepwolf om hongerige herten en andere indringers die op zoek zijn naar een oranje snack af te weren. Houtknaagdieren hebben in voorgaande jaren aan de wijnstokken van de pompoen geknabbeld.

Na de belangrijke weegwedstrijd toont Scott de reuzenpompoen op verschillende thema-evenementen en vervoert deze op een aanhanger. Uiteindelijk doneert hij het om tentoongesteld of uitgesneden te worden.

Onderweg naar evenementen wordt hij vaak gestopt door mensen die vragen wat hij achterin heeft.

“De eerste vraag die ze stellen is, ‘Is het echt?'” zei Scott. “Waar zou je een neppe pompoen van deze grootte kopen?”