Nederlandse Vox AI Voice Agent streeft ernaar Amerikaanse Drive-thru’s te Veroveren: Bestel Nu Sneller!

Zin in snel een snack via de drive-thru? Grote kans dat je bestelling straks wordt opgenomen door de AI-software van Vox AI. Oprichters Maurice Kroon en Koen Schmitz hebben zojuist 7,6 miljoen euro verzameld om met hun spraakassistent de fastfoodindustrie in voornamelijk de VS stormenderhand te veroveren. ‘Onze contracten zijn ongekend sterk voor onze ontwikkelingsfase.’

AI hier, AI daar, AI overal. Elke dag verschijnt er wel een startup die belooft met kunstmatige intelligentie een bedrijfsproces te revolutioneren. En sommige van deze bedrijven steken met kop en schouders boven de massa uit.

Zo heeft het Amsterdamse bedrijf Vox AI, een indrukwekkende 7,6 miljoen euro opgehaald bij internationale investeerders voor hun spraakgestuurde agent specifiek gericht op fastfoodrestaurants.

Vox AI voert pilots uit met toonaangevende namen

Founders Maurice Kroon, Koen Schmitz en Luis Nunez pakken met Vox AI een significant probleem aan in de fastfoodsector: het tekort aan personeel en de toenemende personeelstekorten. Dit is een uitdaging waar veel softwareontwikkelaars zich op richten. Echter, Vox AI, opgericht in laat 2023, loopt al voorop door pilots uit te voeren met enkele van de grootste namen in de fastfoodindustrie in Europa, Azië en Australië. Ook in Amerika hebben ze al interesse gewekt.

Deze ontwikkelingen hebben de aandacht van investeerders getrokken, zo merkt Kroon op. ‘Met een sterk verhaal begin je natuurlijk, maar als investeerders die contracten zien en gaan verifiëren, zijn ze echt onder de indruk. We hebben namelijk zeer robuuste contracten voor de fase waarin we zitten. En venture capitalists communiceren veel met elkaar, waardoor we vanuit verschillende hoeken interesse kregen.’

Investeerder achter Mistral AI, Sonos en Raisin

De financieringsronde werd geleid door het Amerikaanse Headline, bekend van eerdere investeringen in Mistral AI, Sonos en Raisin. Ook andere partijen zoals True en Simon Capital namen deel, samen met de al bestaande aandeelhouder Souschef Ventures.

Deze Duitse venture capital firma richt zich op startups die de digitalisering van de restaurantindustrie versnellen. Oprichter Benedikt Knobloch was zo enthousiast over de Nederlandse spraakagent dat hij fulltime aan de slag ging als COO.

‘Hij was cruciaal in het regelen van die zestig tot zeventig gesprekken die we gevoerd hebben’, zegt Kroon. ‘Maar dat betekent niet dat het gemakkelijk was om financiering te verkrijgen. We hadden de luxe om selectief te zijn en ons te beperken tot het bedrag dat we de komende twee jaar nodig hebben.’

Slechte spraakagents in fastfood

Het idee voor Vox AI kwam toen Kroon op sociale media klachten zag over bestaande spraaktechnologieën in drive-thru’s. ‘Die waren echt belabberd. Het leek alsof je met een machine sprak, niet met een mens, vooral door de pauzes en de vertraging in het gesprek. Met mijn achtergrond in AI dacht ik: dit kan en moet beter.’

Kroon heeft al diverse startups opgericht, waaronder prijsvergelijker Yippie! en Clyp, een bedrijf vergelijkbaar met Groupon dat hij in New York startte. ‘De eerste was een succes, maar raakte in financiële problemen. Bij de tweede hadden we pech dat er tegelijkertijd in de VS een concurrent met veel diepere zakken begon.’ Dit was in 2017, lang voordat de AI-hype door ChatGPT ontketend werd.

Eerste Nederlandse drive-thru voor McDonald’s

Na jaren in consultancy ging de serie-ondernemer zich richten op AI-agents in fastfood, nadat hij in contact kwam met PFM, het bedrijf van Schmitz’ familie dat al in 1983 de techniek achter de eerste drive-thru van McDonald’s implementeerde. PFM heeft een sterke positie in de bestelpalen en andere apparatuur voor de drive-thru’s van McDonald’s, Burger King en KFC in Europa.

Kroon besloot zijn startup te starten, Koen Schmitz sloot aan als adviseur. ‘Maar dat klikte zo goed, dat ik in dienst ben gegaan.’

Het lijkt simpel: vervang de mens die bestellingen opneemt bij de drive-thru door een spraakgestuurde agent die bestellingen volautomatisch afhandelt. Dat is de theorie. De praktijk van het ontwikkelen van een product dat vlekkeloos en natuurlijk werkt en aansluit bij de processen in restaurants wereldwijd, is een heel ander verhaal.

Vox AI kan overweg met accenten en lawaai

Schmitz: ‘Op je laptop of telefoon werkt voice-AI prima, maar via een bestelpaal met een snelweg in de buurt, een auto vol kinderen en een klant die de taal niet goed beheerst, is het een behoorlijke uitdaging.’

De oplossing is een systeem dat zelf leert omgaan met al die verstoringen. Het platform van Vox AI kan inmiddels bestellingen afhandelen in meer dan negentig talen en dialecten. Het systeem blijft ook continu leren om zich aan te passen aan accenten, verschillende benamingen van menu-items en omgevingsgeluiden.

Kroon: ‘Dat is echt waarin we ons onderscheiden: we luisteren eerst mee. Pas als ons systeem minder fouten maakt dan de menselijke collega’s gaan we live. Dat is onze visie: AI moet beter zijn dan de mens.’ Schmitz: ‘Klanten hebben hun merk hoog te houden. Als het misgaat met bestellen, staat zo’n filmpje meteen online.’

Check de demo van Vox AI:

Voice agent werkt beter dan mensen

Dat ‘beter’ zijn van AI resulteert in minder fouten, maar ook in kortere wachttijden, een hogere klanttevredenheid en meer succesvolle upsells. Je kent het wel: ‘Wilt u daar een extraatje bij?’

Kroon: ‘Het opnemen van bestellingen is extreem stressvol: je moet mensen proberen te verstaan, ze kunnen geïrriteerd raken als dat niet lukt. En als je dan bij zo’n upsell-vraag alleen maar nee te horen krijgt, werkt dat niet echt motiverend. En dat allemaal binnen zestig seconden.’

Namen kunnen Kroon en Schmitz nog niet noemen, maar op verschillende plekken zullen pilots binnenkort overgaan in voice agents die het echte werk doen. De verse miljoenen zijn bestemd voor het verder ontwikkelen van de software – AI maakt snel vooruitgang, maar voice agents kunnen altijd vloeiender – en om de internationale uitbreiding te versnellen.

Kantoor in San Francisco

Vox AI blijft in Amsterdam, maar opent binnenkort een kantoor in San Francisco om de Noord-Amerikaanse markt beter te bedienen. ‘Het is maar een klein WeWork-kantoortje’, geeft Kroon toe. ‘Maar we gaan een verkoopteam opzetten, want de Amerikaanse markt is de grootste ter wereld.’ Schmitz: ‘Groter zelfs dan de drive-thru’s in de rest van de wereld. En in de VS gaat het natuurlijk lang niet alleen om eten via een drive-thru. Denk aan medicijnen, boodschappen, noem maar op.’

De voice agents van Vox AI beginnen met het opnemen van bestellingen, maar het plan is om restaurantmedewerkers op veel meer manieren en momenten te ondersteunen. ‘Als een shiftmanager begint, kan die via de headset een update krijgen over hoe de vorige dienst is verlopen. Als een frituur ermee ophoudt, kan een kok om advies vragen en ons systeem geeft aanwijzingen’, zegt Schmitz. ‘Hetzelfde geldt voor voorraadbeheer: personeel krijgt via hun oortjes een seintje als iets op dreigt te raken.’

Voice agent maakt werk aangenamer

Ja, er zijn misschien wel twintig concurrenten die actief zijn met voice agents in de fastfoodsector, erkennen Kroon en Schmitz. Tot voor kort met teleurstellende resultaten. Kroon: ‘McDonald’s heeft bij tientallen drive-thru’s de stekker uit een systeem getrokken waar onder meer IBM jaren aan heeft gewerkt.’ Schmitz: ‘Ik zag laatst nog een filmpje waar iemand ineens een rekening van 15 duizend euro kreeg voor een fastfoodbestelling.’

Maar de concurrentie heeft diepe zakken en staat niet stil. Voorlopig behoudt het Nederlandse Vox AI een voorsprong door die zelflerende aanpak, waarna het zich kan onderscheiden door zijn voice agent door het hele bedrijf heen in te zetten om alles niet alleen soepeler te laten lopen, maar het werk van de menselijke restaurantmedewerkers vooral aangenamer te maken.

Kroon: ‘Voice moet je niet transactioneel inzetten, het moet leiden tot een betere ervaring binnen en buiten je restaurant. Dan is het echt een merkvermogen. De ontwikkeling van AI-technologie is een wedstrijd, maar wel een hele leuke wedstrijd.’

