Oude Zonhoed van Romeinse Soldaat Ontdekt: Verrassende Vondst na Duizenden Jaren

Een unieke Romeinse zonhoed tentoongesteld

Een buitengewone zonhoed, die waarschijnlijk gedragen werd door een Romeinse soldaat in Egypte, is onlangs voor het eerst aan het publiek getoond. De overleving van deze hoed wordt als een wonder beschouwd.

Deze zonhoed is momenteel te zien in het Bolton Museum in Greater Manchester, Engeland. Hij werd ontdekt in 1888 op de archeologische site van Illahun in de Egyptische stad Faiyum.

Het accessoire werd in 1911 geschonken aan het eerste museum van Bolton, het Chadwick Museum, en was bijna 115 jaar opgeslagen voordat het eindelijk tentoongesteld werd.

Volgens Ian Trumble, curator van archeologie voor de Bolton Library & Museum Services, heeft de hoed de tand des tijds doorstaan dankzij de droge omstandigheden in Egypte.

“In Egypte blijven textielstukken vaak goed bewaard in droge gebieden, maar ze overleven niet in nattere gebieden dicht bij de Nijl of in laagliggende en valleigebieden die gevoelig zijn voor overstromingen, zoals de Vallei der Koningen,” legde hij uit.

“Deze hoed werd opgegraven uit een droger gebied van de stad, maar aangezien Faiyum over het algemeen een natter gebied is, is het nog steeds opmerkelijk dat dit stuk bewaard is gebleven,” voegde hij toe.

Men gelooft dat de hoed tussen de 2.100 en 2.400 jaar oud is, daterend uit de Griekse of Romeinse periode van de Egyptische geschiedenis.

“De buitenkant van de hoed is van crèmekleurige wol, terwijl de binnenkant van geverfde rode wol is.”

Trumble suggereert dat de hoed door een soldaat gedragen zou kunnen zijn, die deze mogelijk aanpaste aan de Egyptische omstandigheden toen hij met het Romeinse leger van Anatolië naar Egypte verhuisde.

Wereldwijd zijn er slechts twee vergelijkbare hoeden bekend, merkte de expert op. Eén bevindt zich in Manchester, de andere in Florence.

“Wij geloven dat het exemplaar van Bolton altijd het meest complete was, maar nu de conservering is voltooid, geloven we dat het het beste voorbeeld ter wereld is,” zei Trumble.

De hoed is gemaakt van wollen vilt, maar het exacte type wol is nog onbekend tot verder onderzoek.

“De hoed was bijzonder gevoelig voor schade door ongedierte en natuurlijke degradatie,” merkte de curator op.

“De conservering stelde ons in staat om de constructie van de hoed gedetailleerder te onderzoeken, en het lijkt erop dat het kegelvormige lichaam van de hoed eerder gemaakt kan zijn dan de geschulpte rand, omdat de rand van een minder dicht vilt is en lijkt te zijn toegevoegd aan het lichaam met een ander type steek,” legde hij uit.

De hoed staat nu in de entree vitrine van de Egyptische galerijen van het museum. In september wordt hij verplaatst naar een permanente tentoonstelling.

Het Bolton Museum heeft de grootste collectie oude Egyptische textiel in het Verenigd Koninkrijk. De collectie bestrijkt meer dan 7.000 jaar Egyptische geschiedenis, vertelde Trumble aan Fox News Digital.

De hoed voegt zich bij meer dan 8.000 andere individuele stukken in het museum.

“De kwetsbaarheid van de hoed was een van de redenen dat hij nooit tentoongesteld werd en alleen plat kon blijven,” merkte hij op.

“Als onderdeel van de conservering is hij gereinigd en versterkt met een sympathieke steunvoering, waardoor we hem voor het eerst kunnen tentoonstellen… We hopen in de toekomst verder onderzoek naar de hoed te kunnen doen om meer te weten te komen over zijn geschiedenis,” concludeerde hij.

