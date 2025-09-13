Prins Harry geeft fortuin uit: Ontdek waar zijn geld naartoe gaat!

De organisatie van Prins Harry en Meghan Markle heeft aangekondigd 500.000 dollar te doneren aan instanties die zich inzetten voor gewonde kinderen in zowel Gaza als Oekraïne.

Dit bedrag zal onder andere gebruikt worden voor het vervaardigen van protheses voor kinderen die verwondingen hebben opgelopen tijdens de conflicten in deze gebieden, zo meldde het bureau van Prins Harry op woensdag.

De bekendmaking vond plaats tijdens het bezoek van Prins Harry aan het Verenigd Koninkrijk, waar hij op woensdag een bezoek bracht aan een gespecialiseerd centrum van het Imperial College London dat zich richt op verwondingsonderzoek. Tijdens dit bezoek werd hij voornamelijk bijgepraat over de zorg voor kinderen in oorlogszones.

Geamputeerde ledematen

“Op dit moment heeft Gaza het hoogste percentage kinderen met amputaties ter wereld, een ongekende situatie in de menselijke geschiedenis,” verklaarde Harry. “Het is essentieel dat overheden, de wetenschappelijke gemeenschap en hulporganisaties hun krachten bundelen om te zorgen dat deze kinderen de situatie niet alleen overleven, maar ook volledig herstellen van hun verwondingen.”

Volgens statistieken van het centrum is de kans dat kinderen sterven aan verwondingen van luchtaanvallen zeven keer hoger dan bij volwassenen. De Archewell Foundation doneert 200.000 dollar aan de Wereldgezondheidsorganisatie voor medische evacuaties van kinderen uit Gaza. Save The Children ontvangt 150.000 dollar voor humanitaire hulp in Gaza, en het Imperial College in Londen krijgt eveneens 150.000 dollar voor hun onderzoek.

Thee gedronken

Woensdagavond bevestigde Buckingham Palace aan de Britse pers dat koning Charles in zijn residentie Clarence House thee heeft gedronken met zijn zoon Harry. Dit was de eerste keer in twintig maanden dat de prins en de vorst elkaar zagen (zie video bovenaan).

2:10 Is er een verzoening in zicht tussen prins Harry en koning Charles?

Analisten beschouwen deze ontmoeting als een eerste stap naar het herstel van hun relatie, die in de afgelopen jaren onder druk stond. Harry en zijn vrouw Meghan zijn in 2020 naar de Verenigde Staten verhuisd, hebben afstand gedaan van hun koninklijke titels en vervullen geen officiële taken meer namens de koninklijke familie. Sindsdien hebben zij herhaaldelijk kritiek geuit op de Britse koninklijke familie.