Ontdek nu: Betoverende trailer van Máxima seizoen twee!

Nieuw Seizoen, Nieuwe Verwachtingen

Videoland heeft zojuist de eerste trailer vrijgegeven van het langverwachte tweede seizoen van Máxima. Net als het voorgaande seizoen, kunnen kijkers zich opmaken voor een reeks vol drama, romantiek en een vleugje koninklijke allure. In dit seizoen bereidt Máxima zich voor op haar aanstaande huwelijk met Willem-Alexander, maakt ze kennis met haar nieuwe familieleden Mabel en Laurentien, en zien we de introductie van de kinderen.

Videoland kondigt aan: “Bereid je voor op een emotionele achtbaan in 2026 met de trailer van Máxima seizoen 2!” De serie belicht belangrijke en emotionele gebeurtenissen zoals het huwelijk van Máxima, de geboorte van de prinsessen, de tragische aanslag in Apeldoorn, het ski-ongeluk van Prins Friso en het aftreden van Koningin Beatrix, die allemaal diep in het collectieve geheugen zijn gegrift.

In dit seizoen volgen we Máxima (gespeeld door Delfina Chaves) en Willem-Alexander (Martijn Lakemeier) vanaf de voorbereidingen van hun veelbesproken huwelijk tot de inhuldiging tien jaar later. Gedurende deze tijd bloeit hun liefde op, maar groeit ook de druk door de koninklijke tradities, politieke spanningen en kritiek vanuit de buitenwereld.

Zoals te zien in de trailer hierboven, trapt dit seizoen af met het huwelijk tussen Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima en zoomt in op Máxima’s nieuwe rollen als moeder, echtgenote en aanstaande koningin.

De hoofdrollen worden opnieuw vertolkt door Martijn Lakemeier en Delfina Chaves. Elsie de Brauw en Sebastian Koch keren ook terug in hun rollen als Koningin Beatrix en Prins Claus.

Nieuwe Gezichten in het Kasteel

Dit seizoen verwelkomt ook enkele nieuwe acteurs. Bram Suijker neemt de rol van Prins Friso op zich, Steef de Bot speelt Prins Constantijn, terwijl Claire Bender en Abbey Hoes te zien zijn als Mabel en Laurentien. Jette van der Meij speelt Prinses Margriet en Rifka Lodeizen is te zien als Máxima’s nieuwe adviseur, Noor. Ook zijn Leny Breederveld en Rüdiger Vogler te zien als Prinses Juliana en Prins Bernard, en vertolkt Jan-Paul Buijs de rol van Jan Peter Balkenende.

Het tweede seizoen van Máxima is vanaf zaterdag 14 maart 2026 wekelijks te streamen. Het eerste seizoen heeft ondertussen al haar weg gevonden naar meer dan zeventig landen wereldwijd.

Liefde Achter de Schermen

Ondanks hun professionaliteit op de set, was de verliefdheid tussen de prins en prinses niet volledig gespeeld. Martijn en Delfina hadden in het echt ook een relatie, al is deze vorig jaar helaas op de klippen gelopen.

