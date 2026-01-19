Exclusief op Videoland: Unieke beelden van koninklijke trouwdag onthuld!

Op 2 februari, de huwelijksdag van het koninklijk paar, lanceert Videoland een documentairereeks getiteld Willem-Alexander & Máxima. Deze serie in drie delen verkent “de verwachtingen, fouten en opofferingen” van het paar, zo maakte RTL bekend op donderdag.

De reeks biedt een “diepgaand en persoonlijk beeld” van de koning en koningin, die “navigeren door een tijdperk waarin elk moment wordt bekeken”. In de serie delen insiders, naasten en deskundigen, waaronder voormalige hofmedewerkers en mensen dicht bij het koninklijk paar, hun ervaringen en vertellen over de moeilijkheden in de relatie van het stel.

De documentaire is geregisseerd door Joost van Ginkel, die eerder al documentaires maakte over Prins Bernhard en Beatrix.

Documentaire over Beatrix

In de serie Beatrix belichten “insiders, naasten en deskundigen” het leven van Beatrix. De documentaire maakt ook gebruik van archiefbeelden van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Beatrix nam op 30 april 1980 het stokje over van haar moeder Juliana en werd op 30 april 2013 opgevolgd door haar zoon Willem-Alexander.

De eerste beelden

Vorige maand onthulde Videoland de eerste trailer van het tweede seizoen van Máxima. Op de eerste beelden is onder meer te zien hoe Máxima zich voorbereidt op haar huwelijksdag met Willem-Alexander en hoe ze haar schoonzussen Mabel en Laurentien ontmoet. Ook wordt een maquette van het controversiële vakantiehuis in Mozambique getoond en maken de kinderen hun opwachting.

In het tweede seizoen verschijnen nieuwe personages. Bram Suijker vertolkt prins Friso, Steef de Bot speelt prins Constantijn en Claire Bender en Abbey Hoes verschijnen als Mabel en Laurentien. Jette van der Meij neemt de rol van prinses Margriet op zich en Rifka Lodeizen speelt Noor, Máxima’s nieuwe adviseur. Prinses Juliana en prins Bernard worden gespeeld door Leny Breederveld en de Duitse acteur Rüdiger Vogler. In de trailer is ook Jan-Paul Buijs te zien als Jan Peter Balkenende.

Nieuwe acteurs

Naast Delfina Chaves als Máxima en Martijn Lakemeier als Willem-Alexander, keren Elsie de Brauw als koningin Beatrix, Sebastian Koch als prins Claus en Jacob Derwig als Thomas Wagenaar terug uit de eerste serie.

Het tweede seizoen van Máxima is vanaf zaterdag 14 maart 2026 wekelijks beschikbaar om te streamen. De regie is in handen van Saskia Diesing en Joosje Duk, terwijl het scenario is geschreven door Rifka Lodeizen en Daan Gielis. Het eerste seizoen van Máxima is inmiddels verkocht aan meer dan zeventig landen.

Achter de schermen ook verliefd

Ondanks hun professionaliteit, was de verliefdheid tussen de prins en prinses in de serie niet geheel geacteerd. Martijn en Delfina hadden daadwerkelijk een relatie, die helaas vorig jaar tot een einde kwam.