Invloed Publieke Investeerders Groeit in Nederlandse VC-Wereld: Ontdek Hun Connecties!

Invest-NL en regionale investeringsmaatschappijen, ofwel ROM’s, spelen een steeds grotere rol binnen de venture capital-netwerken die Nederlands startups en scaleups financieren. Dit wordt aangetoond door Mustafa Torun, senior datawetenschapper bij Invest-NL, in een recente analyse van deze netwerken. ‘Het investeringslandschap organiseert zich steeds meer rondom een publieke kern,’ stelt hij.

Eerder deelde ik op MT/Spout een onderzoek over de sleutelfiguren binnen het Nederlandse co-investeringslandschap van startups en scaleups. Het doel van dit onderzoek was niet om te kijken wie het meeste geld investeerde of de meeste deals sloot, maar om de samenwerkingsverbanden binnen het venture capital-landschap in Nederland te verkennen.

In deze wetenschappelijke netwerkanalyse werd onthuld hoe investeerders met elkaar verbonden zijn door gezamenlijke deelnames in deals en welke organisaties een centrale positie in dit netwerk innemen. Deze aanpak biedt een ander perspectief dan de standaardrapporten over de venture capital-sector, omdat het focust op posities en relaties, niet zozeer op grootte of kapitaal.

Om de positie en invloed van een speler in het netwerk vast te stellen, is het belangrijk om te kijken welke investeerders veel connecties hebben en in het bijzonder connecties met invloedrijke externe spelers. Dit duidt op een structureel belangrijke plek binnen het dealproces, waar sommigen functioneren als referentiepunt, broker of centraal knooppunt waar andere partijen zich bij aansluiten.

De tweede maatstaf die ik gebruik, is verbondenheid: deze meet hoeveel unieke co-investeringspartners een investeerder heeft. Dit geeft niet direct aan hoe diep het kapitaal is, maar het toont wel wie actief is in gezamenlijke investeringsronden en een brede samenwerking onderhoudt.

Lees meer details over dit onderzoek in deze blogpost »

In eerdere analyses tot 2024 identificeerde ik welke investeerders de meeste invloed en connecties hadden in Nederland. Door de vele co-investeringsrelaties die sindsdien zijn gevormd, is de structuur van het netwerk beduidend veranderd.

De recente gegevens tonen aan dat publieke investeerders zoals Invest-NL en de ROM’s nu een nog centralere rol spelen in het vormen van samenwerkingsverbanden, waarbij ze buitenlandse investeringsfondsen, die voorheen een sleutelrol speelden, verdringen of overtreffen. Dit gaat niet zozeer over de hoeveelheid geïnvesteerd kapitaal, maar over hoe het netwerk verandert door nieuwe verbindingen.

In 2025 is er een duidelijker en meer samenhangend netwerk ontstaan waar publieke, missiegedreven investeerders de ruggengraat vormen. Het resultaat is een co-investeringslandschap dat tegelijkertijd volwassener, beter binnenlands verankerd en meer structureel gestuurd wordt door publieke instellingen.

Agrifood stilletjes op weg naar meer binnenlandse invloed

In de agrifood-sector zag het investeringsnetwerk tot 2024 nog een duidelijke buitenlandse invloed. Scandinavische en Amerikaanse klimaatfondsen zoals Pale Blue Dot en Moxie Ventures hadden prominente posities binnen de dealstructuur.

Met de toevoeging van gegevens uit 2025 verschuift het zwaartepunt in het agrifood-netwerk naar Nederlandse actoren zoals Shift Invest, Oost NL, BOM, Icos Capital en Invest-NL. De nieuwe verbindingen uit 2025 lijken de binnenlandse samenwerkingen te versterken, waarbij buitenlandse fondsen naar de rand van het netwerk worden geduwd.

De investeerders die nu met het breedste scala aan partners samenwerken, zijn Nederlands. Het resultaat is een meer binnenlands georiënteerd agrifood-netwerk, geleid door impact-gedreven publieke en publiek-private investeerders.

Biocirculariteit: Nederlandse ruggengraat sterker

In de biocirculaire sector was Invest-NL al een dominante speler qua invloed en connecties. Deze positie is ongewijzigd gebleven, maar het netwerk van Nederlandse partijen eronder is hechter geworden. BOM blijft een belangrijke rol spelen, terwijl DOEN Participaties, NOM en Innovation Industries een groter belang krijgen.

Buitenlandse investeerders zijn nog steeds actief, maar minder centraal in het uitgebreide netwerk. Het resultaat is een sector die niet zozeer van richting verandert, maar meer zijn bestaande structuur versterkt, waarbij de centrale rol van publieke investeerders dieper wordt.

Energie bevestigt zijn volwassen structuur

In de energiesector is opmerkelijk weinig veranderd. De meest invloedrijke partijen waren en zijn Invest-NL, de regionale investeerders BOM en PDENH, en DOEN Participaties. Deze stabiliteit betekent niet dat de sector zelf stilstaat, maar dat de samenwerking volwassen is geworden.

Investeringen in de energiesector lijken te kunnen rekenen op stabiele, langdurige samenwerkingsstructuren die zichzelf versterken. Publiek kapitaal blijft de ruggengraat van dit netwerk, en de gegevens uit 2025 bevestigen alleen maar deze structuur.

Life Sciences & Health blijft het meest internationaal

In de sector Life Sciences & Health hadden buitenlandse partijen de grootste invloed, met centrale posities voor EQT Life Sciences en Ysios Capital, naast Nederlandse spelers zoals BOM, Inkef en BioGeneration Ventures. Na de verwerking van de gegevens uit 2025 wordt het netwerk evenwichtiger maar ook iets meer binnenlands gecoördineerd.

De Brabantse ontwikkelingsmaatschappij BOM komt naar voren als de meest invloedrijke investeerder, en collega Oost NL groeit in invloed. Internationale spelers blijven actief, maar de Nederlandse publieke en publiek-private actoren versterken hun verbindende rollen. Hieruit blijkt dat de gezamenlijke investeringen in de sector steeds vaker lopen via Nederlandse intermediairs, hoewel buitenlandse investeerders nog steeds betrokken zijn bij de deals.

Deeptech groepeert zich rond publieke pilaren

Het deeptech-investeringsnetwerk was al aan het verschuiven naar een meer publiek-verankerde structuur, maar in 2025 werd deze verschuiving duidelijk zichtbaar. Invest-NL versterkt zijn rol als de meest invloedrijke investeerder, terwijl regionale investeerders zoals BOM, Oost NL en Innovation Quarter, samen met het private Innovation Industries, de structurele kern vormen.

Buitenlandse investeerders die tot en met 2024 nog opvallende posities hadden, verloren deze in 2025. Hun betrokkenheid blijft, maar ze staan minder centraal in het netwerk. Dit is een teken dat Nederlandse instellingen steeds meer de samenwerkingsverbanden vormgeven.

De publieke ruggengraat wordt manifester

Als we het gehele Nederlandse netwerk van co-investeerders bekijken, is dat in 2025 onmiskenbaar veranderd. BOM en Invest-NL zijn duidelijk de twee meest invloedrijke investeerders landelijk, de invloed van Oost NL stijgt verder, en Innovation Quarter behoudt een centrale positie in het landelijke netwerk. Innovation Industries blijft cross-sector connectiviteit verankeren.

Deze bevindingen gaan puur over netwerkstructuren, ze vertellen ons niet wie het meeste geld investeert of wie het meeste risico neemt: het laat alleen zien wie in het centrum van het samenwerkingsweb opereert. Maar ook dan is de boodschap van de data duidelijk: het netwerk is meer binnenlands gecoördineerd en meer publiek verankerd geworden vergeleken bij de vorige analyse met de data tot 2024.

Publieke spelers als kern van het co-investeringsnetwerk

Gezien door de lens van het netwerk heeft 2025 gezorgd voor een duidelijke verschuiving in het landschap van co-investeringen. Publieke investeerders hebben een centralere positie dan voorheen, en de toegevoegde verbindingen in 2025 versterken deze trend.

Dit betekent niet per se dat deze organisaties de Nederlandse venturemarkt domineren, het suggereert eerder dat veel van de samenwerkingen binnen het ecosysteem steeds vaker via publieke fondsen verlopen.

Buitenlandse investeerders blijven nog steeds actief en belangrijk voor Nederland, vooral in de sector Life Sciences & Health, maar hun invloed en positie binnen het netwerk is wat meer perifeer geworden. Daarentegen lijken de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en nationale publieke investeerders hun rol te hebben versterkt als verbinder, co-investeringspartner en bruggenbouwer tussen voorheen gescheiden investeerdersgemeenschappen.

Nogmaals: hun netwerkcentraliteit reflecteert patronen van samenwerking, niet kapitaalallocatie, strategisch succes of prestaties als investeerder. Maar binnen die context is de conclusie toch opmerkelijk: het co-investeringslandschap in Nederland lijkt zichzelf te organiseren rond een meer coherente, missiegedreven publieke ruggengraat.