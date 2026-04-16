Bouwvakkers vinden 300 jaar oud kanon tijdens routineklus in VK: Historische ontdekking!

Oude Kanon Ontdekt door Bouwvakkers in het Verenigd Koninkrijk

Bouwvakkers hebben onlangs een 300 jaar oud kanon gevonden tijdens routine werkzaamheden in het Verenigd Koninkrijk.

De ontdekking vond plaats in Kingston upon Hull, een stad in Oost-Yorkshire, volgens een aankondiging van de Hull City Council eerder dit jaar.

Nadat het kanon was ontdekt, hebben archeologen van Humber Field Archaeology, een onderdeel van de Hull City Council, het onderzocht.

Het kanon, gemaakt van gietijzer, dateert waarschijnlijk uit de late 17e of vroege 18e eeuw.

Volgens de autoriteiten is het artefact bijna negen voet lang en weegt het meer dan een ton.

“Eerste observaties wijzen erop dat het kanon buiten gebruik was gesteld, waarbij de monding doelbewust werd afgedekt,” aldus de aankondiging.

“Archeologen geloven dat het waarschijnlijk hergebruikt werd als een meerpaal, een gangbare praktijk in de late 19e en vroege 20e eeuw, voordat het in de dokken werd geduwd voorafgaand aan de opvulling in de jaren 1930,” merkte de raad op.

Foto’s tonen het ijzeren kanon zwaar bedekt met vuil en corrosie nadat het op de locatie was opgegraven.

De ontdekking was “zeer onverwacht,” zei Peter Connelly, archeologie manager voor Humber Field Archaeology.

Connelly vertelde aan Fox News Digital dat de aannemers “zeker geen kanon verwachtten aan te treffen” — en aanvankelijk niet eens realiseerden dat het een kanon was.

“De archeologen verwachtten het niet omdat ze wisten dat het materiaal waarin gegraven werd, dokopvulling was,” zei hij.

Hij merkte op: “Deze vondst laat zien dat mensen van alles in een gemakkelijk groot gat in de grond zullen storten wanneer het wordt opgevuld.”

Hoewel dergelijke vondsten niet ongekend zijn, beschreef Connelly de vondst als “zeker zeer zeldzaam.”

Archeologen uit Hull vonden eerder een kanon uit de tijd van Hendrik VIII in de late jaren 90, evenals een fragment van een kanon van net voor de Engelse Burgeroorlog.

“Deze nieuwe kanonvondst is slechts de derde in zijn soort in 30 jaar,” zei Connelly.

Archeologen verwachtten eerder typisch huishoudelijk afval uit de 20e eeuw, voegde hij toe, evenals het “incidenteel ongeluk.”

“Bijvoorbeeld, een complete laat 19e-eeuwse glazen karaf werd teruggevonden uit de dokopvulling — iemand was waarschijnlijk behoorlijk van streek toen ze dit verloren,” herinnerde Connelly zich.

De archeoloog zei dat het kanon duidelijke tekenen toonde van opzettelijke buitengebruikstelling voordat het werd hergebruikt.

“Nadat de dok buiten gebruik raakte, en terwijl het werd opgevuld en omgevormd tot een tuin, had deze meerpaal geen functie meer en werd het kanon met het opvulmateriaal omvergeworpen,” zei hij.

Onderzoekers zullen het kanon analyseren om te zien of het in Hull is gemaakt, aangezien de stad haar eigen kanonnenmakers had in de late 18e eeuw.

“Verder onderzoek moet nog worden uitgevoerd aan het kanon om te focussen op wanneer het precies werd gegoten, waar het werd gemaakt en hopelijk uit te vinden wie het heeft gemaakt,” zei Connelly.

